Investigații video mai eficiente cu tehnologiile inteligente de la Axis

Într-un peisaj digital tot mai complex, identificarea unui eveniment sau obiect specific într-o înregistrare video poate deveni o sarcină consumatoare de timp. Iar atunci când este necesară revizuirea imaginilor provenite de la mai multe camere, efortul se multiplică rapid. În plus, analiza manuală a unor cantități mari de imagini video poate duce la suprasolicitare cognitivă, crescând riscul de a omite detalii critice. Pentru profesioniștii care se confruntă frecvent cu astfel de provocări, Axis Communications vine cu soluții inovatoare menite să simplifice procesele de căutare forensică, economisind timp, resurse și energie.

Soluții de supraveghere prietenoase și eficiente, într-un sistem integrat end-to-end

În centrul sistemelor de supraveghere Axis se află AXIS Camera Station Pro, o soluție profesională de tip VMS (video management software) care asigură o gestionare intuitivă și eficientă a rețelei video. Sistemul end-to-end Axis înseamnă că toate componentele – de la camere și echipamente hardware la software – sunt perfect compatibile, validate și testate pentru a funcționa împreună în mod optim, totul de la un singur furnizor de încredere.

Această abordare integrată facilitează activitatea integratorilor și a clienților finali, de la faza de specificație tehnică, până la operare și mentenanță. Organizații din domenii variate, precum educație, retail sau producție industrială, au adoptat cu succes aceste soluții, beneficiind de eficiență crescută și simplitate în utilizare.

Funcționalități avansate pentru căutări forensice rapide și eficiente

AXIS Camera Station Pro este livrat cu o suită completă de instrumente dedicate căutărilor video forensice, inclusiv funcționalități precum timeline scrubbing, căutare în datele înregistrate, smart search cu obiecte pre-clasificate și căutare liberă în text. Aceste funcții oferă utilizatorilor flexibilitatea și adaptabilitatea necesare pentru a identifica rapid secvențele relevante din înregistrările video.

Spre exemplu, funcția de timeline scrubbing este extrem de utilă atunci când se cunoaște momentul aproximativ al incidentului sau când s-a produs o modificare într-o anumită zonă — cum ar fi dispariția unui obiect. Astfel, utilizatorii pot economisi timp valoros în procesele de investigație, reducând considerabil nevoia de revizuire manuală a unor cantități mari de material video.

Căutare inteligentă, accesibilă oricând și de oriunde

Funcționalitatea Smart Search din AXIS Camera Station Pro valorifică la maximum capabilitățile camerelor Axis, permițând utilizatorilor să personalizeze complet interogările în funcție de nevoile specifice fiecărui domeniu de activitate. Această funcție este disponibilă fără costuri suplimentare și este compatibilă cu majoritatea camerelor IP Axis și cu serverele existente, fără a necesita investiții adiționale în hardware, software sau licențe.

Mai mult, Smart Search este disponibilă și din cloud, gratuit, permițând căutări rapide direct din interfața web a aplicației — oricând și de oriunde, cu acces facil de pe orice dispozitiv.

Căutări mai inteligente, investigații mai rapide

Cu Smart Search, operatorii au la dispoziție o suită completă de instrumente pentru investigații video eficiente și precise. Utilizatorii pot căuta înregistrări folosind obiecte pre-clasificate, precum persoane sau vehicule. De exemplu, se pot filtra rezultatele în funcție de culoarea articolelor vestimentare (partea superioară sau inferioară) sau de culoarea și tipul vehiculului — o funcționalitate esențială atunci când ora exactă a incidentului nu este cunoscută, dar trebuie analizate mișcările unui obiect sau identificate elemente de interes.

Prin motion object tracking, datele sunt preluate direct din camere și procesate fie local, fie la nivel de server, permițând clasificarea avansată a persoanelor și vehiculelor.

Pentru o eficiență și mai mare, Smart Search permite aplicarea de filtre suplimentare, precum: intervale orare, zonă de interes, traversare de linie, direcția obiectului, dimensiunea, durata prezenței în cadru și chiar viteza obiectului — atunci când se utilizează camere cu radar integrat.