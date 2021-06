Investiție de peste 500.000 de euro în iSave, aplicația care oferă reduceri la peste 250 de localuri și activități din București

iSave, o aplicație dezvoltată în urma unei investiții de peste 500.000 euro, propune reduceri medii de 30% la peste 250 de localuri și servicii din București și Ilfov, precum restaurante, pub-uri, saloane de înfrumusețare, săli de fitness, clinici medicale, precum și la activități precum lasertag, karting, squash, escape rooms și saloane de tatuaje.

„Am lansat iSave din dorința de a le oferi utilizatorilor un nou mod de a ieși în oraș, respectiv acela de a se bucura de serviciile utilizate frecvent sau de a descoperi locuri și experiențe noi, economisind la fiecare notă de plată. Dacă în cazul anumitor magazine sau locuri din București reducerile sunt ocazionale, în cadrul aplicației iSave acestea sunt permanente. În plus, avantajul nu este doar de partea clientului final, ci și a partenerilor care aleg să ni se alăture, comisionul perceput de către iSave fiind zero. Contextul pandemic a avut un impact major în multe industrii, în special în Horeca, iar iSave are potențialul de a oferi un sprijin important localurilor partenere, prin promovare și diverse proiecte care să atragă clienți”, a declarat Oana Munteanu Șerban, Director Vânzări în cadrul iSave.

Reducerile pe care aplicația le oferă diferă în funcție de industrie, însă media este de 30% față de prețurile de listă. Astfel, abonamentul lunar poate fi amortizat încă de la prima ieșire. De exemplu, la o notă de plată, pentru două persoane, în valoare de 150 RON, emisă într-un restaurant partener, un utilizator va economisi 37 de RON. De asemenea, pentru o sesiune de vopsit și coafat la unul dintre partenerii iSave, la o sumă totală de 300 RON, clientele pot economisi minimum 75 RON.

În prezent, categoriile existente în aplicație includ restaurante, pub-uri, saloane de înfrumusețare, fitness, dans, clinici medicale, stomatologice și servicii veterinare, dar și activități de tip lasertag, karting, squash, escape rooms și saloane de tatuaj. Mai exact, în aplicație, utilizatorul poate găsi o locație din orice domeniu ar avea nevoie, reprezentanții companiei având în plan extinderea categoriilor și cu retaileri de mobilier, servicii auto și mulți alții.

Printre cele mai importante branduri înscrise în aplicație se numără: Trattoria il Calcio, Nikos Greek Taverna, Rouge Nail Bar, Terapie Pentru Mișcare, Museum of Senses, Vmax Karting, Ciocolateria Leonidas Universitate, The Harp, Geta Voinea, QMarttinez și Grand Café VanGogh.

„Pe lângă avantajele legate de costuri pe care dorim să le oferim clienților, ne dorim ca aceștia să găsească în iSave locul din care se pot inspira când vine vorba de petrecerea timpului liber, respectiv idei de activități și experiențe din orașul lor. Suntem optimiști când vine vorba de planurile noastre de viitor și estimăm ca până la finalul anului să avem circa 20.000 de utilizatori în București și Ilfov”, a completat Oana Munteanu Șerban.

Cum funcționează iSave?

Aplicația iSave poate fi descărcată atât din App Store, cât și din Playstore și funcționează pe baza unui abonament lunar de 25 RON sau a unui abonament pe 6 luni, disponibil la 120 RON. Indiferent de varianta selectată, prima lună de utilizare a aplicației este gratuită, iar utilizatorul poate anula oricând în prima lună de test, fără costuri. În prezent, aplicația include doar parteneri din București și Ilfov, însă reprezentanții companiei au în plan extinderea serviciului la nivel național.

După descărcarea aplicației, un utilizator poate merge la o locație parteneră pentru a beneficia de serviciile dorite. Clientul face top-up în portofelul din aplicație cu o sumă care să acopere produsele sau serviciile folosite, iar la final menționează faptul că dorește să plătească prin iSave, scanează codul QR din locația parteneră și introduce suma de plată totală la care se aplică automat reducerea oferită de către partener. Plata se va face doar prin aplicația iSave, iar bonul fiscal va fi oferit de către locația parteneră, cu suma plătită prin aplicație. De asemenea, la fiecare plată efectuată prin aplicație, 0,5% din valoarea tranzacției este redirecționată de către iSave către ONG-ul SOS Satele Copiilor.