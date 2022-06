„INZONE”, brandul de PC gaming al Sony

Sony a lansat propriul său brand de echipamente de PC gaming pentru utilizatorii de PC, „INZONE”

Monitoarele INZONE oferă o imagine de înaltă rezoluție și un interval dinamic mare, în timp ce căștile oferă o experiență de audiție superioară și integrează tehnologia 360 Spatial Sound pentru Gaming. Noul brand este construit pe baza expertizei Sony ca pionier în domeniul tehnologiei audio-vizuale, oferind caracteristici care le vor oferi gamerilor ocazia să se lase învăluiți de acțiune și să rămână perfect concentrați. Proiectat pentru performanțe extraordinare, brandul INZONE le permite utilizatorilor să se aventureze într-o experiență imersivă, care să-i conducă spre victorie.

Noul monitor de gaming INZONE M9 cu HDR are o rezoluție 4K și un contrast ridicat cu tehnologia Full Array Local Dimming. Are o rată de refresh de 144Hz, IPS și un timp de răspuns GtG (Gray to Gray) de 1ms pentru reacții mai rapide. În plus, oferă o rată de refresh ridicată de 240Hz Full HD cu 1ms GtG (Gray to Gray) și variable refresh rate (VRR).

Cu ajutorul switch-ului Auto KVM (switch Auto USB Hub), utilizatorii pot controla până la două PC-uri de la o singură tastatură, un mouse și o pereche de căști conectate la monitor. Cu FPS Game Picture Mode, utilizatorii pot optimiza luminozitatea și contrastul pentru a vedea cât mai clar adversarii. În plus, funcția Black Equalizer permite evidențierea detaliilor chiar și în zone umbrite.

Noua gamă va cuprinde două noi modele de căști wireless, INZONE H9 cu o autonomie de 32 de ore și INZONE H7 cu o autonomie de 40 de ore, alături de un model de căști cu fir, INZONE H3. Toate cele trei modele sunt echipate cu microfon cu braț ajustabil, cu funcție de ‘mute’, permițându-le astfel utilizatorilor să comunice fără efort în timpul jocului cu membrii echipei.

Funcția Sony 360 Spatial Sound pentru Gaming, activată prin software-ul pentru PC INZONE Hub, reproduce sunet spațial pe mai multe canale, așa cum au intenționat creatorii jocurilor. Datorită aplicației pentru smartphone „360 Spatial Sound Personalizer”, utilizatorii beneficiază de optimizarea sunetului spațial pentru forma propriei urechi.

Dezvoltate pe baza expertizei Sony în tehnologia căștilor, diafragmele modelelor INZONE H9 și INZONE H7 au fiecare o formă ce le permite să reproducă sunete de frecvență extrem de înaltă, precum și frecvențe joase autentice.

Canalele de pe carcasa modelelor INZONE H9, INZONE H7 și INZONE H3 controlează și optimizează reproducerea sunetului de joasă frecvență, pentru un bas puternic care face ca sunetele profunde să pară incredibil de reale.

INZONE H9 dispune de mai multe microfoane pentru noise cancelling, care împiedică orice zgomot deranjant ce ar putea afecta performanța jucătorului. Pentru a îmbunătăți experiența de gaming, Sony a încorporat aceeași tehnologie Dual Noise Sensor folosită pentru căștile de top din seria 1000X.

Monitoarele INZONE M9 și INZONE M3 utilizează funcția Auto HDR Tone Mapping, care funcționează cu consolele PlayStation®5 pentru a recunoaște automat monitorul în timpul configurării inițiale și pentru a optimiza setările HDR. În plus, monitoarele de gaming INZONE vor comuta automat în modul Cinema – atunci când sunt vizionate filme prin PlayStation®5, dar și în Game Mode atunci când utilizatorii se joacă.

Software-ul pentru PC INZONE Hub de la Sony a fost creat pentru a controla monitoarele și căștile INZONE, permițându-le utilizatorilor să-și personalizeze experiențele prin customizarea unei game largi de funcții, inclusiv o varietate de setări de sunet și imagine.

