Intracom Telecom Revoluționează Conectivitatea Gărzii de Coastă Elene

Intracom Telecom, furnizor global de sisteme și soluții de telecomunicații, a anunțat finalizarea cu succes a unui proiect pentru Garda de Coastă Elenă (HCG) folosind platforma de conectivitate prin unde milimetrice (mmWave) a Intracom Telecom, UltraLink™-FX80 CN.

Mai exact, compania a proiectat rețeaua și a pus la dispoziție sistemul său revoluționar radio multi-gigabit pentru interconectarea clădirilor și unităților HCG situate în zona extinsă a portului Piraeus.

În urma unei licitații organizate de HCG, Intracom Telecom a câștigat proiectul pentru “Înlocuirea conexiunilor wireless ale clădirilor principale ale Gărzii de Coastă Elene”. Oferta prezentată de companie a folosit cea mai bună soluție tehnică care îndeplinește toate cerințele. Intracom Telecom și-a folosit o mare parte din expertiza sa internațională pentru a își furniza tehnologia pentru rețelele private de tip misiune critica.

HCG beneficiază de echipamentele de ultimă generație ale Intracom Telecom, care îi permit sediul său central să mențină o conexiune broadband neîntreruptă cu punctele de interes din spațiul Portului Piraeus, înlocuind tehnologii mai vechi. Pe lângă conectivitatea sporită la internet, HCG a îmbunătățit un număr de aplicații interne de tip web-based si client-server, transferând în mod eficient fișiere audio, video și date la viteze ultra-rapide în ambele sensuri. Proiectul a inclus și servicii de migrare, servicii în perioada de probă și instruirea aferentă. UltraLink™-FX80 CN este produsa in totalitate in Bucuresti, in fabrica Intrarom.

HCG, o organizație esentiala a Ministerului de Afaceri Maritime și Politicii Insulare, a achiziționat infrastructuri de rețea moderne pentru centrul său în portul din Piraeus, o miscare cheie pentru a reuși în misiunea sa de supraveghere și detectare a intrușilor din porturile elene și de pe întreaga sa linie de coastă, una dintre cele mai lungi la nivel global.

John Tenidis, Director de Marketing al portofoliului de soluții wireless al Intracom Telecom, a comentat: “Intracom Telecom este onorată să fie aleasă de Garda de Coastă Elenă (HCG) să furnizeze tehnologia sa radio E-Band pentru o rețea privată de tip misiune critica. Compania noastră are expertiza de a își adapta tehnologia la rețelele speciale, precum cele folosite de serviciile de urgență. Am furnizat HCG experiența noastră în Europa în furnizarea unor rețele similare și suntem încrezători în calitatea rețelei livrate”.