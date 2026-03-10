Instanța federală din SUA respinge toate acuzațiile împotriva Binance în procesul privind anti-terorismul

Instanța americană respinge acuzațiile potrivit cărora Binance ar fi asistat, participat sau conspirat cu teroriști. Aceasta reprezintă o respingere juridică decisivă a tuturor acuzațiilor.

Binance, cea mai mare bursă de criptomonede din lume după numărul de utilizatori înregistrați, a anunțat astăzi că o instanță federală din SUA din Districtul de Sud al New York-ului a respins toate acuzațiile formulate împotriva companiei în baza Legii Anti-Terorism (ATA). Procesul a implicat 535 de reclamanți care au susținut că Binance ar fi oferit sprijin material în legătură cu 64 de atacuri teroriste.

Într-o decizie de 62 de pagini, instanța a constatat că reclamanții nu au reușit să demonstreze niciuna dintre acuzațiile lor principale: că Binance ar fi asistat teroriști, că Binance s-ar fi asociat cu atacuri teroriste, că Binance ar fi participat sau ar fi încercat să promoveze acele atacuri sau că Binance ar fi participat la vreo conspirație cu organizații teroriste.

„Această respingere reprezintă o reabilitare completă față de toate acuzațiile false”, a declarat Eleanor Hughes, consilierul juridic general al Binance. „Instanța a respins fără echivoc narațiunea falsă și dăunătoare conform căreia Binance ar fi asistat teroriști. Am susținut întotdeauna că aceste acuzații nu au temei, iar decizia de astăzi confirmă acest lucru. Vom continua să ne apărăm ferm împotriva oricăror procese sau relatări care denaturează cine suntem și modul în care operăm.”

O victorie juridică deplină și completă

Decizia instanței de a respinge toate acuzațiile — pentru fiecare dintre afirmații — reprezintă o victorie juridică decisivă.

Deși instanța a acordat reclamanților 60 de zile pentru a depune o plângere modificată în lumina unei recente decizii a unei instanțe de apel, Binance este încrezătoare că nicio nouă formulare a plângerii nu va putea remedia deficiențele fundamentale identificate de instanță. Acuzațiile de bază au fost analizate în detaliu și respinse.

Angajament față de conformitate și integritate juridică

Binance a investit în mod constant în infrastructura de conformitate, aceasta fiind în prezent la nivel de top în industrie, a colaborat permanent cu autoritățile de reglementare și guvernanță juridică. Decizia de astăzi confirmă că operațiunile Binance nu sprijină, nu facilitează și nu permit terorismul sub nicio formă.

Compania va continua să colaboreze constructiv cu autoritățile de reglementare din întreaga lume, să opereze în cadrul legal stabilit și să întreprindă acțiuni juridice ferme acolo unde este necesar pentru a corecta narațiunile false sau înșelătoare despre activitatea sa.