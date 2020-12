La Gaming Marathon, sute de mii de gameri vor afla cum pot urma o carieră în industria dezvoltatoare de jocuri video locală

În cadrul ediției de iarnă a Gaming Marathon, specialiști din industria locală dezvoltatoare de jocuri video vor vorbi cu streamerii invitați și publicurile lor despre oportunitățile pe care le oferă acest sector și cum tinerii pasionați de jocuri video pot transforma această pasiune într-o carieră.

Gaming Marathon este susținut de Amber, cel mai mare studio dezvoltator de jocuri video independent din România, și are loc duminică, 13 decembrie, începând cu ora 10:00, pe www.gaming-marathon.ro.

Tinerii interesați să urmeze o carieră de programator sau artist, printre multe alte specializări, vor afla cum se pot pregăti încă din liceu pentru a ajunge să dezvolte jocuri video, fie pe cont propriu, fie în cadrul unui studio de gaming.

“Industria dezvoltatoare de jocuri video din România este într-o continuă creștere, dar în următorii ani aceasta riscă să intre într-o perioadă de stagnare în ceea ce privește recrutarea de talent nou. La Gaming Marathon, noi, specialiștii din Amber, ne dorim să creștem vizibilitatea acestei industrii în România și să insuflăm tinerilor pasiunea pentru dezvoltarea de jocuri video, orele petrecute în fața PC-ului sau consolei putând fi extrem de folositoare în viitor când vor crea propriile lor jocuri pe care milioane de oameni din întreaga lume le-ar putea experimenta”, a precizat Mihai Pohonțu, CEO al Amber.

Unii din cei mai populari creatori de conținut de gaming din România vor participa la Gaming Marathon. Lectură de la A la Z (1, 5 milioane de subscribers pe Youtube) Mădălin (600 de mii de subscribers pe Youtube) sau Gannicus (937 de mii de urmăritori) își vor antrena comunitățile în competiții și turnee de Counter-Strike: Global Offensive, Fortnite, Minecraft sau Brawl Stars.

Line-up-ul Gaming Marathon va fi completat de Racing League Romania, Tedereu, Reddysh, Theo Zeciu, Bercea, meitii, MoonGaming, Adriivonb, S1KE, AlexaTV, Highman, Theo, Andu, Ovvy, Bobospider, itsgossiplol, AmyClaire, Werty, Alddy, Zoozix, Bogdahoh, Tak3 My Fury și mulți alții.

Noutăți globale, în premieră în România la Gaming Marathon

League of Legends: Wild Rift, varianta mobile a celebrului joc League of Legends, care se lansează astăzi în Europa, va fi prezent la Gaming Marathon cu un turneu 5 vs. 5 organizat de Samsung, în cadrul căruia se vor confrunta echipele conduse de Antonia Nuckle și IceManLucky.

Totodată, Philips prezintă în premieră în România noua sa gamă de monitoare de gaming E Line iar Hama aduce în fața gamerilor noile produse din gama uRage.

Industria de game development, în creștere în România

În 2019, cifra de afaceri înregistrată de cele 100 de studiouri ce activează local a depășit 200 milioane de dolari, conform studiului anual al RGDA (Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România). Suma reprezintă o creștere de 14,65% față de anul 2018. 59% dintre studiourile românești se află în București, 17% în Cluj-Napoca, 7% în Iași, 5% în Timișoara și 3% în Brașov, restul desfășurându-și activitatea în orașele mici ale țării. În industria în care activează peste 6000 de specialiști, 74.2% dintre studiouri sunt dezvoltatoare de jocuri video (originale sau IP-uri licențiate), în timp ce 12.1% furnizează servicii de quality assurance, localizare și outsourcing creativ. 10.3% din studiouri activează și ca publisheri pentru propriile jocuri iar 3.4% dintre studiouri creează soluții pentru infrastuctura de jocuri.

Mai multe detalii despre Gaming Marathon powered by Amber, line-up-ul complet și programul jocurilor se găsesc pe www.gaming-marathon.ro.