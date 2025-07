ENTERTAINMENT FEATURED STIRI Lenovo lansează în România laptopul de gaming Legion 9i Ionut Razvan Share







Lenovo lansează în România noul laptop de gaming Legion 9i, aflat la a doua generație și echipat în premieră cu un ecran de 18″, un flagship conceput atât pentru jucători, cât și pentru dezvoltatori. Are funcționalități care oferă nu doar o performanță unică de gaming, ci și o experiență de excepție în dezvoltarea jocurilor. Peste 50% dintre jocurile anunțate pentru PC-urile și consolele actuale sunt dezvoltate în Unreal Engine¹, cea mai avansată și versatilă platformă de creație 3D în timp real din lume. Lenovo Legion 9i (18″, 10) este creat pentru dezvoltatori de jocuri, artiști vizuali și creatori 3D care au nevoie de un dispozitiv capabil nu doar să ruleze titlurile preferate, ci și să le ofere posibilitatea de a-și construi propriile lumi virtuale. Ecranul PureSight de 18 inci asigură o rezoluție de până la 4K în modul 2D, cu suport opțional pentru afișaj 2K în trei dimensiuni, ideal pentru designerii care lucrează frecvent cu modelare 3D și vor să-și vizualizeze proiectele în spațiu fără cască VR sau ecran 3D extern. Ecranul 3D utilizează un sistem combinat de detectare a mișcării ochilor și o lentilă lenticulară pentru a reda imaginea tridimensională fără ochelari speciali. Lenovo 3D Studio permite redarea 3D pentru multiple formate video, imagini și streaming, în aranjamente side-by-side sau top-bottom. De asemenea, suita software permite afișarea 3D pentru 30 de jocuri și numeroase aplicații de creație. Atât gamerii, cât și dezvoltatorii pot beneficia de Dual Mode, opțiune care permite comutarea între o rată de refresh de 240Hz la rezoluție 4K și până la 440Hz² la rezoluție FHD – ideal pentru o grafică fluidă și ultra-rapidă. Ecranul are un raport ecran/corp de 93%, datorită marginilor sale extrem de subțiri. Odată cu integrarea tot mai profundă a AI în procesele de lucru, dezvoltarea de jocuri a devenit mai accesibilă. Inteligența artificială a redus timpii de dezvoltare de la ani la doar câteva luni³, iar Lenovo Legion 9i (18″, 10) vine echipat cu hardware și software AI care permit optimizarea performanței jocurilor și facilitează dezvoltarea acestora. Laptopul include cipul Lenovo AI Core și suita Lenovo AI Engine+, care ajustează setările dinamic, în funcție de scenariul de utilizare, maximizând performanța indiferent dacă te joci sau randezi. Lenovo Legion Space utilizează inteligența artificială pentru a sincroniza iluminarea RGB cu sunetul și conținutul din joc, intensificând senzația de imersiune și atmosfera generală. Această funcționalitate completează noul sistem audio cu șase difuzoare al dispozitivului. Funcțiile AI precum Game Coach, Game Clip Master și Game Companion îi ajută pe jucători să-și îmbunătățească abilitățile, să creeze conținut partajabil cu ușurință și să primească asistență și încurajări în timpul jocului, pentru a-i motiva. Află mai multe despre noul Lenovo Legion Space aici. Lenovo Legion 9i (18″, 10) oferă performanțe de studio, cu patru sloturi RAM și patru sloturi SSD (unul PCIe Gen 5), suportând până la 192GB DDR5 RAM și 8TB stocare SSD⁴, suficient spațiu pentru jocuri și proiecte creative. Bateria de 99,99 Whr oferă mobilitate pentru întâlniri, prezentări sau activități de teren. Procesorul Intel® Core™ Ultra 9 275HX și placa video până la NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 oferă împreună până la 280W consum combinat CPU & GPU, pentru performanță maximă în gaming și creație. Sistemul de răcire Lenovo Legion Coldfront: Vapor include cameră de vapori, o hiper cameră și un sistem cu patru ventilatoare, plus răcire dedicată pentru placa Wi-Fi, SSD și RAM, păstrând laptopul rece și silențios, sub 48dB în modul Performance la 280W. Capacul superior al fiecărui Lenovo Legion 9i (18″, 10) este unic, realizat din opt straturi de fibră de carbon folosită în aviație, aplicate manual și forjate împreună. Acest capac din carbon forjat este mai ușor și mai rezistent decât aluminiul, iar procesul artizanal face ca fiecare laptop să aibă un design propriu. Porturile HDMI și de alimentare sunt poziționate în spate, iar pe laterale se regăsesc multiple porturi, inclusiv două porturi Thunderbolt 5 pe partea stângă. Asistență tehnică dedicată pentru gameri Pentru gamerii competitivi sau cei care vor un serviciu de asistență tehnică de încredere, este disponibil serviciul opțional Lenovo Premium Care, care oferă suport tehnic personalizat pentru hardware și software din partea experților, plus asistență la fața locului și reparații rapide atunci când este necesar. Premium Care include un Health Check anual al PC-ului pentru îmbunătățirea performanței și protecție împotriva amenințărilor cibernetice în continuă evoluție. Serviciul opțional Lenovo Premium Care este disponibil pentru întreaga gamă Legion. Prețuri și disponibilitate: Lenovo Legion 9i (18”, 10) va fi disponibil în România începând cu luna iulie, în mai multe configurații, cu un preț de pornire de la 20.999 lei.

