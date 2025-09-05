Lenovo lansează noi dispozitive pentru gaming, tablete și soluții software cu AI

Lenovo a prezentat în cadrul Lenovo Innovation World 2025 cele mai noi dispozitive din portofoliul de gaming, tablete și soluții software pentru segmentul consumer, inclusiv noile modele Legion și LOQ cu procesoare AMD, monitoare și aplicații dedicate, dar și noua consolă Lenovo Legion Go (8,8”, 2) și laptopul Legion Pro 7, echipat cu procesoare AMD Ryzen™ 9000 HX. Noua gamă de gaming este completată de trei monitoare Legion Pro OLED, destinate gamerilor care caută imagini mai clare, viteză și acuratețe mai mare a culorilor, precum și de un update gratuit de software pentru Legion Glasses Gen 2, prezentați inițial la CES 2025, care oferă suport pentru conversia 3D în peste 20 de jocuri AAA, număr aflat în continuă creștere. Noile tablete Yoga Tab și Idea Tab Plus au fost create pentru a deveni partenerii ideali pentru utilizatorii nativ digitali aflați mereu în mișcare, care își doresc dispozitive portabile și performante, menite să le stimuleze creativitatea și să îi facă mai productivi.

Noile produse anunțate reflectă angajamentul Lenovo pentru inovație orientată către consumatori, integrând feedback-ul acestora în procesul de proiectare și livrare a unor soluții care răspund nevoilor reale ale oamenilor, contribuind totodată la progresul industriei.

„Odată cu lansarea noilor dispozitive și soluții de gaming, Lenovo își demonstrează încă o dată angajamentul de a aduce pe piață tehnologii premium, dezvoltate în colaborare cu cei mai buni parteneri din industrie”, a declarat Jun Ouyang, Senior Vice President și General Manager al diviziei Consumer, Intelligent Devices Group, Lenovo. „Integrarea celor mai noi și mai puternice procesoare AMD în Lenovo Legion Go (8,8”, 2) și Lenovo Legion Pro 7 (16”, 10) le permite utilizatorilor să aleagă dispozitivul perfect pentru ei și să beneficieze de încrederea pe care o oferă alegerea unui dispozitiv Lenovo.”

„Lenovo continuă să ridice standardele de performanță și design ale produselor sale, care au fost create pentru a răspunde nevoilor în continuă schimbare ale gamerilor, creatorilor de conținut și utilizatorilor obișnuiți”, a declarat Johnson Jia, Senior Vice President al Global Innovation Center din cadrul Intelligent Devices Group, Lenovo. „Noile monitoare Legion și tabletele de ultimă generație Yoga și Idea Tab confirmă angajamentul nostru față de inovația centrată pe utilizator prin integrarea practică a inteligenței artificiale pentru a duce experiența imersivă, performanța și creativitatea la următorul nivel.”

Lenovo Legion Go (8.8”, 2)

Prezentat pentru prima dată ca prototip la CES 2025, Legion Go (8,8”, 2) ajunge acum pe piețele din întreaga lume. Acest dispozitiv portabil de gaming pentru PC și echipat cu Windows 11, continuă succesul primei generații Legion Go (8,8”, 1), păstrând funcționalitățile modelului original, dar aducând îmbunătățiri cheie, inspirate de feedback-ul fanilor Legion. Noul Legion Go (8,8”, 2) le permite utilizatorilor să-și personalizeze experiența de joc conform cu propriile preferințe, fie că sunt la birou, pe canapea, în avion sau pe scenă.

Legion Go (8,8”, 2) are un ecran OLED nativ de 8,8” WUXGA 144Hz VRR1*, care oferă culori bogate și vibrante, certificare HDR TrueBlack 1000 pentru nuanțe de negru profund și o experiență fluidă indiferent de joc, datorită ratei de refresh variabilă de 30Hz-144Hz1*. Această experiență vizuală fluidă face ca orice joc să ruleze impecabil. Dispozitivul integrează procesorul AMD Ryzen Z2 Extreme și până la 32GB memorie RAM la 8000MHz2*, care oferă suficientă putere pentru jocurile AAA, jocurile indie sau retro sau orice alt joc din colecția unui gamer pasionat. Memoria de până la 2TB PCIe Gen 42* și slotul microSD cu suport pentru încă 2TB2* oferă și mai multă capacitate de stocare, astfel încât întreaga colecție de jocuri să fie mereu la îndemână, iar bateria de 74Whr oferă o capacitate cu peste 50% mai mare decât generația anterioară3*.

