Lenovo extinde puterea de calcul bazată pe AI pentru companii prin inovații modulare și platforme enterprise

La MWC 2026, Lenovo™ continuă lansările de la CES și Tech World și evidențiază cel mai nou portofoliu de dispozitive de business bazate pe inteligență artificială, formate inteligente și platforme pregătite pentru mediul enterprise, concepute pentru a ajuta organizațiile să scaleze AI cu încredere. De la concepte modulare AI PC și tablete robuste pentru personalul din teren, până la portofoliul consacrat ThinkPad™ și asistenții AI centrați pe utilizator, prezentarea Lenovo la MWC evidențiază modul în care inovația, fiabilitatea și reparabilitatea funcționează împreună pentru a răspunde nevoilor moderne de muncă.

Noile anunțuri reflectă un accent continuu pe livrarea unei inteligențe artificiale democratizate — productive, adaptabile și protejate — care răspunde nevoilor reale ale profesioniștilor, liderilor IT și organizațiilor ce operează în medii din ce în ce mai fragmentate. Prin combinarea dispozitivelor pregătite pentru AI cu un nivel ridicat de reparabilitate, opțiuni de platformă oferite de parteneri de top în domeniul siliciului și securitate și servicii la nivel enterprise, Lenovo permite companiilor să adopte putere de calcul bazată pe AI fără complexitate suplimentară.

Printre anunțurile importante de la MWC 2026 se numără:

Concepte demonstrative : inclusiv ThinkBook™ Modular AI PC Concept, un concept modular selectiv de AI PC care explorează formate adaptive, ecrane și tastaturi detașabile și porturi I/O modulare concepute pentru a susține fluxuri de lucru flexibile și cicluri de viață extinse ale dispozitivelor. De asemenea, este prezentat Lenovo AI Workmate Concept , care analizează modul în care AI centrat pe utilizator și orientat către confidențialitate poate susține fluxurile de lucru prin interacțiune naturală și asistență contextuală.

ThinkTab™ X11 : noua tabletă Android™ robustă din portofoliul Think, construită pentru medii operaționale și industriale solicitante, oferind durabilitate, conectivitate și administrare enterprise.

Portofoliu ThinkPad extins : actualizări pentru gama ThinkPad T-Series, care consolidează fundamentul comercial Lenovo prin dispozitive scalabile, reparabile și pregătite pentru AI, disponibile pe platforme Intel®, AMD® și Snapdragon®, alături de versatilul ThinkPad X13 Detachable pentru profesioniști din teren și cei care au nevoie de libertate de mișcare.

ThinkVision™ M16 : monitor portabil, ușor, conceput pentru a extinde productivitatea utilizatorilor ThinkPad și ThinkBook prin spațiu suplimentar de afișare într-un format subțire, ideal pentru deplasări.

ThinkBook 14 2-in-1 Gen 6: laptop de business flexibil, bazat pe AI, destinat IMM-urilor și profesioniștilor, care combină versatilitatea, performanța Intel Core Ultra și funcții inteligente de colaborare.

„Pe măsură ce AI trece de la faza de experiment la realitate operațională zilnică, organizațiile au nevoie de tehnologie în care să poată avea încredere, pe care să o poată scala și susține”, a declarat Eric Yu, Senior Vice President of SMB Segment and Commercial Product Center, Intelligent Devices Group, Lenovo. „La MWC 2026, Lenovo demonstrează cum transformă inovația în domeniul AI în soluții practice pentru zona de business, de la concepte modulare și formate flexibile până la platformele ThinkPad pe care companiile se bazează zilnic. Combinând dispozitive pregătite pentru AI cu reparabilitate ridicată, diferite opțiuni de platformă și securitate și servicii la nivel enterprise, ajutăm clienții să adopte AI cu încredere, control și valoare pe termen lung.”

ThinkBook Modular AI PC Concept: Design adaptiv pentru performanță de business bazată pe AI

Lenovo prezintă ThinkBook Modular AI PC Concept, și explorează o abordare mai flexibilă a puterii de calcul de business bazate pe inteligență artificială printr-un design modular inovator. Creat pentru profesioniștii care alternează între diferite moduri de lucru pe parcursul zilei, conceptul are la bază ideea „carry small, use big” („transportă compact, folosește extins”), permițând unui singur dispozitiv să susțină productivitatea, colaborarea și consumul de conținut în diverse scenarii de utilizare.

Conceptul se bazează pe un sistem de bază ultra-subțire de 14 inci, proiectat pentru a susține mai multe configurații practice de afișare. Ecranul secundar poate fi montat pe capacul superior pentru a facilita partajarea față în față sau interacțiunile cu laptopul închis. De asemenea, poate fi poziționat lângă PC cu ajutorul unui suport integrat (kickstand), funcționând ca un monitor portabil complet integrat, ideal pentru deplasări, atât în orientare verticală, cât și orizontală. Alternativ, ecranul poate înlocui tastatura pentru a transforma dispozitivul într-un sistem cu ecran dublu. În funcție de configurație, suprafața totală de vizualizare poate ajunge la aproximativ 19 inci, oferind un spațiu de lucru extins, fără a compromite portabilitatea.

Elementele modulare cheie includ o tastatură Bluetooth® detașabilă, module de afișaj secundar și porturi I/O interschimbabile, inclusiv USB Type-A, USB Type-C® și HDMI, permițând dispozitivului să facă tranziția între mobilitate compactă și productivitate extinsă, menținând în același timp stabilitatea sistemului, securitatea și performanța. Conectorii integrați de tip pogo-pin asigură alimentare și transfer de date fiabile între module, creând un sistem autonom, extrem de flexibil, conceput pentru utilizatorii moderni de laptop care au nevoie de performanță adaptabilă, fie că lucrează la birou, de acasă sau în deplasare. Utilizatorii pot adapta întregul ecosistem la propriul flux de lucru, oricând și oriunde, iar experiențele susținute de AI oferă asistență contextuală în paralel cu sarcinile principale, reflectând direcția continuă a Lenovo de explorare a dispozitivelor de business modulare, bazate pe inteligență artificială.

ThinkTab X11: Brandul Think, extins către personalul din teren

Lenovo își extinde portofoliul comercial prin lansarea ThinkTab X11, consolidând prezența brandului prin această nouă tabletă Android robustă și marcând o extindere semnificativă a ecosistemului Think dincolo de PC-urile tradiționale. Concepută pentru medii operaționale și industriale solicitante, ThinkTab X11 răspunde nevoilor angajaților din logistică, producție, construcții, transport și energie.

Echipată cu platforma mobilă Snapdragon® 7s Gen 3, ThinkTab X11 oferă performanță fiabilă, consum eficient de energie și conectivitate integrată pentru fluxuri de lucru din teren care necesită funcționare permanentă. Dispozitivul este testat conform standardelor MIL-STD-810H¹ și beneficiază de certificare IP68² pentru durabilitate, permițând utilizarea în condiții dificile. În același timp, ecranul luminos, cu suport pentru utilizare cu mănuși și în condiții de umezeală, asigură operabilitate optimă pe șantiere și în medii exterioare.

Pentru a susține funcționarea continuă, ThinkTab X11 include o baterie detașabilă fără șuruburi, cu mod de operare fără baterie, permițând dispozitivului să rămână alimentat atunci când este fixat, montate pe vehicule sau în schimburi de ture. Cele două porturi USB-C permit încărcarea simultană și conectarea perifericelor, iar modulul NFC³ amplasat frontal facilitează captarea securizată și eficientă a datelor pentru gestionarea stocurilor, controlul accesului și autentificarea în teren. Funcțiile integrate de administrare și securitate la nivel enterprise sprijină organizațiile în implementarea și gestionarea ThinkTab X11 la scară largă.

ThinkPad seria T: echipamente de business cu AI pregătite pentru performanță

Lenovo continuă să își dezvolte portofoliul principal de PC-uri comerciale prin cele mai recente modele ThinkPad T-Series Copilot+ PC, consolidând rolul acestora ca pilon al infrastructurii de calcul pentru organizații la nivel global. Actualizată pentru 2026, gama ThinkPad T-Series introduce îmbunătățiri semnificative axate pe reparabilitate, ușurință în utilizare și pregătire pentru inteligența artificială.

În întreaga gamă, modelele includ opțional o nouă cameră de 5MP cu funcții de computer vision și vHDR, pentru o calitate mai clară a imaginii video în condiții variate de iluminare, completată de difuzoare mai mari pentru a îmbunătăți experiența audio și întâlnirile hibride. Lenovo introduce, de asemenea, o nouă opțiune de culoare în portofoliul T Series — Cosmic Blue — disponibilă pe modelele ThinkPad T14 Gen 7 și T14s Gen 7, oferind o alternativă modernă și rafinată, alături de scalabilitatea și reparabilitatea deja consacrate ale platformei.

Mentenanța ușoară rămâne un element definitoriu. Modelele selectate obțin scoruri iFixit de top în clasă⁴ pentru reparabilitate, susținute de acces mai facil la capacul inferior (D-cover), un layout intern simplificat și extinderea componentelor ce pot fi înlocuite de utilizator, precum bateria și porturile USB-C. Aceste îmbunătățiri contribuie la reducerea timpilor de nefuncționare, la extinderea ciclului de viață al dispozitivelor și la scăderea costului total de deținere pentru flotele enterprise care rulează Windows 11 Pro.

Pe lângă accentul pus pe mentenanță, anumite modele ThinkPad au obținut recent certificarea Calm Tech Certified™ Platinum, care recunoaște designul orientat spre reducerea încărcării cognitive și susținerea concentrării pe termen lung în mediile profesionale. Certificarea evaluează factori precum ergonomia, gestionarea atenției, durabilitatea, lumina și sunetul, reflectând filosofia Lenovo de design centrat pe funcționalitate.

Caracteristici esențiale precum tastatura tactilă ThinkPad, navigarea TrackPoint™, opțiunile de ecran cu lumină albastră redusă, obturatorul fizic pentru cameră și indicatorii LED clari de stare sunt concepute pentru a susține atenția utilizatorului, nu pentru a concura cu aceasta.

Laptopurile ThinkPad includ, de asemenea, semnale audio care oferă feedback sonor clar pentru evenimente importante ale sistemului, precum nivelul volumului, nivelul bateriei și starea de încărcare, făcând interacțiunea cu dispozitivul mai accesibilă pentru persoanele nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere. Pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai integrată în fluxurile de lucru zilnice, Lenovo continuă să acorde prioritate clarității, ușurinței în utilizare și designului incluziv în întregul portofoliu ThinkPad.

ThinkPad T14 Gen 7 și ThinkPad T16 Gen 5

ThinkPad T14 Gen 7 și ThinkPad T16 Gen 5 continuă tradiția Lenovo a laptopurilor comerciale din segmentul mainstream, fiind actualizate pentru 2026 cu îmbunătățiri la nivel de performanță, design și colaborare. Consolidând angajamentul ThinkPad față de durabilitate și mentenabilitate, cea mai recentă generație obține un scor iFixit de 10 din 10⁴ pentru reparabilitate, facilitând intervențiile de mentenanță și upgrade pentru echipele IT și extinzând valoarea pe termen lung a ciclului de viață al dispozitivelor.

Disponibile cu procesoare Intel® Core Ultra Series 3 cu Intel vPro® sau AMD Ryzen™ AI PRO 400 Series, modelele ThinkPad T14 și T16, PC-uri Windows 11 Pro Copilot+, sunt concepute pentru a oferi un echilibru optim între performanță și eficiență pentru sarcinile de lucru zilnice din mediul de business. Cu un TDP de până la 30W⁵ și memorie LPCAMM2 pe modelele cu Intel, T14 este optimizat pentru mediile moderne de lucru hibrid. Un design industrial actualizat aduce rame mai înguste ale ecranului, un layout intern modernizat și o poziționare centrată a marcajelor tastelor.

ThinkPad T14s Gen 7

ThinkPad T14s Gen 7 este cel mai ușor model T-Series lansat de Lenovo până în prezent, oferind mobilitate premium fără a compromite standardele enterprise. Începând de la aproximativ 1,1 kg, este cel mai ușor model din seria T și integrează o nouă baterie de 58Wh, cu densitate ridicată, concepută pentru a susține perioade mai lungi de productivitate fără conectare la priză, dedicate profesioniștilor mobili. Sub abordarea Lenovo „serviceability-by-design”, T14s Gen 7 obține un scor iFixit de 9 din 10⁴ pentru reparabilitate, facilitând mentenanța și contribuind la extinderea valorii ciclului de viață în implementările enterprise.

