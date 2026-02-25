Kaspersky Industrial CyberSecurity primește certificarea OT din partea AV-Comparatives

Această recunoaștere confirmă capabilitățile excelente ale Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS) for Nodes de a proteja mediile de Tehnologie Operațională (OT) împotriva atacurilor bazate pe execuție, în condiții complet offline, post-breach. De asemenea, certificarea confirmă alinierea produsului la așteptările și standardele globale pentru soluțiile de securitate cibernetică destinate protejării companiilor industriale.

Testul de Certificare pentru Tehnologie Operațională realizat de AV-Comparatives evaluează dacă soluțiile de securitate pot preveni eficient execuția codului neautorizat în medii OT offline, în special după compromiterea unui sistem. În cadrul acestei evaluări, Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes (KICS for Nodes) a demonstrat performanțe excepționale, prevenind cu succes toate scenariile de atac offline, post-breach, bazate pe execuție, fără a genera niciun rezultat fals pozitiv.

Testarea a inclus o serie de scenarii complexe, precum fișiere binare cu metadate legitime, fișiere binare cu metadate legitime combinate cu certificate invalide sau compromise, DLL sideloading, fișiere binare cu backdoor și actualizări offline ale aplicațiilor legitime, toate fiind gestionate eficient de produs.

KICS for Nodes face parte din platforma Kaspersky Industrial CyberSecurity, o platformă XDR nativă pentru companii industriale, dezvoltată și certificată pentru protejarea echipamentelor și rețelelor OT și a infrastructurilor critice împotriva amenințărilor inițiate cibernetic. Pe lângă KICS for Nodes, destinat endpoint-urilor sistemelor de control distribuit, platforma include și KICS for Networks, care monitorizează securitatea rețelelor sistemelor de automatizare.

„Am punctat Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes pentru prevenirea cu succes a tuturor scenariilor malware testate în cadrul evaluării noastre, permițând în același timp procesele legitime de actualizare, demonstrând astfel capabilități solide în protejarea mediilor OT”, a declarat Andreas Clementi, CEO și fondator al AV-Comparatives.

„Obținerea acestei certificări subliniază angajamentul nostru de a furniza soluții de securitate de top pentru industrie și ne motivează să îmbunătățim continuu produsul, asigurând un nivel și mai ridicat de reziliență și protecție pentru sistemele de control industrial la nivel global”, a declarat Andrey Strelkov, Head of Industrial Cybersecurity la Kaspersky.