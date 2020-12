LEGO® TECHNIC™ FERRARI 488 GTE “AF CORSE #51” introduce fanii brandului în lumea plină de adrenalină a curselor de viteză pe circuit

Grupul LEGO® dezvăluie cel mai recent model de la grila de start, LEGO® Technic™ Ferrari 488 GTE “AF CORSE #51”. Cu varii premii câștigate pentru brandul cu legendarul simbol al căluțului cabrat, în cadrul celor mai dificile curse de viteză pe circuit, acest model iconic este acum reprodus în detaliu, pentru a transmite același aer inconfundabil ca originalul.

Modelul înglobează aspecte autentice și elemente de design unice, fiind o replică exactă a modelului de circuit Ferrari. Cu un look agresiv, include suspensii față-spate, linii aerodinamice, un motor V8 cu pistoane în mișcare și volan cu simbolul brandului, căluțul cabrat, pentru mai multă autenticitate. Numărul de cursă original, abțibilduri cu sponsori și vopseaua tricoloră vin în completarea unui model epic.

Creat pentru a ajuta fanii LEGO și pasionații de curse să simtă emoțiile asociate benzii de viteză de pe circuit, modelul de 48 cm (19inch) este realizat din 1677 de piese LEGO Technic, fiind astfel un proiect captivant și totodată unul plin de satisfacții, destinat fanilor cu vârste de peste 18 ani, pasionați de cursele de viteză de circuit, motorsport și automobile Ferrari. Odată finalizat, modelul poate fi testat sau doar expus.

LEGO® Technic™ 42125 Ferrari 488 GTE “AF Corse #51” va fi disponibil începând de la 1 Ianuarie 2021, în magazinele retail partenere LEGO și LEGO.com, la prețul recomandat de 899 RON.

„Șansa de a reproduce un model Ferrari în formă LEGO Technic e un vis din copilărie care devine realitate”, menționează Lars Krogh Jensen, Designer LEGO Technic. „Ferrari este recunoscut pentru autovehiculele incredibile, așa că am știut că trebuie să împing limitele sistemului LEGO Technic pentru a aduce un omagiu acestui model iconic de circuit. Modelul reproduce silueta sofisticată a originalului, incluzând totodată și detalii tehnice, pentru a putea reda adevărata natură a 488 GTE. Construirea sa reprezintă o provocare pentru orice fan care apreciază un design excelent și își dorește să afle mai multe detalii de inginerie și tehnologie de care această machetă impresionantă dispune.”

„Când eram mic mă jucam destul de des cu cărămizi LEGO, așa că atunci când am vazut această replică a Ferrari 488 GTE am fost cu adevărat impresionat, mai ales având în vedere unele dintre aspectele pe care au reușit să le reproducă. Trebuie să recunosc că am fost foarte mândru să văd un model LEGO Technic a unui model condus, care mi-a purtat inclusiv numele.” a declarat Alessandro Pier Guidi, pilot de curse Ferrari Competizioni GT

LEGO® Technic™ 42125 Ferrari 488 GTE “AF Corse #51” este primul model LEGO Technic creat alături de Ferrari și continuă un parteneriat între cele două branduri de peste 15 ani.