Specificațiile monitoarelor de gaming INZONE:

Monitorul de gaming INZONE M9: 27-inch 4K/144Hz

INZONE M9 oferă rezoluție 4K și un contrast ridicat prin tehnologia Full Array Local Dimming cu certificare DisplayHDR™ 600 și o acoperire DCI-P3 de peste 95% a spațiului de culoare, oferind luminozitate mare și nuanțe de negru profunde, precum și o reproducere precisă a culorilor.

Rata de refresh de până la 144Hz, IPS, timp de răspuns GtG (Gray to Gray) de 1ms cu tehnologii de variable refresh rate (VRR), cum ar fi NVIDIA® G-SYNC® Compatible și VRR în HDMI 2.1.

Monitorul de gaming INZONE M3: 27-inch Full HD/240Hz

Rata de reîmprospătare a imaginii de până la 240Hz, IPS, și timp de răspuns GtG (Gray to Gray) de 1ms cu tehnologii de variable refresh rate (VRR), cum ar fi NVIDIA® G-SYNC® Compatible și VRR în HDMI 2.1.

Cu certificarea DisplayHDR™ 400, spațiu de acoperire a culorilor sRGB99% și support pentru 1,07 miliarde de culori, oferă o experiență de gaming vribrantă, cu nuanțe și culori bogate.

Specificațiile căștilor wireless INZONE :

INZONE H9: Căști wireless pentru Gaming cu Noise Canceling: Detectare precisă a țintelor cu 360 Spatial Sound pentru Gaming și tehnologie avansată care optimizează acustica, sesiune îndelungată de gaming cu o bandă de fixare pe cap și pernuțe confortabile pentru urechi, Noise Cancelling și Ambient Sound Mode. 32 de ore de autonomie9 a bateriei, iar o încărcare rapidă de numai 10 minute oferă până la o oră de redare.

Detectare precisă a țintelor cu 360 Spatial Sound pentru Gaming și tehnologie avansată care optimizează acustica, sesiune îndelungată de gaming cu o bandă de fixare pe cap și pernuțe confortabile pentru urechi, Noise Cancelling și Ambient Sound Mode. 32 de ore de autonomie9 a bateriei, iar o încărcare rapidă de numai 10 minute oferă până la o oră de redare. INZONE H7: Căști wireless pentru gaming: Detectare precisă a țintelor cu 360 Spatial Sound pentru Gaming și tehnologie avansată care optimizează acustica, bandă de fixare pe cap și pernuțe confortabile pentru urechi pentru o sesiune îndelungată de gaming. Autonomie10 de 40 de ore, iar o încărcare rapidă de 10 minute oferă până la o oră de redare.

Detectare precisă a țintelor cu 360 Spatial Sound pentru Gaming și tehnologie avansată care optimizează acustica, bandă de fixare pe cap și pernuțe confortabile pentru urechi pentru o sesiune îndelungată de gaming. Autonomie10 de 40 de ore, iar o încărcare rapidă de 10 minute oferă până la o oră de redare. INZONE H3: Căști cu fir pentru gaming: Detectare precisă a țintelor cu 360 Spatial Sound pentru Gaming și tehnologie avansată care optimizează acustica. Sesiune îndelungată de gaming cu o bandă pentru fixare pe cap și pernuțe confortabile pentru urechi.

Preț și disponibilitate:

Monitoarele INZONE pentru gaming

INZONE M9 : 5.499 RON (Disponibil în această vară)

5.499 RON (Disponibil în această vară) INZONE M3: Prețul urmează a fi confirmat (Disponibil în iarna anului 2022)

Căștile INZONE pentru gaming

I N ZONE H9 : 499 RON

499 RON INZONE H7 : 149 RON

149 RON INZONE H3: 499 RON

Noile căști INZONE pentru gaming vor fi disponibile începând cu luna iulie la o serie de distribuitori autorizați Sony.