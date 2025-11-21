Lenovo înregistrează rezultate trimestriale record

Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), împreună cu subsidiarele sale („Grupul”), anunță rezultate record pentru al doilea trimestru al anului fiscal 2025/26. Veniturile totale au urcat la un nivel record de 20,5 miliarde USD, în creștere cu 15% față de aceeași perioadă a anului trecut. Profitul net ajustat[1] a crescut cu 25% comparativ cu anul precedent, ajungând până la 512 milioane USD, iar marja profitului net ajustat a înregistrat o creștere de 2,5%, impulsionată de majorarea veniturilor. Aceste rezultate reflectă performanța operațională puternică a Grupului, întrucât nu includ impactul pierderilor din valoarea justă non-cash a garanțiilor, dobânzile noționale aferente obligațiunilor convertibile și alte elemente non-cash.

Grupul a înregistrat o creștere anuală de două cifre a veniturilor în toate segmentele de business și pe toate piețele în care activează. Ponderea veniturilor din AI a urcat cu 13 puncte procentuale față de anul precedent, ajungând să reprezinte 30% din veniturile totale ale Grupului în acest trimestru. Această evoluție a fost susținută de creșterea cu două cifre a veniturilor din segmentul de servere AI și de creșterea cu trei cifre a veniturilor din PC-urile AI, smartphone-urile AI și serviciile AI.

Aceste rezultate sunt o dovadă a strategiei clare, a excelenței operaționale și a inovării continue a Grupului, reflectând nu doar soliditatea activității sale din prezent, ci și reziliența modelului unic „Global/Local” și viziunea unei companii menite să fie un lider în era AI. Odată cu primul val de dezvoltare a infrastructurii necesare în era AI, se observă o evoluție către o etapă mai axată pe oameni și pe nevoile companiilor, pe măsură ce modelele lingvistice de mari dimensiuni devin tot mai accesibile, iar utilizatorii pun accent pe personalizare și domenii private. Această transformare deschide noi oportunități în zona de dispozitive, infrastructură hibridă și soluții personalizate, permițând Grupului să își consolideze poziția de lider în domeniul Personal AI și să își dezvolte oferta în sectorul Enterprise AI.

Pe măsură ce mediul macroeconomic devine mai stabil, Lenovo își menține angajamentul de a pune în aplicare propria strategie Hybrid AI și de a investi în inovare, cu obiectivul de a genera randamente sustenabile pe termen lung pentru acționari și de a transforma inteligența artificială într-o tehnologie cu adevărat personalizată.

Consiliul de Administrație al Lenovo a declarat un dividend interimar de 8,50 cenți HK pe acțiune.

Yuanqing Yang, președinte și CEO:

„Prin valorificarea tendinței de democratizare a AI și datorită strategiei noastre transparente, excelenței operaționale și inovației continue, am încheiat încă un trimestru cu performanțe record, realizând în același timp progrese importante atât în zona de Personal AI, cât și în cea de Enterprise AI. Vom continua să ne bazăm pe modelul nostru unic Global/Local pentru a naviga în perioadele de incertitudine și pentru a identifica oportunitățile extraordinare oferite de inteligența artificială hibridă. Astfel, nu numai că vom genera randamente sustenabile pe termen lung pentru acționari, ci vom transforma AI într-o experiență cu adevărat personalizată pentru fiecare persoană și fiecare organizație.”

Principalele rezultate:

Q2 FY 25/26 milioane USD Q2 FY 24/25 milioane USD Variație Venituri grup 20,452 17,850 15% Venit net (profitul atribuibil acționarilor) 340 359 (5%) Venit net ajustat (profitul atribuibil acționarilor – non-HKFRS)[1] 512 409 25% Câștigul de bază pe acțiune (cenți SUA) 2.77 2.92 (5%)

Personal AI: Inovațiile au consolidat poziția de lider pe piață, contribuind la dezvoltarea ecosistemului

Lenovo răspunde cererii tot mai mari a consumatorilor pentru hiper-personalizare prin intermediul strategiei Personal AI, „One Personal AI, Multiple Devices”. Urmând să fie lansat la nivel mondial la Tech World pe 6 ianuarie 2026, super agentul Personal AI al Lenovo va coordona perfect dispozitivele wearable și ambientale pentru a percepe, învăța și acționa ca utilizatorul, devenind în cele din urmă un adevărat Personal AI Twin.

