KLG Europe România lansează Strongo, serviciul de home delivery pentru livrări agabaritice

Strongo este serviciul național de curierat dedicat produselor agabaritice (electrocasnice mari, piese de mobilier, sanitare, materiale constructii) cu livrare către consumatorul final.

Noul serviciu beneficiază de rețeaua națională KLG Europe România cu 9 huburi plasate strategic în cele mai mari orașe din țară. Accesul la această infrastructură permite livrarea în doar 24-48 ore, pe tot teritoriul României, inclusiv în locuri greu accesibile.

Prin intermediul noului serviciu, clienții Strongo vor beneficia de livrari în regim “door-to-door”, ramburs prin cont colector sau numerar, deschiderea coletului la livrare, preluarea ambalajelor, retur de documente și posibilitatea de a oferi opțiunea de buy-back consumatorului final.

„Ultimul an ne-a arătat că românii sunt din ce în ce mai deschiși să cumpere online și electrocasnice, mobilă, obiecte sanitare sau unelte și scule, în plus față de categoriile de fashion, îngrijire personală sau IT. Astfel a apărut ideea de a crea Strongo – prin utilizarea acestui serviciu, business-urile care dețin atât magazine fizice de vânzare, cât și magazine online, vor putea accesa un serviciu specializat în livrarea produselor atipice și voluminoase, către consumatorul final,” spune Daniel Radu, Director Transport National.

Strongo oferă clienților posibilitatea de a implementa rapid fluxurile și strategiile de viitor datorită nivelului ridicat de automatizare și digitalizare. De asemenea, prin intermediul acestui serviciu, clienții Strongo vor avea acces la numeroase servicii logistice și de transport rutier, maritim și aerian, prin intermediul KLG Europe România. În plus, fiecare consumator final are acces direct la informații complete despre livrările efectuate prin serviciile de curierat, iar clienții la rapoarte în timp real.

„Este foarte important să creăm o relație bazată pe încredere cu clienții noștri, motiv pentru care am prioritizat transparența tuturor proceselor și accesul facil la toate informațiile de care ei au nevoie. Toate acestea sunt posibile datorită infrastructurii oferite de KLG Europe România, care ne permite să oferim servicii integrate prin intermediul Strongo,” a adăugat Daniel Radu, Director Transport National.

Avantajul accesului la rețeaua KLG Europe România este dat de sistemul unic de distribuție internă cu acoperire 24-48h în toată România. Compania țintește să își consolideze poziția de lider de piață în distribuția națională de mărfuri B2B în sistem grupaj. Astfel, KLG Europe România asigură rute zilnice către hub-urile regionale pe care le acoperă prin două tipuri de servicii: serviciul premium 24h și serviciul standard 24-48h în toată țara.