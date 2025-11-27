Kaspersky: 6,4 milioane de tentative de phishing legate de cumpărături și peste 20 de milioane de atacuri asupra platformelor de gaming detectate în 2025

Kaspersky raportează că, în 2025, infractorii cibernetici au continuat să exploateze perioadele de reduceri pentru a distribui pagini de phishing și promoții frauduloase menite să colecteze date personale și informații de plată. Platformele de gaming au rămas, de asemenea, o țintă importantă pe tot parcursul anului.

Kaspersky Security Network (KSN) arată că, din ianuarie până în octombrie 2025, compania a blocat 6.394.854 tentative de phishing care imitau magazine online, bănci și sisteme de plată, dintre care 48,2% vizau cumpărătorii online. În aceeași perioadă, Kaspersky a identificat peste 20 de milioane de tentative de atac asupra platformelor de gaming, inclusiv 18,56 milioane care foloseau abuziv Discord.

Campaniile promoționale legate de Black Friday au continuat să joace un rol major. În primele două săptămâni ale lunii noiembrie, Kaspersky a detectat 146.535 emailuri spam ce făceau referire la reducerile sezoniere, inclusiv 2.572 legate de promoțiile de Single’s Day. Multe campanii au reutilizat șabloane observate în anii precedenți, imitând retaileri cunoscuți precum Amazon, Walmart și Alibaba și oferind reduceri cu acces anticipat care direcționează utilizatorii către pagini frauduloase. A fost detectată și o activitate extinsă de phishing care abuza platformele de divertisment, cu 801.148 tentative tematice Netflix și 576.873 legate de Spotify înregistrate în 2025.

Activitatea infracțională a depășit cu mult zona de e-commerce. În 2025, Kaspersky a detectat 2.054.336 tentative de phishing care imitau platforme de gaming precum Steam, PlayStation și Xbox. Malware-ul deghizat în software de gaming a înregistrat, de asemenea, o activitate semnificativă: 20.188.897 tentative de infectare, Discord reprezentând 18.556.566 de detecții, de peste 14 ori mai mult decât în 2024.