Controllerele detașabile Legion TrueStrike au un design nou cu linii mai ergonomice, care oferă o senzație mai plăcută la atingere și un layout inteligent al butoanelor. Ele păstrează modul FPS, transformând controllerul într-un mouse vertical pentru un control natural în jocurile de tip FPS. Aceste controllere detașabile oferă libertate totală, permițând comutarea între modul consolă, tabletă și modul handheld. Cele trei butoane, care pot fi personalizate prin aplicația Legion Space, oferă un nivel suplimentar de control pentru gamerii care au nevoie de comenzi precise cu o singură apăsare. Joystick-urile cu efect Hall garantează un control precis, fără drift, iar D-pad-ul cu pivot permite combo-uri fluide și naturale în jocurile de acțiune sau retro. Controrellere TrueStrike pot fi detașate complet de dispozitiv, permițând input-uri fără restricții, indiferent de modul de utilizare. În plus, pentru utilizatorii primei generații Legion Go (8.8”, 1), controlerele Legion TrueStrike reproiectate sunt compatibile cu versiunile anterioare, astfel încât aceștia își pot personaliza și mai mult dispozitivul.

Legion Go (8,8”, 2) vine cu un suport solid pentru utilizarea controller-ului detașabil, un port USB4* atât în partea superioară, cât și în partea inferioară a dispozitivului pentru acces mai ușor, indiferent dacă este conectat la stația de alimentare, așezat pe masă sau ținut în mână, și un cititor de amprente încorporat în butonul de pornire pentru o experiență de logare mai rapidă.

Jocuri redefinite cu monitoarele Lenovo Legion Pro 32UD-10, 27UD-10 și 27Q-10

Noua gamă de monitoare de gaming Lenovo Legion răspunde nevoilor gamerilor care au nevoie de acuratețe a culorilor, timpi de răspuns și rate de refresh ultra-rapide pentru a avea performanță maximă indiferent de joc. Cu spații de culoare 99% sRGB și DCI-P3, acuratețe Delta E<2, Dolby Vision®, HDR TrueBlack 400, suport AMD FreeSync™ Premium Pro și VESA Adaptive Sync, noile monitoare Legion oferă culori precise, viteză ridicată și opțiuni de sincronizare fără întreruperi, care aduc jocurile la viață.

Legion Pro 32UD-10 și Legion Pro 27UD-10 dispun de ecrane UHD PureSight OLED de 31,5” sau 26,5”, cu rată de refresh de 240 Hz4* și timp de răspuns de 0,03 ms și sunt concepute pentru gamerii care nu doresc să facă niciun fel de compromis în ceea ce privește calitatea imaginii, viteza și precizia în competițiile de nivel înalt. Legion Pro 32UD-10 are o rezoluție de 140 de pixeli per inch, în timp ce Legion Pro 27UD-10 ajunge la 166 pixeli per inch, oferind detalii extrem de clare pe întreaga suprafață a ecranului chiar și în mijlocul acțiunii dintr-un meci.

Conectivitatea este simplă grație soluției cu un singur cablu USB-C®, în timp ce porturile HDMI 2.1, DP 1.4 și hub-ul USB oferă multiple opțiuni pentru a se potrivi oricărui setup. Monitoarele vin cu suporturi ergonomice reglabile pentru a maximiza confortul indiferent de dimensiunea stației de joc.

Legion Pro 27Q-10 dispune de un ecran QHD PureSight OLED de 26,5” și o rată de refresh ultra-rapidă de 280 Hz5*, cu timp de răspuns de 0,03 ms. Porturile HDMI 2.1, DP 1.4 și USB integrate oferă o gamă variată de opțiuni de conectivitate, indiferent de configurația de gaming.