ThinkPad T14s Gen 7, echipat cu Windows 11 Pro, este disponibil în configurații bazate pe procesoare Intel Core Ultra Series 3 cu Intel vPro, AMD Ryzen™ AI PRO 400 Series, precum și pe platformele Snapdragon® X2 Elite și Snapdragon® X2 Plus, oferind organizațiilor flexibilitatea de a alege platforma care răspunde cel mai bine cerințelor lor în materie de performanță, eficiență și conectivitate.

ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 2

ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 2 extinde gama T-Series printr-un format convertibil, conceput pentru colaborare, adnotare și fluxuri de lucru orientate către prezentări, integrând totodată aceleași îmbunătățiri esențiale introduse în întreaga linie T14s 2026. Actualizat pentru 2026, dispozitivul este mai ușor decât generația anterioară, cu o greutate redusă la 1,34 kg, sporind portabilitatea pentru utilizatorii care alternează frecvent între diferite moduri de lucru.

ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 2 introduce un nou stylus integrat (garaged pen), care permite acces rapid și convenabil în luarea de notițe, adnotare și marcarea documentelor, fără a fi necesare accesorii separate. Acest PC Windows 11 Pro Copilot+, echipat cu procesoare Intel Core Ultra Series 3 cu Intel vPro, îmbină flexibilitatea cu durabilitatea specifică ThinkPad, mentenanța facilă și pregătirea pentru implementare la nivel enterprise.

ThinkPad X13 Detachable: Putere de calcul versatilă pentru mobilitate și activități în teren

Construind pe fundația ThinkPad, Lenovo își extinde portofoliul cu ThinkPad X13 Detachable, un dispozitiv detașabil fără compromisuri, conceput pentru profesioniștii care au nevoie de flexibilitate și mobilitate fără a sacrifica performanța sau ușurința în utilizare. Acesta rulează Windows 11 Pro și este echipat cu procesoare Intel® Core Ultra Series 3, cu până la 64GB⁶ de memorie. X13 Detachable oferă performanță rapidă într-un design ușor, optimizat pentru fluxuri de lucru orientate în primul rând către interacțiunea tactilă.

Un ecran de 13 inci, cu rezoluție înaltă și luminozitate de până la 500 niți, împreună cu două porturi Thunderbolt™ 4 USB-C, susțin conectivitatea modernă și colaborarea eficientă. Tastatura detașabilă actualizată include taste de dimensiune completă, cu o cursă de 1,5 mm, oferind experiența familiară de tastare ThinkPad într-un format compact și flexibil.

Suportul integrat pentru stylus include un pen ergonomic de dimensiune completă, care se fixează și se încarcă în siguranță în interiorul tastaturii tip folio, oferind o soluție elegantă și practică pentru gestionarea stylusului, ideală pentru luarea de notițe, introducerea de date și interacțiunea cu conținutul. Componentele înlocuibile în teren, inclusiv bateria și porturile USB-C, consolidează angajamentul Lenovo față de reparabilitate și extinderea duratei de viață a dispozitivelor.

ThinkBook 14 2-in-1 Gen 6: Productivitate flexibilă bazată pe AI pentru IMM-urile moderne

ThinkBook 14 2-in-1 Gen 6 este un laptop de business versatil, Windows 11 Copilot+ PC, conceput pentru utilizatorii din segmentul IMM și pentru profesioniștii mobili care alternează între activități ce necesită concentrare, colaborare și prezentări. Echipat cu procesoare Intel Core Ultra Series 3, dispozitivul oferă accelerare AI direct pe dispozitiv și funcții inteligente de colaborare.

Balamaua care permite o rotire de 360 de grade, opționalul Lenovo Yoga Pen și ecranul tactil WUXGA de 14 inci permit tranziții fluide între modurile laptop, tabletă și prezentare.

Conectivitatea Thunderbolt™ 4, încărcarea rapidă și securitatea la nivel business îl transformă într-un dispozitiv de încredere pentru activitatea zilnică.

Portofoliul ThinkBook este extins suplimentar prin Magic Bay Tiko⁷, un companion detașabil bazat pe AI, conceput pentru a afișa informații contextuale și pentru a susține fluxuri de lucru mai intuitive.

