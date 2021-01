Importanța sunetului în 2020: Cum ne-a ajutat muzica să rămânem optimiști într-un an dificil

Oricine ai fi și oriunde ai locui, 2020 a fost, fără îndoială, un an definit de schimbări și de incertitudine. Totuși, pe măsură ce începe un nou an, este important să sărbătorim rezistența colectivă, creativitatea și optimismul care au înflorit în 2020, în ciuda provocărilor pe care le-am înfruntat.

În ultimele luni, pentru mulți dintre noi, muzica a jucat un rol major în menținerea optimismului și a bunăstării. Indiferent de ocupație, de statutul social sau de orașul în care trăim, 2020 a fost un an care, poate chiar fără să știm că avem nevoie, ne-a oferit mai mult timp pentru a reflecta asupra a ceea ce este important pentru noi, asupra lucrurilor pe care le prețuim și a oamenilor pe care îi apreciem cel mai mult în viață. Și ce poate fi mai potrivit decât playlist-ul tău preferat pentru a medita asupra acestui aspect?

Pornind de la conexiunea dintre muzică și bunăstarea noastră, un studiu comandat de echipele Sonos din întreaga Europă a generat o imagine mult mai optimistă asupra anului 2020 decât s-ar fi așteptat mulți dintre noi în 2020, alimentată de energia colectivă și de conexiunea pe care muzica o generează.

Cum ne-a ținut muzica împreună: A rămâne conectați înseamnă totul

Muzica nu este prezentă doar la petreceri, iar Profesorul Hauke Egermann – cercetător în cadrul Universității din York, care studiază efectele sunetului asupra corpului uman, spune că muzica a fost un instrument de care oamenii s-au bucurat pentru a putea trece mai ușor peste un an dificil: „Muzica generează experiențe care sunt adecvate situației actuale, dar care sunt conectate cu experiențele noastre anterioare, din alte vremuri de care ne-ar putea fi dor în aceste momente. Am făcut câteva cercetări în timpul primei perioade de carantină din Anglia, în primăvară, în legătură cu modul în care ascultarea muzicii care ne induce o stare nostalgică este asociată cu o bunăstare sporită: utilizarea muzicii ca instrument ajută oamenii să se simtă bine și să facă față situației prin care trec.”

Acest studiu comandat de Sonos în majoritatea țărilor europene arată că patru din cinci persoane sunt de acord că muzica joacă un rol important în menținerea bunăstării mentale. În 2020, și în România, a apărut o anumită tendință de a investi mai mult în echipamente precum boxe sau căști, care subliniază importanța crescută a experienței de ascultare – la locul de muncă sau în scopuri de divertisment.

Sărbătorile și întâlnirile s-au mutat în mediul online, inclusiv în țara noastră, iar multe companii au organizat petreceri de Crăciun sau teambuilding-uri online, unde angajații au putut asculta muzică și au putut dansa, în confortul propriei case, dar fiind totuși conectați cu echipele lor.

Nevoia oamenilor de a petrece timpul împreună nu este una neașteptată, spune cercetătorul Athina Karatzogianni: „Este în natura umană să generăm amintiri care să marcheze momentele importante. Dacă fiecare zi este la fel ca toate celelalte, oamenii își pierd motivația de a dori să trăiască pentru următorul eveniment. O parte din experiența umană este despre recompensarea personală, celebrând realizările”, spune Athina.

Acesta este și unul dintre motivele pentru care oamenii au început să prețuiască mai mult calitatea experiențelor lor de audiție. Bella DePaulo, psiholog social la Universitatea din California și autoarea cărții „How We Live Now”, subliniază faptul că, într-un an în care mulți dintre noi am lucrat de acasă luni de zile, este din ce în ce mai important ca spațiile noastre personale să fie confortabile, plăcute și revigorante. Identificarea coloanei sonore potrivite este o parte importantă a acestui lucru, spune ea.

Profesorul Hauke Egermann este de acord că sunetul este un element din ce în ce mai important al modului în care ne raportăm la locuințele noastre și, prin extensie, pe noi înșine, și că modul în care ascultăm s-a schimbat în anul ce tocmai a trecut. „Funcționalitatea generală a muzicii s-a schimbat în 2020,” spune el. „Dacă te gândești la scenarii tipice de ascultare a muzicii, unele dintre ele nu se mai aplică la modul real: drumul către serviciu, petrecerile cu un număr mai mare de persoane. Deci, va fi un alt tip de ascultare, unul mult mai personal.”

Și dacă modul în care ascultăm a devenit mai important, la fel s-a întâmplat și cu echipamentele pe care le folosim pentru această activitate, 52% dintre oameni spunând că apreciază calitatea sunetului. „Muzica face parte din viața noastră de zi cu zi într-o proporție mult mai mare” spune DePaulo. „Așadar, dacă o puteți face, merită să investiți într-o experiență de calitate superioară. Pentru că nu este doar ceva de care vă folosiți în drumul către serviciu și înapoi, ci este acolo tot timpul. Este casa ta”.

Familia și sănătatea sunt prioritare în 2021

2021 va fi diferit în multe aspecte pentru mulți oameni. Șapte din zece (70%) adulți cred principalele preocupări trebuie să fie acelea de a ne menține sănătoși, fericiți, de a-i ajuta pe cei din jur și de a petrece timp cu familia și prietenii apropiați. Acest lucru pare a fi adevărat, întrucât 61% dintre persoane așteptă cu nerăbdare să petreacă mai mult timp cu cei dragi în comparație cu anii precedenți, în timp de 57% cred că 2020 a fost lipsit de distracție așa că în 2021 pun pe primul bucuria și cred că acesta va fi anul în care se vor bucura cu adevărat de fiecare lucru. Mai mult, 82% dintre europeni consideră că își vor aprecia casele mai mult în anul 2021.