O experiență de joc fără precedent: ochelarii Legion Glasses Gen 2 cu 3D Mode

Lenovo Legion Glasses Gen 2 au un display mai subțire, mai ușor și mai luminos care le permite utilizatorilor să se bucure în intimitate de jocurile și conținutul preferat. Utilizatorii acestor ochelari se pot aștepta la un update gratuit de software, care oferă suport pentru Modul 3D pentru o listă tot mai mare de jocuri 2D. Funcția 3D Mode va fi disponibilă în curând prin aplicația Legion Space pe toate laptopurile Lenovo Legion de generația a 10-a cu Windows 11 și pe consola Legion Go (8,8”, 2). Pentru început, funcția 3D Mode va fi compatibilă cu peste 20 de jocuri, lista urmând să fie extinsă treptat.

Apex Predator Gaming – Lenovo Legion Pro 7 (16”, 10)

Cel mai nou procesor AMD Ryzen 9 9000 HX este acum disponibil pe Lenovo Legion Pro 7 și le oferă utilizatorilor mai multă putere pentru performanțe de gaming superioare. Cu Windows 11 și echipat până la AMD Ryzen 9955HX3D, Legion Pro 7 integrează o placă grafică NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 pentru laptop și tehnologia Legion Coldfront: Vapor cu hipercameră termică integrată, care atinge un TDP maxim de 275W pentru a permite rularea celor mai solicitante jocuri. În plus, oferă până la 2TB de stocare Gen 5 2280 PCIe SSD2* pentru acces mai rapid la un număr mai mare de fișiere și jocuri.

Legion Pro 7 (16”, 10) are un ecran OLED PureSight 240Hz6* WQXGA de 16” cu un timp de răspuns de 0,08 ms și până la 32 GB de memorie RAM DDR5 de 5600 MHz2* pentru imagini rapide și vibrante și memorie mai mult decât suficientă chiar și pentru cele mai intense jocuri.

Lenovo LOQ Tower 26ADR10

Primul tower Lenovo LOQ de 26L este echipat cu procesoare AMD Ryzen din seria 8000 și plăci grafice NVIDIA din seria 50, care oferă capabilități AI revoluționare pentru gamerii care își doresc o unitate gata să domine din prima clipă. Echipat cu Windows 11, LOQ Tower 26ADR10 oferă iluminare ARGB ușor de personalizat, vizibilă prin panoul lateral transparent, și un spațiu generos pentru upgrade-uri, fiind pregătit să asigure performanță de top pentru o perioadă lungă de timp. Totuși, cu până la 64GB RAM DDR5 la 5200MHz2* și până la 4TB stocare PCIe Gen 4 SSD2*, la care se adaugă două sloturi HDD pentru extindere, upgrade-urile se fac cu ușurință, însă nu sunt necesare.

Ca întotdeauna, aproape toate7* dispozitivele de gaming Lenovo Legion au trei luni gratuite de Game Pass.8* Anumite dispozitive Legion pot include acces la Legion Ultimate Support, serviciul de asistență tehnică 24/7 al Lenovo, care oferă ajutor specializat prin telefon, chat sau e-mail, precum și reparații la fața locului, acolo unde este disponibil. Disponibilitatea poate varia în funcție de regiune.

Tabletele Yoga Tab și Idea Tab Plus – ideale atât pentru creare de conținut, cât și pentru învățare

Yoga Tab este concepută pentru utilizatorii care își doresc să creeze oriunde s-ar afla, ducând creativitatea, productivitatea și mobilitatea la un nou nivel prin soluții hibride de AI integrate și o experiență multimedia de excepție. Tableta de 11,1” este echipată cu un ecran PureSight Pro 3.2K, luminozitate maximă de 800 nit9* și rată de refresh de 144 Hz, care aduc la viață orice schiță, desen sau proiect prin utilizarea fiecărui pixel grație tehnologiei AI SuperRes10*. Experiența senzorială este completată de un sistem audio cu patru difuzoare și sunet Dolby Atmos®.

