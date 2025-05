STIRI TECH & TRENDING Kaspersky: Peste 7 milioane de conturi de streaming au fost compromise în 2024 Ionut Razvan Share







Potrivit unui nou raport publicat de Kaspersky, peste 7 milioane de conturi asociate platformelor de streaming precum Netflix, Disney+, Amazon Prime Video și altele au fost compromise în 2024. Pentru milioane de utilizatori din Generația Z, aceste platforme reprezintă un element central în modul în care socializează și se conectează la cultura globală. Pentru a le crește gradul de conștientizare și a le întări reziliența digitală, Kaspersky a lansat „Case 404” – un joc interactiv de tip cyber-detectiv care îi ajută pe tineri să recunoască pericolele ascunse și să învețe cum să-și protejeze viața digitală. Platformele de streaming au devenit adevărate refugii digitale pentru Generația Z. Conform studiilor recente, tinerii din Gen Z nu doar că investesc mai mult în servicii de streaming decât orice altă generație, dar sunt și activi în comunitățile online de fani – partajând clipuri, meme-uri și teorii pe rețelele sociale: episoadele devin meme-uri, replicile devin tweet-uri, iar personajele continuă să trăiască prin montaje video, dezbateri și trenduri pe TikTok. Totuși, acest comportament hiperconectat vine cu riscuri ascunse. Dispozitivele folosite pentru a urmări serialele preferate pot deveni puncte de acces pentru atacatori cibernetici, prin infectări cu malware. Aceste amenințări se ascund adesea în descărcări neoficiale, conținut piratat, extensii de browser sau aplicații compromise, colectând în mod silențios date de autentificare, informații despre sesiuni sau alte date personale. Echipa Kaspersky Digital Footprint Intelligence a analizat datele de autentificare compromise asociate celor mai mari platforme de streaming (Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+ și Max) și a descoperit 7.035.236 de conturi expuse în 2024. Aceste date nu au fost furate direct de pe platforme, ci au fost colectate în cadrul unor campanii mai ample de furt de date. Netflix – o țintă principală pentru infractorii cibernetici Nu este o surpriză faptul că Netflix rămâne brandul definitoriu în rândul Generației Z. Este lider atât ca popularitate, cât și ca nivel de expunere, cu 5.632.694 de conturi compromise detectate în 2024. Cele mai multe conturi compromise au fost identificate în Brazilia, urmată de Mexic și India. Disney+ Kaspersky a identificat 680.850 de conturi compromise în seturile de date scurse online. Și de această dată, Brazilia s-a remarcat cu cel mai mare număr de conturi afectate, urmată de Mexic și Germania. Amazon Prime Video Deși a înregistrat un volum mai redus, cu 1.607 conturi compromise, Amazon Prime Video joacă totuși un rol semnificativ, în special în rândul utilizatorilor din Generația Z, care caută conținut cu o abordare mai nonconformistă sau provocatoare. În 2024, Mexic, Brazilia și Franța au fost țările cu cele mai multe conturi Prime Video expuse în breșele de securitate. Odată ce un dispozitiv este infectat, atacatorii nu se opresc la aplicația de streaming. Malware-ul colectează informații confidențiale — date de autentificare, cookies, informații despre carduri bancare — care ajung ulterior să fie vândute sau distribuite pe forumuri underground. Uneori, atacatorii oferă aceste date gratuit pentru a-și construi o reputație în comunitățile infracționale. Aceste forumuri sunt active, dinamice și accesibile unei game largi de actori rău intenționați. Ceea ce începe cu o parolă furată de Netflix se poate transforma rapid într-o intruziune digitală extinsă, furt de identitate sau fraudă financiară — mai ales dacă aceleași date de autentificare sunt folosite și pentru alte servicii. Pe măsură ce platformele de streaming, cultura fandom și rețelele sociale devin părți esențiale din viața de zi cu zi a Generației Z, amenințările cibernetice se adaptează pentru a viza exact acele spații în care tinerii au încredere. Pentru a răspunde acestor provocări, Kaspersky a lansat „Case 404” – un joc interactiv de securitate cibernetică, conceput special pentru utilizatorii Gen Z. În acest joc, participanții preiau rolul unor detectivi digitali alimentați de inteligență artificială și investighează infracțiuni cibernetice realiste, inspirate din amenințările actuale. La finalul jocului, utilizatorii primesc o reducere pentru Kaspersky Premium , transformând cunoștințele noi în protecție concretă. Pentru a viziona serialele preferate în siguranță, Kaspersky recomandă: Descoperiți jocul online interactiv „Case 404”, creat de Kaspersky special pentru Gen Z, pentru a învăța cum să rămâneți în siguranță într-un peisaj digital tot mai vulnerabil.

Schimbați parolele conturilor potențial compromise și verificați dacă există activități suspecte asociate acestora.

Folosiți doar abonamente legitime și plătite pentru accesarea platformelor de streaming și descărcați aplicațiile doar din magazine oficiale sau de pe site-urile oficiale.

Verificați autenticitatea site-urilor înainte de a introduce date personale. Rămâneți pe pagini oficiale și de încredere, verificați URL-urile și ortografia denumirilor pentru a evita site-urile de tip phishing.

Fiți atenți la extensiile fișierelor descărcate. Fișierele video nu ar trebui să aibă extensii precum .exe sau .msi – acestea sunt de obicei asociate cu programe periculoase.

Utilizați o soluție de securitate fiabilă, precum Kaspersky Premium, pentru a detecta atașamentele malware care vă pot compromite datele.

Asigurați-vă că navigați și comunicați în siguranță cu Kaspersky VPN, care protejează adresa IP și previne scurgerile de date.

