Lenovo lansează Chromebook Plus (14”, 10) și prezintă noua generație de AI hibrid

Lenovo a prezentat noul Lenovo Chromebook Plus (14”, 10), primul Chromebook din lume echipat cu procesorul MediaTek Kompanio Ultra și cu funcții exclusive Google AI, care oferă funcționalități AI hibride.

Creat pentru profesioniști, studenți și creatori de conținut, Lenovo Chromebook Plus (14”, 10) stabilește un nou standard pentru laptopurile Chromebook în mai multe categorii, inclusiv 50 TOPS (trilioane de operații pe secundă) pentru performanțe superioare, capacitatea de a rula funcții AI atât local, cât și în cloud, și patru difuzoare și Dolby Atmos pentru o experiență multimedia cu adevărat captivantă.

„Societatea noastră are acum libertatea de a lucra de la distanță și în regim hibrid, însă acest lucru presupune ca angajații și dispozitivele lor să fie performante indiferent de locație și să aibă posibilitatea de a face mai mult într-un timp mai scurt”, a declarat Benny Zhang, Director Executiv și General Manager pentru Chromebook în cadrul Lenovo Intelligent Devices Group. „Lenovo Chromebook Plus (14”, 10) oferă cele mai puternice funcții AI disponibile vreodată pe un Chromebook2. Indiferent dacă ai un rol executiv și ai nevoie de performanță AI pe tot parcursul zilei, ești un artist care vrea să creeze în afara studioului sau un utilizator obișnuit care dorește să navigheze pe internet, să învețe sau să se joace, acest dispozitiv premium este partenerul tău ideal de zi cu zi.”

Performanțe AI și funcții exclusive

Lenovo Chromebook Plus (14”, 10) este primul Chromebook echipat cu procesorul MediaTek Kompanio Ultra, CPU de top cu GPU Arm Immortalis-G925 MC11 și NPU MediaTek 890. Combinând eficiența puterii de calcul cu capabilitățile AI, Lenovo Chromebook Plus (14”, 10) cu Gemini oferă noi modalități de lucru, creare și organizare și folosește cu ușurință cele mai recente funcții AI de la Google, printre care funcționalități exclusive pe dispozitiv, precum Smart Grouping, care permite organizarea tab-urilor, documentelor și aplicațiilor pe categorii, și editarea imaginilor direct în aplicația Gallery, fără a fi nevoie de conexiune la internet.

Conceput pentru profesioniști, Lenovo Chromebook Plus (14”, 10), cu Gemini integrat, stimulează productivitatea și creativitatea. Funcționalități precum Select to Search cu Lens permit găsirea rapidă a oricărei informații de pe ecran fără a schimba tab-urile sau ferestrele, iar Text Capture folosește recunoașterea optică a caracterelor (OCR) pentru a identifica și adăuga date și texte în Calendar și Docs direct din documente, e-mailuri sau fotografii. În plus, versiunea îmbunătățită a funcției Help Me Read simplifică textele care conțin jargon și permite formularea de întrebări suplimentare pentru a facilita memorarea și învățarea.

Nou standard pentru sistemele audio ale laptopurilor Chromebook

Un dispozitiv premium pe care îl poți auzi, vedea și atinge, Lenovo Chromebook Plus (14”, 10) stabilește un nou standard pentru sistemele audio ale laptopurilor Chromebook cu ajutorul tehnologiei Dolby Atmos cu patru difuzoare și a celor două woofere dedicate. Pentru a vă pune în valoare creativitatea și materialele video, Chromebook Plus completează experiența audio tridimensională captivantă cu un ecran OLED de 14 inch, 2K, cu o gamă de culori 100% DCI-P3. Ecranul este ideal pentru afișarea de conținut vibrant, pentru jocurile de top de pe Android și pentru profesioniștii care doresc să își perfecționeze fotografiile oriunde s-ar afla.

Pe lângă experiența multimedia, Lenovo Chromebook Plus (14”, 10) vine cu un design minimalist, cu linii discrete evidențiate de carcasa din aluminiu și cu o tastatură iluminată și un touchpad generos pentru o navigare ușoară. Dispozitivul permite conectarea fără efort a două ecrane externe 4K, este echipat cu o cameră web de 5MP cu obturator fizic pentru protejarea informațiilor confidențiale și un cititor de amprente opțional pentru autentificări rapide și securizate.

Productivitate AI pe tot parcursul zilei

Conceput să ofere mai multă productivitate, Lenovo Chromebook Plus (14”, 10) are o autonomie de până la 17 ore¹ și un design elegant și compact, cu o greutate de sub 1,17 kg. Ideal pentru utilizatorii aflați mereu în mișcare, Chromebook Plus dispune de până la 16GB memorie³ și până la 256GB spațiu intern de stocare³, facilitând astfel lucrul de la distanță. Nu este echipat cu ventilator, oferind sesiuni de editare silențioase și este compatibil cu Wi-Fi 7⁴ pentru streaming video sau conferințe fără întreruperi, chiar și din cafenea.

Cu Chrome Enterprise Upgrade și consola cloud Google Admin, administratorii IT pot gestiona și înrola cu ușurință flota de dispozitive ChromeOS și politicile aferente, configurând rapid setările utilizatorilor, aplicațiile, extensiile, rețelele, protocoalele de securitate și multe altele.

AI integrat pentru mediul academic

Pentru mediul educațional, Lenovo Chromebook Plus (14”, 10) poate fi echipat cu Chrome Education Upgrade de la Google, care le permite școlilor și administratorilor IT să gestioneze ecosistemul ChromeOS în funcție de nevoile lor specifice. Cu Chrome Education Upgrade, administratorii pot evalua în câteva secunde sute de laptopuri Chromebook, pot instala dispozitive noi, gestiona actualizări în serie, controla accesul la date, oferi protecție împotriva amenințărilor de securitate și multe altele, totul din consola cloud Google Admin.

Prețuri și disponibilitate în regiunea EMEA

Lenovo Chromebook Plus (14”, 10) este acum disponibil cu un preț de pornire de 649 € (TVA inclus).