Echipată cu platforma mobilă Snapdragon® 8 Gen 311* și un NPU de 20 TOPS, Yoga Tab valorifică la maximum puterea AI integrată: învață și se adaptează fiecărei solicitări, răspunde la comenzi vocale și stimulează creativitatea anticipând și sugerând următoarea acțiune. Astfel, Lenovo Yoga Tab se transformă într-un asistent hibrid, intuitiv și inteligent, care generează texte, rafinează idei sau traduce informații cu ajutorul Lenovo Smart AI Input12*, valorificând astfel pachetul 2-în-1 cu tastatură și tasta dedicată Smart Key; creează transcripturi instant și rezumate inteligente în timp real cu ajutorul Lenovo AI Live Transcript13* și oferă acces la Google Gemini și Circle to Search cu Google14*.

Pentru creatorii de conținut care vor să transforme ideile în realitate într-un mod mai intuitiv și natural, Yoga Tab poate fi folosită cu stiloul premium Lenovo Tab Pen Pro pentru a oferi o experiență imersivă, cu 8.192 de niveluri de presiune și feedback haptic. Lenovo Tab Pen Pro le oferă creatorilor libertatea de a explora inteligența artificială la un alt nivel: de la captarea precisă a fiecărui detaliu cu Lenovo Smart Capture*, la transformarea schițelor în imagini digitale prin Sketch-to-Image și până la o varietate de funcții inteligente care inspiră creativitatea. Lenovo Yoga Tab se remarcă printr-un design unibody din metal și baterie din silicon-carbon. Aceasta poate reda videoclipuri YouTube timp de până la 12 ore3*, cântărește doar 458 grame15* și vine cu Adobe Creative Suite și Perplexity Pro16* deja instalate.

Lenovo a prezentat și Idea Tab Plus, o tabletă subțire și ușoară, ideală pentru utilizatorii digitali care caută partenerul perfect pentru învățare, joacă și conectare. Lenovo Idea Tab Plus îmbunătățește productivitatea datorită funcțiilor bazate pe AI, inclusiv Lenovo AI Notes pentru a simplifica și perfecționa procesul de scriere, a rezuma conținutul și Google Gemini pentru funcționalitate AI în cloud. Atunci când este folosită împreună cu Lenovo Tab Pen, Pen Plus sau tastatura, tableta duce procesul de învățare la un alt nivel, făcând interacțiunea cu aplicații precum Circle to Search Google mai eficientă și mai fluidă.

Conceput pentru o învățare imersivă, Lenovo Idea Tab Plus dispune de un ecran de 12,1” cu rezoluție 2,5K, acoperire 96% DCI-P3 și luminozitate de 800 nits9*, care oferă imagini clare și vibrante chiar și în exterior. Ecranul este completat de patru difuzoare Dolby Atmos. Tableta este echipată cu procesor MediaTek Dimensity 6400 Octa-Core, are o baterie de 10.200 mAh și oferă până la 13 ore de redare video3*. Lenovo Idea Tab Plus cântărește mai puțin decât o sticlă de apă (aproximativ 0,53 kg), este mai subțire decât o agendă (aproximativ 6,29 mm) și este disponibilă în trei culori distincte care reflectă personalitatea utilizatorului: Luna Grey, Cloud Grey și Sand Rose.

Toate tabletele Lenovo beneficiază de suportul rețelei globale de asistență Lenovo, cu servicii dedicate de asistență pentru clienți, garanție și opțiuni de reparare concepute pentru un stil de viață aflat mereu în mișcare.

Gestionarea simplificată a imaginilor între aplicații cu Lenovo FlickLift

Lenovo FlickLift este o aplicație care le permite utilizatorilor să editeze rapid și simplu imagini pe diferite platforme. FlickLift rulează în fundal și se activează automat atunci când detectează o imagine peste care este poziționat cursorul în mai multe aplicații bazate pe Windows 11 și permite utilizatorilor să editeze imaginea, să evidențieze fețele umane, să mărească sau să încadreze un subiect, eliminând automat fundalul și salvând modificarea în clipboard.

FlickLift simplifică editarea imaginilor, economisind timp atunci când se lucrează la sarcini creative și de productivitate, și va fi preinstalat pe dispozitivele Yoga de generația a 10-a și pe anumite dispozitive Legion și IdeaPad17*.

Prețuri și disponibilitate18*