Lenovo lansează în cadrul Innovation World 2025 un portofoliu extins de dispozitive și soluții cu AI pentru segmentul de business

Lenovo™, lider global în inovare tehnologică, lansează o serie de produse și servicii inteligente de ultimă generație în cadrul Lenovo Innovation World 2025, fiecare dintre acestea fiind conceput să permită accelerarea soluțiilor de inteligență artificială pentru segmentul de business și să sporească productivitatea.

Noile tehnologii au fost prezentate în cadrul unui eveniment special organizat la Berlin. Noutățile includ stația de lucru mobilă ThinkPad™ P16 Gen 3, cu un design nou, echipată cu cele mai recente procesoare Intel® Core™ Ultra 200HX cu până la 24 de nuclee și un NPU integrat pentru procesare AI rapidă și eficientă, precum și monitorul curbat ultra-lat ThinkVision™ P40WD-40, conceput pentru o experiență vizuală profesională superioară. Lenovo a prezentat, de asemenea, ca parte din cele mai recente soluții de andocare, noul ThinkPad Thunderbolt™ 5 Smart Dock 7500, cu viteză și performanță sporite care permit îmbunătățirea spațiilor de lucru, precum și alte completări la portofoliul ThinkPad Smart Dock. Împreună, aceste produse formează un ecosistem unitar pentru utilizatorii exigenți, conceput să optimizeze și să accelereze fluxurile de lucru.

Alte noutăți importante includ stațiile de lucru mobile ThinkPad P1 Gen 8, ThinkPad P16v Gen 3, ThinkPad P16s i Gen 4 și ThinkPad P14s i Gen 6, precum și un nou design impresionant pentru ThinkPad X9 Aura Edition, disponibil în curând în eleganta nuanță Glacier White.

Lenovo a anunțat, de asemenea, noi concepte inovatoare pentru îmbunătățirea productivității utilizatorilor de PC-uri. Printre acestea se numără Lenovo ThinkBook™ VertiFlex Concept, unul dintre primele concepte de ecran de PC rotativ de 14 inch din industrie, și Lenovo Smart Motion Concept, unul dintre primele concepte de suport inteligent multidirecțional pentru laptopuri din industrie, dar și multe alte noutăți.

„Pe măsură ce companiile urmăresc să valorifice potențialul real al AI, Lenovo se angajează să ofere combinația potrivită de dispozitive, soluții și servicii pentru a le ajuta să evolueze mai repede și să lucreze mai inteligent”, a declarat Eric Yu, Vicepreședinte Senior și Director General al Lenovo Commercial Product Center și SMB Segment. „Cu portofoliul nostru extins de PC-uri AI, concepte inovatoare și asistență de nivel enterprise, le oferim organizațiilor posibilitatea de a adopta cu încredere era AI în condițiile dorite de ele.”

Inovații Proof of Concept

Lenovo ridică ștacheta inovației în domeniul enterprise IT cu concepte noi și îndrăznețe în materie de productivitate și experiență de utilizare. Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept este unul dintre primele modele de laptopuri din industrie cu ecran rotativ de 14 inch. Ultra subțire (17,9 mm) și ușor (1,39 kg), acest laptop cu ecran pivotant permite alternarea între două moduri de orientare: orizontală și verticală. Modul de afișare vertical este ideal pentru scenarii precum multitasking pe ecran împărțit, afișarea codurilor și revizuirea documentelor. În modul vertical de afișare, un smartphone se poate conecta fără întreruperi la PC prin Lenovo Smart Connect, pentru transferul rapid de fișiere și funcția de phone mirroring.

Cu Lenovo Smart Motion Concept, compania introduce unul dintre primele concepte inteligente de suport multidirecțional pentru laptopuri din industrie. Sistemul inovator se integrează cu camerele, microfoanele și difuzoarele laptopurilor pentru a oferi funcții de urmărire automată a feței, control vocal și funcții pentru îmbunătățirea stării de sănătate din punct de vedere ergonomic. De asemenea, este inclus un inel AI care permite controlul prin gesturi asupra mișcării de rotație a suportului pentru PC.

Lenovo continuă să dezvolte inovații în domeniul experiențelor vizuale. Lenovo NaturaSynth Display este un monitor proof-of-concept care prezintă un nou nivel de confort pentru ochi. Echipat cu tehnologie hardware zero blue light, panoul LCD imită iluminarea naturală, reducând conținutul de lumină albastră la sub 1% pentru a reduce semnificativ oboseala ochilor și a îmbunătăți confortul general al acestora.

