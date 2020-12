Jocurile, LEGO și K-pop – în topul căutărilor online ale copiilor, înainte de Crăciun

Experții Kaspersky Safe Kids au analizat cererile anonimizate de căutare ale copiilor în luna noiembrie – moment în care copiii își fac de obicei listele cu dorințele de Crăciun. Cel mai popular joc este Roblox, iar cea mai dorită jucărie este LEGO, în timp ce trupele BTS și BLACKPINK sunt solicitările muzicale de top.

Odată cu apropierea rapidă a Crăciunului, oamenii din întreaga lume fac pregătiri pentru ziua cea mare. Având în vedere faptul că „părțile interesate” cheie ale acestei sărbători sunt copiii, poate fi greu pentru unii părinți și membri ai familiei să vină cu idei noi de cadouri. Kaspersky recomandă ca părinții să urmărească cu atenție interesele copiilor pe internet, pentru a fi siguri că toate cadourile pe care le cumpără sunt ceea ce își doresc cu adevărat copiii în acest an.

Conform analizei recente realizate de Kaspersky, bazată pe metadate anonimizate furnizate voluntar de utilizatorii Kaspersky Safe Kids, copiii au manifestat interes crescut în mai multe domenii, în luna noiembrie. Jocurile, muzica, magazinele și cumpărăturile, jucăriile, desenele animate, serviciile și platformele, personajele, hobby-urile și activitățile, dar și consolele de jocuri au fost cele mai populare categorii. Primele trei dintre aceste interese sunt jocurile (44%), muzica (14%) și cumpărăturile (10%).

Copiii care au căutat jocuri pe internet au arătat cel mai mult interes pentru Roblox (23%), Among Us (21%) și Minecraft (20%). Alte jocuri populare sunt Gacha Life (16%) și Fortnite (11%).

În mod surprinzător, în ciuda consolelor de nouă generație care au fost scoase la vânzare recent, Nintendo Switch a depășit căutările copiilor (42%), în timp ce PlayStation se află pe locul doi (36%), iar Xbox este pe locul trei (22%). Cele mai căutate jocuri pentru consola Nintendo Switch sunt Mario, Animal Crossing și The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Muzica K-pop, care a zguduit topurile în ultimii ani, este încă foarte populară în rândul copiilor din întreaga lume. Aproape jumătate din cererile de „muzică” sunt compuse din „K-pop” (48%) și dominate de două trupe preferate: BTS (58%) și BLACKPINK (42%). Experții Kaspersky sugerează părinților să ia în considerare magazinele de articole K-pop pentru îmbrăcăminte, rechizite pentru școală sau câteva suveniruri drăguțe sau chiar să cumpere un manual coreean dacă un copil este foarte interesat de cultura coreeană.

Nu în ultimul rând, jucăriile sunt încă iubite de copii. În special, LEGO a reprezentat 51% din totalul cererilor de „jucării”, urmat de Barbie (22%), seturi Playmobil (11%), păpuși L.O.L. Surprise! (8%) și 5 Surprise Mini Brands (8%). În ceea ce privește obsesia copiilor pentru LEGO, aceștia caută de obicei ediții speciale ale LEGO în funcție de jocul sau personajul lor preferat. Cele mai dorite seturi LEGO sunt dedicate Among Us (chiar dacă nu este încă pe piață), Harry Potter, Star Wars, Ninjago, Technic, City, Friends și Minecraft.

Kaspersky recomandă părinților să găsească cadouri din industria jocurilor, să exploreze cultura pop coreeană și să arunce o privire la seturile LEGO. Deși, orice cadou nu subminează importanța discuțiilor de familie confortabile, astfel încât să aflați care sunt eroii copilului dumneavoastră.

„Există o vorbă populară pe internet: «Google știe mai multe despre tine decât știe mama ta», ceea ce sună ridicol de adevărat. Știind ce caută copiii, îi putem ajuta pe părinți să le înțeleagă mai bine nevoile, să le ia în considerare intențiile și chiar să devină prieteni mai buni – ceea ce este, desigur, vital nu doar înainte de Crăciun, ci și pe tot parcursul anului”, comentează Anna Larkina, expertă în analiza conținutului web la Kaspersky.

Pentru a construi o relație mai bună cu copiii, Kaspersky are următoarele recomandări:

Nu trageți anumite concluzii dacă copilul dumneavoastră petrece prea mult timp cu jocuri video. Ar putea fi într-o situație în care el sau ea nu sunt mulțumiți de lumea reală și au nevoie de sprijinul dumneavoastră. În loc să limitați timpul pe care îl pot petrece cu anumite jocuri video, îi puteți ajuta să rezolve problemele pe care le au (de exemplu, la școală, cu prieteni sau cu alte rude din familie).

Folosiți-vă timpul liber pentru a vă juca cu copilul dumneavoastră sau pentru a viziona un serial nou. Un hobby comun poate duce relația părinte-copil la un alt nivel.

Instalați Kaspersky Safe Kids, o soluție care vă permite să monitorizați, să vedeți și să căutați activitatea online a copiilor dumneavoastră pe o gamă largă de dispozitive, fără a le invada spațiul personal. Soluția oferă, de asemenea, sfaturi utile cu privire la modul în care vă puteți ajuta copiii să se comporte în siguranță online.

Despre cercetare

Analiza Kaspersky se bazează pe metadate anonimizate, furnizate voluntar de utilizatorii aplicației Kaspersky Safe Kids în perioada 25 octombrie – 26 noiembrie 2020. Aceasta acoperă căutările făcute de copii prin Bing, Google, Mail.ru, Yahoo, Yandex și YouTube