Mai multă productivitate cu ThinkVision M16

Monitorul portabil ThinkVision M16 completează portofoliul de business Lenovo cu un al doilea ecran ușor și ușor de transportat, conceput pentru a crește productivitatea în mediile de lucru hibride. Proiectat pentru a se integra perfect cu laptopurile ThinkPad și ThinkBook, ThinkVision M16 oferă extindere instantanee a spațiului de afișare, facilitând tranziția profesioniștilor între lucrul de acasă, birou sau spații partajate, fără a compromite eficiența în multitasking.

Echipat cu un ecran de 16 inci în format 16:10, integrat într-un design subțire și ușor, ThinkVision M16 oferă spațiu suplimentar pentru multitasking, revizuirea conținutului și colaborare, fără a adăuga volum unei configurații mobile. Conectivitatea USB-C cu alimentare pass-through permite o experiență simplă, cu un singur cablu, permițând utilizatorilor să conecteze, alimenteze și încarce dispozitivele simultan, reducând în același timp aglomerația de pe birou.

Conceput cu flexibilitate în prim-plan, ThinkVision M16 suportă atât orientarea portret, cât și landscape, fiind potrivit pentru fluxuri de lucru precum editarea documentelor, programare, analiză de date și prezentări. Fie că este utilizat în spații de lucru temporare, la întâlniri cu clienții sau în biroul de acasă, ThinkVision M16 îmbunătățește productivitatea prin extinderea spațiului de lucru oriunde are loc activitatea.

Lenovo AI Workmate Concept: Explorarea unor fluxuri de lucru AI mai centrate pe utilizator

Alături de dispozitivele sale comerciale, Lenovo continuă să exploreze modul în care inteligența artificială poate sprijini profesioniștii într-un mod mai intuitiv și mai centrat pe utilizator. În acest context, compania prezintă Lenovo AI Workmate Concept, un proof of concept creat pentru a regândi modul în care utilizatorii interacționează cu sistemele inteligente în fluxurile lor de lucru zilnice.

Lenovo AI Workmate Concept explorează modul în care acțiunile cotidiene ale utilizatorilor pot fi transformate direct în rezultate digitale prin interacțiuni naturale. Conceput ca un companion de birou permanent activ (always-on), acesta suportă interacțiunea prin scris, voce, gesturi și elemente spațiale, procesând local, pe dispozitiv, inputurile prin AI.

Dincolo de asistența convențională, conceptul este gândit pentru a susține activități practice de business, precum scanarea și rezumarea documentelor, organizarea notițelor și sprijinirea procesului de creare a prezentărilor și a altor tipuri de conținut profesional. Ca parte a modelului său experimental de interacțiune, conceptul poate extinde informația dincolo de ecran, inclusiv prin capacitatea de a proiecta conținut pe suprafețe din proximitate, precum biroul sau peretele, evidențiind explorarea Lenovo în zona experiențelor AI spațiale și fizice, integrate mai natural în mediile profesionale.

Platforme AI securizate, ușor de administrat și de încredere pentru mediul enterprise

Pe măsură ce dispozitivele bazate pe inteligență artificială devin esențiale pentru munca modernă, Lenovo continuă să se concentreze pe livrarea unor platforme protejate, ușor de administrat și de încredere, pe care organizațiile le pot implementa cu încredere. În întregul său portofoliu comercial, Lenovo integrează securitate, servicii AI și capabilități de management al ciclului de viață pentru a sprijini echipele IT în protejarea datelor, menținerea controlului și scalarea dispozitivelor pregătite pentru AI în medii distribuite.

Soluțiile de securitate ThinkShield™ oferă protecție stratificată la nivel de hardware, firmware, software și lanț de aprovizionare, contribuind la securizarea dispozitivelor din momentul pornirii și până la sfârșitul ciclului de viață. Dincolo de dispozitive, Lenovo susține adoptarea AI la nivel enterprise prin servicii dedicate, care ajută organizațiile să treacă de la stadiul de pregătire la impact concret în mediul real, completate de suport global, servicii modulare și modele flexibile de finanțare, precum TruScale™ Device as a Service (DaaS). Împreună, aceste capabilități permit organizațiilor să echilibreze inovația cu securitatea, eficiența și valoarea pe termen lung în procesul de adoptare a inteligenței artificiale.

Disponibilitate și prețuri în EMEA8