Intelligent Devices Group (IDG), motorul principal al strategiei Lenovo în domeniul inteligenței artificiale personale, a înregistrat rezultate solide în trimestrul al doilea al anului fiscal 2025/2026:

Veniturile IDG au crescut cu aproape 12% de la an la an, ajungând la 15,1 miliarde USD.

Lenovo și-a consolidat poziția de lider pe piața PC-urilor, atingând o cotă record de 25,6%, extinzându-și avansul față de al doilea jucător din industrie.

Divizia de PC-uri și dispozitive inteligente și-a menținut profitabilitatea, datorită performanțelor solide înregistrate de segmentele cu marjă ridicată.

Penetrarea PC-urilor AI a accelerat, reprezentând 33% din livrările totale de PC-uri Lenovo. Compania ocupă locul #1 la nivel global în segmentul Windows AI PC, cu o cotă de piață de 31,1%. Smartphone-urile Motorola au atins volume record.

Dinamica dispozitivelor AI este deosebit de încurajatoare, ponderea veniturilor generate de acestea urcând cu 17 puncte procentuale față de anul trecut, până la 36%.

Enterprise AI: Valorificarea avantajelor Hybrid AI, de la infrastructură la soluții și servicii

Lenovo își dezvoltă strategia Enterprise AI pentru a ajuta clienții să transforme datele și cunoștințele în informații utile și valoroase. Grupul este bine poziționat pentru a impulsiona transformarea Enterprise AI și pentru a dezvolta un AI Twin pentru clienți. Trecerea de la antrenarea modelelor AI în cloud către procesarea locală, on-premises și edge este de așteptat să stimuleze creșterea dispozitivelor și aplicațiilor AI, extinzând astfel piața totală pe care o poate adresa compania.

Grupul de soluții de infrastructură (ISG) motorul principal pentru oferta de infrastructură hibridă Lenovo, a înregistrat o creștere puternică în trimestrul al doilea al anului fiscal 25/26:

Veniturile au crescut cu 24% față de anul precedent, ajungând la 4,1 miliarde USD, pe fondul implementării continue a strategiei duale CSP (Cloud Service Provider) și Enterprise SMB.

Divizia CSP a înregistrat venituri record în T2.

Veniturile din activitatea de infrastructură AI au înregistrat o creștere anuală de două cifre, susținute de un portofoliu puternic de proiecte.

Veniturile generate de soluțiile de răcire cu lichid, lider în industrie, au urcat cu 154% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Prin optimizarea modelelor de business Enterprise SMB pentru a răspunde mai bine nevoilor specifice ale clienților din segmentul enterprise și SMB, Grupul este încrezător că divizia de infrastructură va reveni curând la o creștere profitabilă.

Grupul de soluții și servicii (SSG) a înregistrat o creștere puternică în trimestrul al doilea al anului fiscal 25/26, oferind soluții și servicii pentru companii care valorifică beneficiile Lenovo Hybrid AI Advantage:

Veniturile totale ale SSG au crescut cu 18% față de anul precedent, ajungând la 2,6 miliarde USD, marcând astfel 18 trimestre consecutive de creștere anuală a veniturilor.

Marja operațională a urcat cu 1,9 puncte procentuale față de anul precedent, depășind 22%.

Veniturile din servicii de suport au crescut cu două cifre față de anul precedent, iar veniturile din managed services și proiecte și soluții au crescut cu un punct procentual, ajungând aproape de 60% din veniturile totale ale SSG.

SSG valorifică avantajele oferite de Lenovo Hybrid AI Advantage, combinând AI factory, AI services și biblioteca de soluții AI replicabile și scalabile pentru anumite industrii verticale și funcții pe orizontală.

Repere corporate și ESG

Realizările, anunțurile și angajamentele notabile din ultimul trimestru includ: