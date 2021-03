Kaspersky analizează starea stalkerware-ului în 2020 – anul pandemiei COVID-19. România este pe locul 8 în Europa

Stalkerware – software secret de supraveghere utilizat atunci când vine vorba de violența domestică – rămâne o problemă semnificativă conform unui nou raport Kaspersky care a constatat că un total de 53.870 de utilizatori de telefonie mobilă au fost afectați la nivel global de stalkerware în 2020.

Raportul recent realizat de Kaspersky, „The State of Stalkerware 2020”, arată că situația nu s-a îmbunătățit mult comparativ cu anul precedent – în 2019, au fost descoperiți 67.500 de utilizatori de telefonie mobilă afectați de acest software. În același timp, atunci când vorbim despre îmbunătățiri, este important să ținem cont de începutul pandemiei, deoarece stalkerware-ul este adesea folosit pentru a controla digital viața unui partener intim. Având în vedere acest lucru, nu este surprinzător faptul că indicele anual al utilizatorilor afectați de stalkerware la nivel global arată o scădere a acestor incidente din martie până în iunie 2020, pentru ca apoi valorile să înceapă să se stabilizeze. Acest lucru coincide cu începutul reglementărilor impuse în urma pandemiei la nivel mondial și, ulterior, cu perioadele în care multe țări din întreaga lume au început să relaxeze aceste restricții.

Dimensiunea globală a stalkerware-ului

Stalkerware este o formă de ciberviolență și un fenomen global care afectează țări indiferent de mărime, societate sau cultură: Rusia, Brazilia, Statele Unite ale Americii, India și Mexic se află în fruntea listei Kaspersky din 2020 a țărilor în care numărul utilizatorilor afectați de acest fenomen este foarte mare. Sub acestea, Germania este prima țară europeană, ocupând locul șase în clasamentul global. Iranul, Italia, Regatul Unit și, în cele din urmă, Arabia Saudită completează lista cu cele zece națiuni cele mai afectate. România se află pe locul opt în clasamentul European, numărul utilizatorilor de telefonie mobilă afectați de stalkerware fiind de 222.

Tabelul 1 – 2020 Top zece țări cele mai afectate de stalkerware – la nivel global

Țara Număr de utilizatori afectați 1 Federația Rusă 12389 2 Brazilia 6523 3 SUA 4745 4 India 4627 5 Mexic 1570 6 Germania 1547 7 Iran 1345 8 Italia 1144 9 Marea Britanie 1009 10 Arabia Saudită 968

Tabelul 2. 2020 Top 10 țări cele mai afectate de stalkerware – Europa

Țara Numărul de utilizatori afectați 1 Germania 1547 2 Italia 1144 3 Marea Britanie 1009 4 Franța 904 5 Spania 873 6 Polonia 444 7 Olanda 321 8 Romania 222 9 Belgia 180 10 Austria 153

„Vedem că numărul de utilizatori afectați de stalkerware a rămas ridicat și detectăm noi situații în fiecare zi. Este important să ne amintim că există povești reale din viețile unor oameni în spatele tuturor acestor numere și, uneori, există un strigăt mut de ajutor. Prin urmare, împărtășim imaginea de ansamblu cu toate comunitățile care lucrează pentru a pune capăt utilizării stalkerware-ului și pentru a avea o mai bună înțelegere a problemei. Este clar că toți trebuie să împărtășim ceea ce știm, astfel încât să putem îmbunătăți și mai mult detectarea acestor situații și pentru a asigura protecția celor afectați de ciberviolență”, comentează Victor Chebyshev, Research Development Team Lead, Kaspersky.

Acțiuni împotriva ciberviolenței

În 2021, Kaspersky și-a unit forțele cu patru parteneri pentru a lucra la proiectul „DeStalk”, la nivelul Uniunii Europene, proiect pe care Comisia Europeană a ales să îl sprijine prin programul său – Rights, Equality and Citizenship. Potrivit datelor prezentate de Kaspersky, în total, 6.459 de utilizatori de telefonie mobilă au fost afectați de stalkerware în UE în 2020, iar cel mai mare impact a fost în Germania, Italia, Franța și Spania.

În 2019, Kaspersky a creat, împreună cu alte nouă organizații, Coalition Against Stalkerware, care are acum 30 de membri de pe cinci continente. Coaliția își propune să îmbunătățească nivelul de detectare a stalkerware-ului, schimbul de informații între organizații non-profit și companii și să crească nivelul de conștientizare în rândul publicului.

„Organizațiile membre ale Coalition Against Stalkerware au făcut pași extraordinari în ultimul an, inclusiv asupra aspectelor legate de conștientizarea, detectarea stalkerware-ului și cercetarea vieții de zi cu zi a supraviețuitorilor abuzurilor domestice. Coaliția ne-a permis să adoptăm o abordare holistică pentru o problemă complexă. Nu există o soluție simplă și trebuie să continuăm să avansăm pe mai multe fronturi”, a spus Eva Galperin, Director of Cybersecurity, Electronic Frontier Foundation.

Mai mult, în noiembrie 2020, Kaspersky a lansat un instrument anti-stalkerware gratuit numit TinyCheck, pentru a ajuta organizațiile non-profit să sprijine victimele violenței domestice și să le protejeze viața privată. Caracteristica sa principală este capacitatea de a detecta stalkerware-ul și de a alerta utilizatorii afectați, fără a semnala acest lucru făptuitorului. Instrumentul este susținut de comunitatea de securitate IT și actualizat constant cu ajutorul acelei comunități.

Utilizatorii pot verifica dacă dispozitivul lor mobil are instalat stalkerware căutând următoarele semne:

Verificați permisiunile din aplicațiile instalate: aplicațiile Stalkerware pot fi deghizate sub un nume fals de aplicație, cu acces suspect la mesaje, jurnale de apeluri, locație și alte activități personale. De exemplu, o aplicație numită „Wi-Fi” care are acces la geolocalizarea dumneavoastră este una suspectă.

Ștergeți aplicațiile pe care nu le mai utilizați. Dacă aplicația nu a fost deschisă în decurs de o lună sau mai mult, este de presupus că nu mai este necesară; și dacă acest lucru se va schimba în viitor, aceasta poate fi oricând reinstalată.

Verificați setările de „surse necunoscute” pe dispozitivele Android. Dacă pe dispozitivul dumneavoastră sunt activate „surse necunoscute”, ar putea fi un semn că software-ul nedorit a fost instalat dintr-o altă sursă.

Verificați istoricul browser- Pentru a descărca stalkerware-ul, atacatorul ar trebui să viziteze câteva pagini web despre care utilizatorul afectat nu știe. Sau, istoricul de căutare lipsește cu totul, fapt care poate semnala că agresorul l-a șters.

Utilizați o soluție eficientă de protecție cibernetică, cum ar fi Kaspersky Internet Security pentru Android, care vă protejează împotriva tuturor tipurilor de amenințări mobile și care efectuează verificări periodice pe dispozitivul dumneavoastră.

Înainte de a elimina stalkerware-ul de pe un dispozitiv: