Kingston a lansat Dual SSD, o unitate SSD portabilă cu conectori USB-A și USB-C

Ionut Razvan November 18, 2025
Kingston a lansat prima sa unitate SSD fără cabluri pentru cei care au nevoie de o soluție portabilă accesibilă și fiabilă pentru backup și transfer de date.

Cu aspectul elegant al unei unități flash tradiționale, într-o carcasă metalică compactă și durabilă, SSD-ul Dual Portabil poate transfera cu ușurință fișiere între dispozitive USB Tip-A și USB-C®1, cum ar fi laptop-uri, desktop-uri, dispozitive mobile și multe altele, cu viteze USB 3.2 Gen2 de până la 1.050 MB/s la citire și 950 MB/s la scriere2. Pentru a îmbunătăți productivitatea și a optimiza fluxul de lucru, această soluție multifuncțională de stocare și transfer se mândrește cu capacități de până la 2 TB pentru fișiere mari, fotografii de înaltă rezoluție și videoclipuri 4K.

„ Tot mai mulți consumatori vor control complet asupra datelor lor.”, a declarat Liny Cheliyan, Manager de afaceri – Prosumer Flash și SSD Kingston EMEA. „Acum, datorită confortului oferit de SSD-ul dual portabil de la Kingston, utilizatorii pot face exact acest lucru și pot transfera, partaja sau crea copii de rezervă cu ușurință pentru fișierele importante, pe o varietate de dispozitive cu USB-A și USB-C.”

SSD-ul Dual Portabil este disponibil în capacități3 de 512 GB, 1 TB și 2 TB și este oferit cu o garanție limitată de cinci ani5, asistență tehnică gratuită și fiabilitatea legendară Kingston.

Caracteristici și specificații ale SSD-ului portabil Kingston Dual:

  • Se potrivește stilului tău de viață: Cu conectori USB-A și USB-C, SSD-ul Dual Portabil transferă cu ușurință fișiere între dispozitive: laptopuri, desktopuri, dispozitive mobile și multe altele.
  • Viteza de care ai nevoie: Amplifică-ți productivitatea creativă cu viteze USB 3.2 Gen 2 de până la 1.050 MB/s la citire și 950 MB/s la scriere2.
  • Renunță la cablu: Viața este suficient de dezordonată și fără haosul gestionării cablurilor. Menține lucrurile simple și renunță la cabluri. În buzunar sau poșetă, acest SSD compact și elegant se potrivește practic oriunde.
  • Stochează mai mult, creează mai mult: Obține stocare de până la 2 TB3 pentru fișierele mari, fotografiile de înaltă rezoluție și videoclipurile 4K.
  • Interfață: USB Type-A şi USB Type-C®
  • Standard/Viteză2: USB 3.2 Gen 2, până la 1.050 MB/s citire, 950 MB/s scriere
  • NAND: 3D
  • Capacități3: 512 GB, 1 TB, 2 TB
  • Dimensiuni: 71,85mm x 21,1mm x 8,6mm
  • Greutate: 13 g
  • Material carcasă: Metal și plastic
  • Temperatura de funcționare: 0°C~60°C
  • Temperatura de depozitare: -20°C~85°C
  • Garanție/asistență4: Garanție limitată de 5 ani cu asistență tehnică gratuită
  • Compatibilitate cu5: Windows® 11, macOS® (v. 13.7.6 +), Linux (v. 4.4x +), Chrome OS™, Android™, iOS/iPadOS® (v.13+)

Tags:
