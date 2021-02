Kingston Technology vinde divizia de gaming HyperX către HP Inc.

Kingston Technology Europe Co LPP, afiliat al Kingston Technology Company Inc., lider mondial în soluții de stocare, a anunțat astăzi un acord definitiv în ceea ce privește vânzarea divizie de gaming HyperX, către HP Inc.

Achiziția susține strategia HP de a stimula creșterea business-ului de calculatoare personale, unde perifericele și jocurile sunt segmente atractive. Portofoliul de produse HyperX acoperă o gamă largă de periferice pentru gaming precum căști, tastaturi, mouse-uri, mouse pad-uri, microfoane pe USB și accesorii pentru console.

“HyperX este lider în producerea perifericelor, cu o tehnologie recunoscută şi apreciată de pasionaţii de jocuri din întreaga lume, de aceea suntem încântați să le urăm bun venit în familia HP.” a declarat Enrique Lores, Președinte și CEO HP Inc. “Vedem oportunități semnificative pe piața perifericelor, iar adăugarea brandului HyperX la portofoliul nostru va conduce la noi surse de inovație și creștere pentru afacerea noastră.”

Jocurile pe PC continuă să fie una dintre cele mai populare activități de gaming, în timp industria PC hardware se estimează că va ajunge până în 2023 la o valoare de 70 miliarde de dolari. De asemenea, piața perifericelor are potenţial să atingă o valoare de 12.2 miliarde de dolari până în 2024, perifericele de gaming reprezentând o parte disproporţionată a acestei creșteri.

“Produsele HyperX sunt concepute pentru a răspunde celor mai riguroase cerințe ale jucătorilor, de la cei casual la cei hardcore, oferindu-le un avantaj și ajutându-i să performeze în jocurile favorite”. a declarant John Tu, cofondator și CEO Kingston. “Ambele noastre companii prosperă pentru că ne concentrăm pe angajații noștri, împărtășind aceleași valori. Alături de David Sun(co-fondator și COO), am văzut noi posibilități pentru afacerea HyperX și angajații săi, realizând amândoi că această schimbare va aduce un viitor mai luminos pentru HyperX.”

Pe segmentul de gaming, HP a dezvoltat la nivel global un portofoliu mare şi în continuă creştere, condus de brand-ul OMEN. Acesta sa dezvoltat într-un ecosistem de clasă mondială ce integrează hardware, software, conţinut şi servicii. Compania continuă dezvoltarea sa în domeniul de gaming prin lansarea unor produse puternice precum laptop-urile OMEN 15 și Pavilion Gaming 16. Dincolo de dispozitive, HP oferă şi inovaţie în software, așa cum se poate vedea prin OMEN Gaming Hub, un spaţiu dedicat pasionaţilor de jocuri unde aceştia se pot conecta, personaliza și explora echipamentele de gaming şi jocurile. Adăugarea brandului HyperX la ecosistemul de gaming HP, va oferi experiențe noi și inovatoare în tot ceea ce pasionaţii de jocuri vad, aud și ating.

Conform înțelegerii, HP va plăti 425 milioane de dolari pentru brandul HyperX, tranzacţia urmând să fie finalizată în Q2 2021. Kingston va păstra în continuare divizia de memorii flash, DRAM și SSD-uri pentru gaming sub brandul HyperX. Astfel, doar perifericele (tastaturi, mous, căști, microfoane) va ajunge în tabăra HP.