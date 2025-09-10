Kaspersky lansează Next XDR Optimum: soluție de securitate cibernetică de ultimă generație

Kaspersky își consolidează linia de produse de top, Kaspersky Next, cu două soluții inovatoare noi: Kaspersky Next XDR Optimum și Kaspersky Next MXDR Optimum, concepute special pentru companii mici și mijlocii. Aceste produse oferă protecție puternică, capabilități de răspuns automatizat, implementare ușoară și securitate gestionată, permițând organizațiilor să combată eficient amenințările moderne și să minimizeze riscurile fără a-și suprasolicita resursele existente.

Pe măsură ce amenințările cibernetice devin tot mai complexe și costisitoare, companiile mijlocii se confruntă cu atacuri sofisticate care exploatează instrumente legitime și folosesc tactici avansate pentru a evita detecția. În același timp, bugetele limitate și lipsa personalului calificat în securitate cibernetică îngreunează implementarea și gestionarea unor măsuri avansate de protecție. Pentru a le ajuta să se protejeze eficient, fără costuri excesive, Kaspersky a dezvoltat soluții ușor de utilizat și extrem de eficiente: Kaspersky Next XDR Optimum și Kaspersky Next MXDR Optimum.

Kaspersky Next XDR Optimum este o nouă completare a Kaspersky Next, linia de produse de top a companiei pentru afaceri de toate dimensiunile. Această soluție este potrivită în special pentru companiile mici și mijlocii cu infrastructură IT deja stabilită și bugete moderate de securitate cibernetică, gestionate adesea de echipe IT extinse sau de unități mici de securitate.

Această soluție oferă protecție completă și ușor de administrat, susținută de inteligență artificială și expertiză de talie mondială. Pe lângă securitatea robustă pentru endpoint și răspunsul automat la amenințări, Kaspersky Next XDR Optimum oferă instrumente de detecție și răspuns accesibile și intuitive, capabile să identifice, să analizeze și să neutralizeze eficient amenințările evazive, cu opțiuni flexibile de implementare, atât în cloud, cât și on-premise.

Caracteristicile cheie ale acestei soluții includ:

Protecție avansată la nivel endpoint: Companiile pot evita întreruperile prin protecția automată bazată pe instrumente anti-ransomware și anti-malware cu ML, validate de industrie, care previn infecțiile cauzate de amenințări cunoscute și necunoscute.

Capabilități extinse de detecție și răspuns: Companiile pot obține o imagine completă asupra mișcărilor amenințărilor dincolo de endpoint-uri. Pot folosi automatizarea și răspunsurile ghidate pentru a contracara rapid atacurile, sprijinite de instrumente avansate de investigație pentru urmărirea activităților.

Procesare de fișiere în cloud: Profesioniștii în securitate cibernetică pot investiga cu ușurință fișierele malițioase datorită integrării Cloud Sandbox, pot încărca mostre suspecte, verifica reputația lor în câteva secunde și utiliza aceste date pentru a îmbunătăți scanările IoC ulterioare.

Training și conștientizare: Companiile își pot ajuta echipa IT și angajații cu cunoștințe esențiale de securitate cibernetică, consolidând o cultură organizațională orientată spre securitate.

Reducerea vulnerabilităților prin întărirea sistemului: Companiile își pot reduce punctele vulnerabile prin măsuri de întărire a sistemului IT bazate pe comportamentul utilizatorilor și pot economisi timp prin management centralizat al vulnerabilităților, patch-urilor și criptării.

Controlul asupra shadow IT: Soluția ajută la reducerea vulnerabilităților și protejarea datelor și angajaților prin monitorizarea shadow IT. Companiile pot vedea ce servicii cloud sunt folosite, pot bloca accesul neautorizat și pot identifica date sensibile stocate în aplicațiile Microsoft 365.

Kaspersky Next XDR Optimum le permite, de asemenea, companiilor care utilizează deja Kaspersky Next EDR Optimum să facă upgrade la o soluție mai avansată de tip XDR, fără pierderi de date și cu păstrarea interfeței familiare.

Pentru companiile care caută protecție completă fără a fi nevoite să construiască o expertiză internă extinsă și costisitoare, Kaspersky oferă acum și Kaspersky Next MXDR Optimum, o soluție de securitate gestionată, puternică, ce asigură detecția și răspunsul la amenințări 24/7, construită pe capabilitățile de bază ale Kaspersky Next XDR Optimum.

Din punct de vedere operațional, soluția funcționează astfel: echipa internă a companiei realizează analiza inițială a amenințărilor cu ajutorul unor instrumente esențiale, precum scanările IoC și Cloud Sandbox, în timp ce echipa Kaspersky furnizează detecția avansată a amenințărilor în fluxurile de date, analizează alertele cu ajutorul AI și oferă răspunsuri rapide sau ghiduri detaliate de remediere. Această abordare colaborativă asigură rezolvarea rapidă a incidentelor și întărește postura generală de securitate a companiei.

Pentru a afla mai multe despre Kaspersky Next XDR Optimum și Kaspersky Next MXDR Optimum, vă rugăm să vizitați site-urile dedicate.

Pe lângă aceste soluții pentru companiile mijlocii, Kaspersky oferă și Kaspersky Next XDR Expert, cel mai avansat nivel din linia de produse Kaspersky Next, care asigură o securitate cibernetică completă pentru companii.