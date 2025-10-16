Kaspersky: Atacatorii se dau drept companii aeriene în noua campanie de e-mailuri frauduloase

Cercetătorii Kaspersky au descoperit o creștere a numărului de e-mailuri frauduloase în care atacatorii se dau drept companii aeriene și aeroporturi de renume, precum Schiphol (Amsterdam), Lufthansa, Emirates Airlines, Qatar Airways, Etihad Airways și altele, cu scopul de a păcăli companiile să dea curs unor comunicări false privind furnizori sau parteneriate. Ținta acestor escrocherii este furtul de fonduri de la organizațiile vizate.

De la începutul lunii septembrie a acestui an, soluțiile Kaspersky au detectat și blocat mii de astfel de e-mailuri frauduloase la nivel global, volumul acestui tip de atac crescând semnificativ față de lunile precedente.

Aceste mesaje pretind, de obicei, că provin de la departamentele de achiziții ale unor companii aeriene importante, anunțând noi proiecte și căutând furnizori sau contractori. După ce destinatarul răspunde, atacatorii trimit o serie de documente false, precum formulare de înregistrare a furnizorilor sau acorduri de confidențialitate, pentru a părea credibili. Organizațiile vizate sunt apoi rugate să plătească un „Depozit rambursabil obligatoriu de exprimare a interesului”, în valoare de câteva mii de dolari, pretins necesar „pentru a asigura o poziție prioritară în calendarul parteneriatului”, cu promisiunea că suma va fi rambursată după semnarea „parteneriatului”.

În contextul acestor atacuri, Kaspersky recomandă organizațiilor: