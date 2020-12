League of Legends: Wild Rift, versiunea de mobile a legendarului joc, se lansează astăzi

Riot Games, dezvoltatorul și publisher-ul jocurilor League of Legends și Valorant, lansează în Open Beta unul dintre cele mai așteptate titluri ale anului, League of Legends: Wild Rift, versiunea pentru mobile a cunoscutului joc. Toți jucătorii vor avea acces complet gratuit la Wild Rift de pe dispozitivele Android sau iOS.

League of Legends este unul dintre cele mai populare jocuri din lume de la lansare și până acum. După mai bine de 11 ani, jocul este disponibil sub o nouă formă, reconstruită de la zero și optimizată pentru dispozitive mobile. Jocul vine cu set de comenzi tactile dual-stick și o nouă hartă, numită Wild Rift. Noua hartă este puțin mai mică decât Summoner’s Rift din varianta de PC, dar oricine a jucat jocul se va simți confortabil pe noua hartă.

Pentru fanii League of Legends, prietenii lor și jucătorii noi

Wild Rift se adresează atât jucătorilor veterani care doresc o experiență competitivă, cât și noilor veniți care vor să se distreze cu prietenii. Jocul este conceput pentru a fi ușor de înțeles pentru jucătorii noi, dar păstrează esența experienței League of Legends și nu o transformă într-o experiența casual. În modul Ranked poți alege să joci solo, într-o echipă de 2 sau 3 jucători, iar cei care își doresc victoria cu orice preț pot juca într-o echipa întreagă de 5 jucători. Sistemul de matchmaking va ține cont de jucătorii care alcătuiesc grupul și va căuta întotdeauna grupuri cu abilități competitive egale, pentru a găsi meciuri cât mai echilibrate posibil.

Ce este League of Legends?

League of Legends este un joc MOBA, un subgen de jocuri video de strategie, în care

fiecare jucător controlează un singur personaj cu un set de abilități unice care se îmbunătățesc pe parcursul unui joc și care contribuie la strategia generală a echipei. Două echipe, de câte cinci jucători fiecare, se luptă pentru a atinge obiectivul final și a distruge baza adversarilor, situată în colțul opus al câmpului de luptă.

Wild Rift se bucură de un număr mare de campioni, iar jucătorii în Open Beta vor putea alege dintre 43 de personaje fantastice ca Darius, Draven sau Wukong, the Monkey King și mulți alții.

Darius, the Hand of Noxus, este un agresor de pe culoarul superior, cu numeroase abilitați care îi permit să distrugă tot ce îi iese în cale, cu ajutorul ultimatelor sale.

Draven, fratele său, este potrivit pentru jucătorii care aleg să abordeze lupta de la distanță. Draven aruncă de la distanță topoarele către adversarii săi cu efecte devastatoare.

Wukong este un luptător care se clonează și se implică în luptele de echipă, dezlănțuind haosul cu ultimata sa, decimând echipa adversă.

O experiență creată special pentru dispozitivele mobile

Spre deosebire de versiunea PC a jocului, meciurile din Wild Rift ar trebui să dureze undeva între 15-20 de minute.

Una dintre optimizările pentru dispozitivele mobile este faptul că harta este pusă în oglindă pe partea roșie, astfel încât baza jucătorului este întotdeauna în partea din stânga jos a ecranului, iar baza inamicului este întotdeauna în partea dreaptă sus. Acest lucru a fost implementat astfel încât degetele jucătorului să nu acopere o parte importantă a ecranului în timpul luptelor intense. Asta înseamnă că Wild Rift nu folosește formatul clasic de „culoarul de sus” și „culoarul de jos”, ci „culoarul duo” și „culoarul solo”.

Wild Rift are, de asemenea, o cameră semi-blocată, care permite jucătorilor să mute camera, astfel încât să fie mai ușor să navigheze pe hartă, să țintească mai eficient și, în general, să beneficieze de o viziune de ansamblu asupra câmpului de luptă.

În timpul perioadei Open Beta, există moduri precum Normal, Co-Op vs AI, modul de antrenament, Ranked și un mod de joc personalizat pentru ca fiecare jucător să se bucure de o experiența plăcută de joc.

League of Legends: Wild Rift va fi întotdeauna gratuit

Wild Rift este un joc cu adevărat gratuit, ceea ce înseamnă că nu există nimic care să

ofere un avantaj competitiv în joc asupra altor jucători. Există multe modalități prin care campionii pot fi deblocați, fie că sunt câștigați prin recompense de level-up, prin Blue Motes, evenimente sau prin rotația campionului free-to-play. Pentru jucătorii care nu pot sau nu doresc să cheltuiască bani în joc, există o nouă monedă pe care o pot câștiga în timp ce joacă, numită Poro Coins, care poate fi folosită pentru a debloca diverse obiecte cosmetice.

Similar, dar nu la fel ca versiunea pentru PC

Harta Wild Rift este puțin mai mică decât Summoner’s Rift pe computer, are tot 3

culoare și drumuri între culoare și celelalte obiective de interes și oferă o experiență foarte familiară pentru oricine a jucat versiunea pentru PC. Principala diferență este că jungla este reorganizată, iar inhibitorii sunt încorporați în al treilea rând de turnuri. De asemenea, nexus-ul nu are turnuri care să îl apere, deoarece se poate proteja singur de minionii și campionii adverși.

Evenimentul NOXUS BROTHERHOOD: Darius și Draven au ajuns pe Wild Rift! Prin intermediul evenimentului Noxus Brotherhood, jucătorii vor finaliza misiuni pentru a câștiga recompense speciale tematice Noxus și pentru a debloca benzi desenate care povestesc despre relația dintre cei doi frați din Noxus.

IN-GAME REWARDS: Jucătorii se pot conecta folosind conturile existente Riot Games și pot câștiga recompense în funcție de timpul și investiția lor monetară în League of Legends pe PC.

League of Legends: Wild Rift este disponibilă acum în Open Beta pe Android și iOS.