Stații de lucru mobile performante

Concepute pentru activități de importanță critică, noile stațiile de lucru mobile Lenovo sunt certificate ISV[i] și pregătite pentru orice fel de implementare. Noile stații de lucru din seria ThinkPad P sunt potrivite tuturor utilizatorilor, de la specialiști în date, ingineri și designeri care lucrează cu volume mari de date, până la cercetători, creatori de conținut și studenți care refuză să facă compromisuri în ceea ce privește puterea de calcul.

Noul Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 are un design nou și este stația de lucru mobilă ideală pentru profesioniștii care au nevoie de mai multă performanță, fiabilitate și inovație. Cu un design al carcasei mai portabil, acest model este un înlocuitor perfect pentru desktop, permițând utilizatorilor să execute sarcini solicitante indiferent de locație.

Dispune de cele mai recente procesoare din seria Intel® Core™ Ultra 200HX cu până la 24 de nuclee și o placă NPU integrată pentru procesare AI rapidă și eficientă, astfel că ThinkPad P16 asigură fluxuri de lucru fluide și eficiente chiar și pentru cele mai solicitante aplicații. Cu o placă grafică până la NVIDIA RTX PRO™ 5000 Blackwell și 24 GB VRAM într-un design GPU discret, P16 oferă performanță maximă pentru cele mai intense sarcini grafice – de la jocuri la randări 3D complexe.

Echipamentele hardware de ultimă generație, precum ThinkPad P16, împreună cu cele mai performante soluții software și servicii furnizate de partenerii de încredere ai Lenovo, ajută profesioniștii să creeze, să extindă și să securizeze fluxurile de lucru bazate pe AI. Lenovo AI Developer este o nouă suită de soluții complete de dezvoltare AI, care integrează instrumente open-source de top, biblioteci AI și framework-uri cu echipamentele hardware superioare pentru stații de lucru de la Lenovo. Mai multe informații despre stațiile de lucru ThinkPad P16 puteți citi aici.

Lenovo oferă un portofoliu extins de servicii AI PC care permite companiilor să valorifice performanțele dispozitivului, oferind experiențe personalizate, productive și sigure utilizatorilor. Prin intermediul unor soluții precum AI PC Fast Start, Care of One™ și AI PC Premier Support, Lenovo permite o implementare mai rapidă, o provizionare bazată pe profilul utilizatorului și o gestionare proactivă a dispozitivelor. Aceste servicii simplifică procesul de integrare a echipamentelor, automatizează serviciile de asistență și protejează terminalele, ajutând organizațiile să își îmbunătățească productivitatea și să obțină randamente mai rapide de la fiecare PC compatibil cu AI.

Conceput special pentru utilizatorii care folosesc în primul rând dispozitive mobile, Lenovo ThinkPad P1 Gen 8 este combinația perfectă de know-how în materie de stații de lucru, performanță ultra-premium, compatibilitate cu AI și mobilitate autentică. Echipat cu cele mai noi procesoare Intel® Core™ Ultra (seria 2), un NPU integrat pentru procesare AI îmbunătățită și grafică NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell, P1 este perfect pentru creatorii de conținut, dezvoltatorii de jocuri și specialiștii CAD. P1 este soluția ideală pentru utilizatorii experimentați care au nevoie de performanță ridicată și flexibilitate permanentă.

Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 este o stație de lucru mobilă puternică, dar accesibilă, concepută pentru o gamă largă de utilizatori experimentați din diverse industrii. P16v are un design elegant al carcasei, cu un ecran cu un raport de aspect 16:10, rame înguste și un raport ecran-corp ridicat, care îmbină stilul cu rezistența. Oferind performanțe remarcabile și funcții avansate, P16v este alegerea ideală pentru profesioniștii care au nevoie de o stație de lucru fiabilă și eficientă, cu un raport calitate-preț excelent.

Lenovo ThinkPad P14s i Gen 6 și 16s i Gen 4 sunt printre cele mai subțiri și mai ușoare stații de lucru mobile din portofoliul Lenovo. Combinând performanța premium și portabilitatea, aceste stații de lucru sunt destinate profesioniștilor care abordează sarcini de lucru complexe atunci când se află în mișcare.

