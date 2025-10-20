Kingston Technology rămâne principalul furnizor de module DRAM în 2024

Kingston a fost clasată drept cel mai important furnizor de module DRAM din lume, conform celor mai recente clasamente în funcție de venituri realizate de firma de analiză TrendForce. Kingston își menține poziția de lider, având estimată o cotă de piață de 66 %. Potrivit TrendForce, vânzările de module DRAM au crescut cu 7% în 2023, inversând tendința de scădere din anul anterior. Deși ritmul de creștere al veniturilor Kingston a fost mai lent în a doua jumătate a lui 2024, compania a reușit să păstreze o prezență puternică pe piață, în ciuda cererii mai slabe din segmentul de consum.

Conform raportului, primele cinci companii de module de memorie din lume au însumat 81% din vânzările totale în 2024, primele opt reprezentând 83%. Rezultatele au reafirmat dominația Kingston ca lider indiscutabil în producția de module DRAM, având în vedere că furnizorul clasat pe locul al doilea a reprezentat doar 5% din cota totală de piață. La sfârșitul trimestrului 4 din 2023, furnizorii de memorii DRAM au început să acorde prioritate memoriei cu lățime de bandă mare și produselor DDR5 pentru server. Această schimbare strategică a dus la o disponibilitate mai strictă a altor tipuri de DRAM, stimulând cererea și împingând prețurile generale în sus. Ca răspuns, producătorii de module și-au mărit achizițiile și au reaprovizionat stocurile, contribuind la un venit total de piață de 13,3 miliarde de dolari în 2024. Cu toate acestea, în a doua jumătate a anului, creșterea prețurilor modulelor a început să suprime cererea, limitând în cele din urmă creșterea vânzărilor.

În 2024, Kingston a lansat o versiune în ediție limitată, inspirată de mașinile de curse, pentru linia Kingston FURY Renegade. Memoria DDR5 Kingston FURY Renegade în ediție limitată RGB a înfățișat un nou design, amintind de mașinile de curse moderne, și a valorificat cea mai recentă tehnologie pentru a atinge o viteză de 8000MT/s, care a alimentat un potențial de overclocking extrem, reducând în același timp la minimum blocajele de performanță. În plus, Kingston a lansat modulele CUDIMM DDR5 Kingston FURY Renegade, compatibile cu noul chipset Intel din seria 800 (denumit anterior Arrow Lake). Introducerea modulelor CUDIMM DDR5 cu posibilitate de overclocking permite o acoperire mai largă a profesioniștilor care au nevoie de performanțe de top și doresc să depășească limitele sistemelor lor fără a compromite integritatea semnalului.

„Rezultatele 2024 ale TrendForce reflectă forța și adaptabilitatea continuă a companiei în fața unui nou an de activitate solicitant” a declarat Iwona Zalewska, Business Manage DRAM Kingston EMEA. „Această etapă nu numai că reafirmă prezența dominantă a Kingston pe piață, dar subliniază și reziliența și importanța companiei la nivelul sectorului, menținându-ne cu mândrie poziția de vârf pentru al 22-lea an consecutiv.”