Internet și televiziune de la Vodafone la prețuri imbatabile, cu beneficii gratuite, la alegere

În premieră pe piața de telecomunicații din România, Vodafone lansează o nouă ofertă simplificată și flexibilă de servicii de internet fix și televiziune, la care utilizatorii au opțiunea de a adăuga gratuit beneficii extra, la alegere, în funcție de preferințe, având totodată o claritate mai bună în ceea ce privește conținutul pachetului și costurile aferente. Oferta este disponibilă în perioada 1 septembrie – 31 octombrie a.c.

Pachetul Home Deal include Internet de 500 Mbps și TV cu 157 de canale (opțiunea Sport inclusă). La acest pachet, clienții pot adăuga, în funcție de preferințe și fără niciun cost suplimentar, două dintre următoarele patru extra beneficii: HBO și HBO GO gratuite pentru 12 luni, Vodafone TV cu opțiunile de video on demand și canale 4K, 40 de canale TV suplimentare sau un mini-router Wi-Fi portabil (internet back-up). Pachetul este disponibil pentru 9,9 euro/lună pentru clienții care aleg exclusiv servicii fixe sau 7,9 euro/lună pentru abonații serviciilor mobile.

Pentru clienții care își doresc toate aceste beneficii, Vodafone a lansat pachetul All inclusive cu HBO și HBO GO gratuite pentru 24 de luni, la prețul promoțional de 14,9 euro/lună pentru clienții care doresc doar servicii fixe, respectiv 12,9 euro/lună pentru abonații serviciilor mobile.

„Atunci când gândim ofertele comerciale, pe lângă servicii de calitate, de ultimă generație, ne dorim să le oferim clienților noştri beneficii relevante şi atrăgătoare și pachete de servicii care să răspundă cât mai bine obiceiurilor de consum și dorințelor acestora, dar și transparență și ușurința de a alege ceea ce este mai bun pentru ei. Noua ofertă comercială este semnificativ simplificată și le dă clienților posibilitatea de a-și configura cu extra beneficii pachetul de servicii fixe, simplu și rapid. Prin această ofertă, le punem clienților la dispoziție acces la internet fix de cea mai înaltă calitate, dar și la cel mai variat pachet de canale TV și conținut video on demand din România, la prețuri imbatabile, de la doar 7,9 euro/lună”, a declarat Nedim Baytorun, Consumer Business Director, Vodafone România.

Vodafone TV – conținut pentru toate gusturile, cu cel mai mare număr de canale TV

Serviciul Vodafone TV are la bază o platformă ce include un mediabox 4K, unic pe piața din România, care îmbină interactivitatea, aplicațiile de streaming și cablul digital. Cu Vodafone TV, utilizatorii se pot bucura de cea mai bogată ofertă de conținut, ce include cea mai extinsă grilă TV, până la 200 de canale în format SD, HD și 4K, precum și de cea mai vastă colecție video on demand, cu mii de ore de conținut de calitate și tot conținutul HBO GO într-o secțiune dedicată, care oferă acces la producţii HBO – seriale originale, filme, documentare, producţii locale, dar şi seriale, filme şi programe pentru copii ale altor furnizori de conţinut premium.

Supernet Fibră de la Vodafone – internet fix de cea mai înaltă calitate

Vodafone România investește constant în extinderea rețelei sale fixe de Internet, televiziune și telefonie și pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite. Supernet Fibră de la Vodafone oferă viteze de internet de până la 1Gbps, o conexiune stabilă și cea mai bună experiență Wi-Fi din România prin intermediul router-ului Super Wi-Fi.