ThinkPad X9 Aura Edition

Lansat inițial la CES 2025, ThinkPad X9 Aura Edition va fi disponibil în curând într-o nouă variantă de culoare Glacier White – o evoluție îndrăzneață în materie de design, care subliniază caracterul sofisticat și premium al gamei X9. Disponibil în formatele de 14 și 15 inci și oferind peste 40 TOPS, PC-ul Copilot+ ThinkPad X9 Aura Edition oferă aceeași performanță de ultimă generație îmbunătățită cu ajutorul inteligenței artificiale pe care o așteaptă profesioniștii, fiind echipat cu procesoare Intel Core Ultra și Windows 11 pentru o experiență de lucru modernă și mai sigură, acum într-un design elegant și rafinat.

De asemenea, în cursul acestui an, Lenovo va face trecerea de la experiența Smart Share a Lenovo Aura Edition la aplicația Lenovo Smart Connect. Această evoluție va oferi o experiență mai simplificată și unificată pe toate sistemele Lenovo Aura Edition, permițând controlul fără efort al dispozitivelor și funcționalitatea „tap-to-share” (atinge pentru a partaja). Utilizatorii vor putea partaja fără probleme atât fotografii, cât și videoclipuri la rezoluție maximă, beneficiind de o experiență consistentă și intuitivă, concepută pentru a conecta cu ușurință ecosistemele digitale. PC-urile și stațiile de lucru comerciale Lenovo cu Windows 11 sunt protejate de ThinkShield™, portofoliul de soluții, software și servicii de securitate cibernetică al companiei, care oferă protecție pe mai multe niveluri, de la lanțul de aprovizionare la dispozitivele finale și până la cloud.

Monitoare avansate pentru profesioniști

Profesioniștii care doresc un ecran mai mare și o experiență vizuală superioară vor aprecia noul monitor curbat ultra-lat ThinkVision P40WD-40, conceput pentru multitasking intens. Cu o rezoluție uimitoare de 5120×2160, ecranul de 39,7 inci cu raport de aspect 21:9 oferă precizie fiabilă a culorilor și contraste bogate, susținute de o gamă de culori DCI-P3 de 98% și tehnologia IPS Black. Conceput pentru creativi, designeri, utilizatori multitasking și nu numai, ecranul curbat 2500R oferă profesioniștilor imagini captivante, fie că este vorba de crearea următoarei capodopere, compararea datelor din mai multe foi de calcul sau vizionarea celor mai recente emisiuni.

Mai mult decât un simplu monitor, ThinkVision P40WD-40 este un hub pentru productivitate, dotat cu o soluție de andocare cu un singur cablu Thunderbolt 4, ieșiri DisplayPort, încărcare PD3.1 de până la 140W și un port Ethernet RJ45 de 2,5G pentru o productivitate sporită și economie de spațiu. Monitorul este, de asemenea, impresionant de eficient cu DisplayPort Power Saving[ii], o caracteristică unică Lenovo care utilizează o tehnologie de replay a ecranului pentru a adapta dinamic ratele de refresh fără a compromite calitatea vizuală[iii]. Primul monitor desktop cu rată de refresh variabilă de la 24 la 120 Hertz, ThinkVision P40WD-40 consumă cu până la 34% mai puțină energie[iv] decât standardele ENERGY STAR 8.0.

Noi docuri inteligente pentru îmbunătățirea spațiilor de lucru

Clienții pot păși într-o nouă eră a conectivității și expansiunii cu noile dock-uri inteligente Lenovo ThinkPad. Lenovo ThinkPad Thunderbolt 5 Smart Dock 7500 este proiectat pentru a fi creierul din spatele spațiului de lucru al utilizatorului, combinând performanța de ultimă generație Thunderbolt™ 5 cu managementul în cloud. Thunderbolt™ 5 oferă o lățime de bandă ultra-rapidă de până la 120 Gbps, perfectă pentru profesioniștii care au nevoie de un ecran mai mare și o rezoluție mai clară. Stația de andocare inteligentă suportă până la 3 ecrane 8K @ 60Hz plus 1 ecran 4K @ 60Hz, sau puteți opta pentru redare ultra-fluidă cu două ecrane 4K @ 240Hz și două ecrane 4K @ 120Hz. În plus, PD 3.1 suportă până la 180W.

