Kingston extinde seria Fury Renegade G5 cu noua variantă de 8TB

Ionut Razvan November 4, 2025
Kingston a anunțat noul Kingston FURY Renegade G5 de 8TB, pentru utilizări de mare putere, de la editare video, randare 3D, la jocuri și multe altele.

Proiectat pentru utilizatori profesioniști, creatori de conținut și gameri, Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 utilizează cel mai nou controler PCIe Gen5 x4 și memorie 3D TLC NAND, atingând viteze impresionante de până la 14.800 MB/s la citire și 14.000 MB/s la scriere, cu peste 2 milioane IOPS. Astfel, oferă timpi de răspuns excepționali, stabilitate ridicată și performanță constantă în cele mai solicitante aplicații, de la editare video și randare 3D, până la gaming de top.

„Fie că este vorba despre muncă sau divertisment, utilizatorii au nevoie de tot mai multă putere și spațiu de stocare”, a declarat Liny Cheliyan, Business Manager – Prosumer Flash & SSD Kingston EMEA. „Ne bucurăm să adăugăm varianta de 8TB în seria Kingston FURY Renegade G5, oferind performanță și capacitate de nivel superior pentru profesioniști și pasionații de hardware.”

Kingston FURY Renegade G5 este disponibil în capacități complete de la 1TB până la 8TB și este susținut de o garanție limitată de cinci ani, asistență tehnică gratuită și fiabilitatea legendară Kingston.