ThinkPad Thunderbolt 4 Smart Dock Gen 2 7500 a fost reproiectat complet și construit pentru a veni în întâmpinarea nevoilor profesioniștilor moderni. Conceput pentru utilizatorii care efectuează mai multe sarcini simultan, acest dock acceptă până la 1 x 8K @ 60Hz sau două ecrane 4K @ 144Hz, fiind ideal pentru imagini ultra-detaliate și rate de refresh fluide. În plus, cu o putere de până la 100W prin PD 3.1 și patru porturi USB de încărcare permanent active în partea din față, acesta păstrează dispozitivele utilizatorilor în stare de funcționare și productive.

ThinkPad USB4 Smart Dock 5500 contribuie la redefinirea experienței de andocare cu tehnologia USB4 de ultimă generație. Acest nou model îmbunătățește fluxurile de lucru zilnice datorită suportului pentru display-uri de ultimă generație și unui design adaptat nevoilor pe termen lung, care evoluează odată cu cerințele clienților, oferind o lățime de bandă de patru ori mai mare decât stațiile de andocare USB-C® 3.2 Gen 2 tradiționale. Noua stație de andocare inteligentă îmbunătățește spațiul de lucru vizual al utilizatorilor, oferind suport pentru un ecran 8K ultra-clar la 60Hz sau două monitoare 4K la o frecvență ultra-fluidă de 144Hz. În plus, cu USB PD 3.1, utilizatorii beneficiază de o putere de încărcare extrem de rapidă de până la 100W.

Portofoliul Lenovo ThinkPad Smart Docks este compatibil cu Lenovo Accessories Fleet Manager, astfel încât echipele IT să poată monitoriza și gestiona dispozitivele din întreaga organizație – de la distanță, fără efort și în timp real.

Agenți AI personalizați, fluxuri de lucru mai inteligente

Ca parte din colaborarea continuă cu Intel, compania implementează programul pilot Lenovo AI Agent Pilot Program, bazat pe AI Assistant Builder de la Intel — un set modular de instrumente software conceput pentru a ajuta organizațiile să creeze și să implementeze soluții AI generative protejate, adaptate fluxurilor de lucru unice ale acestora. Într-un caz de utilizare dezvoltat pentru editorii revistei IEEE, asistentul automatizează aspectele consumatoare de timp ale procesului de evaluare între colegi, cum ar fi verificarea formatării manuscriselor, identificarea recenzorilor calificați și sintetizarea feedback-ului recenzorilor — toate acestea păstrând datele sensibile la nivel local și respectând cerințele stricte de confidențialitate.

Acest proiect pilot reflectă soluția mai amplă AI PC Fast Start a Lenovo, o ofertă bazată pe servicii care ajută organizațiile să valorifice mai rapid potențialul real al PC-urilor cu AI, prin integrare personalizată, seturi de instrumente selectate și asistență specializată pentru pregătirea platformei. Conceput pentru a permite implementarea rapidă și securizată a soluțiilor AI pe dispozitive, utilizând date specifice clienților, AI Fast Start permite organizațiilor din sectoare precum publishing, sănătate sau finanțe să accelereze procesul de adoptare a AI, cu creșteri cuantificabile de productivitate și o eficiență IT îmbunătățită.

ThinkCentre™ neo Ultra Gen 2

Lansat la începutul acestui an, ThinkCentre neo Ultra Gen 2 beneficiază de o actualizare care dovedește încă o dată că dimensiunile reduse pot avea performanțe superioare. Având acum suport pentru dGPU NVIDIA RTX 5060 Ti, acest PC cu AI oferă capacități îmbunătățite de inteligență artificială pentru implementarea locală a LLM, fiind ideal pentru procesarea locală a AI, machine learning, deep learning, computer vision și multe altele. În plus, acesta poate fi conectat acum la un număr de până la șapte ecrane.

Conceptul Magic Bay Tiko Pro prinde viață

Prezentat pentru prima dată sub formă de concept ca Magic Bay Tiko Pro la începutul acestui an, noul Lenovo Magic Bay HUD va fi disponibil în curând ca accesoriu sau ca parte a unui pachet cu modele selectate ThinkBook 16p Gen 6 pe anumite piețe. Acest display heads-up (HUD) se atașează magnetic prin Pogo Pin și oferă utilizatorilor o modalitate convenabilă, fără ecran, de a-și extinde spațiul de lucru pentru multitasking inteligent. Ideal pentru a păstra transcrierile, notele sau notificările în afara ecranului principal, dispozitivul HUD care este mereu activ se integrează perfect cu funcția de asistență Lenovo AI Now, permițând un flux de lucru mai concentrat și mai eficient.

Prețuri și disponibilitate