IFA 2025: Motorola lansează motorola edge 60 neo, moto g06 power, moto g06

motorola edge 60 neo este un smartphone compact, echipat cu multiple camere foto, inclusiv cu un senzorul principal Sony LYTIA™, cele mai noi funcții moto AI și încărcare pentru o zi întreagă, în doar 7 minute 1

moto g06 power oferă cea mai mare baterie din segment, de 7000 mAh², divertisment îndelungat și un sistem de camere cu inteligență artificială.

moto g06 oferă caracteristici impresionante, la un preț accesibil: cel mai mare ecran de 6,88” din gama moto g, cameră cu inteligență artificială și 12 GB RAM cu funcția RAM Boost³.

The Brilliant Collection care include motorola razr 60 și moto buds loop decorate cu cristale Swarovski®, este acum disponibilă în toată Europa și Orientul Mijlociu.

În cadrul Lenovo Innovation World, Motorola a prezentat o gamă variată de dispozitive motorola edge și moto g, disponibile în diferite dimensiuni și stiluri, echipate cu funcționalitățile esențiale pe care mulți consumatori le apreciază.

De la motorola edge 60 neo, cu designul său compact și sistemul foto avansat, până la ecranul de dimensiuni mari și luminozitate ridicată al modelului moto g06 și bateria de mare capacitate a variantei moto g06 power, utilizatorii pot găsi telefonul care li se potrivește în funcție de nevoi, stil de viață și pasiuni. Pentru cei care caută tehnologie de ultimă generație și rafinament, Motorola a anunțat, de asemenea, prețurile și disponibilitatea în EMEA pentru The Brilliant Collection, o colaborare exclusivă cu Swarovski, care include modelele motorola razr 60 și moto buds loop.

Descoperă motorola edge 60 neo. un model compact și elegant din familia edge 60

motorola edge 60 neo este cel mai ușor telefon din categoria sa. Designul său compact îl face perfect pentru călătorii și oferă mai multă libertate de mișcare, fie că este vorba despre o seară de dans sau economisirea spațiului din bagajul de vacanță. În toate aceste momente, utilizatorii se pot baza pe protecția IP68/695, Corning® Gorilla® Glass 7i și certificarea MIL-STD-810H6, care contribuie la protejarea dispozitivului împotriva accidentelor. Aspectul său modern este completat de un ecran de 6,36” cu o luminozitate de până la 3000 niți, ceea ce îl face cel mai luminos din clasa sa, și de margini extrem de subțiri. Pentru un plus de personalitate, motorola edge 60 neo este disponibil în trei nuanțe8 PANTONE: PANTONE Frostbite, PANTONE Poinciana și PANTONE Grisaille.

Utilizatorii Motorola se exprimă deja prin stilul lor de viață, prin ceea ce poartă, prin modul în care creează conținut. Acest model este singurul din categoria sa care dispune de o lentilă telefoto dedicată7, deschizând noi posibilități creative. De la portrete clare, la peisaje îndepărtate, sistemul de camere versatil realizează fotografii cu claritate, profunzime și o gamă dinamică îmbunătățită, chiar și în condiții de lumină scăzută. Acest sistem foto de nivel profesional oferă flexibilitate maximă datorită:

camerei principale de 50 MP cu senzor Sony LYTIA™ 700C și stabilizare optică (OIS);

camerei ultra-wide + macro de 13 MP pentru perspective mai ample și detalii apropiate;

camerei telefoto de 10 MP cu zoom optic 3x și Super Zoom de până la 30x, fără distorsiuni;

Camerei frontale de 32MP care oferă calitate la nivel de studio.

Bucură-te de autonomia de neegalat cu moto g06 power și moto g06

Pentru utilizatorii care caută o experiență completă, la un preț accesibil, moto g06 power și moto g06 sunt răspunsul perfect. Cu ecrane impresionante, sisteme de camere12 de 50MP cu AI și un design rafinat, aceste telefoane sunt ideale pentru cei care nu vor să facă compromisuri la capitolul calitate. Modelul moto g06 power se remarcă printr-o baterie extrem de puternică.

moto g06 power duce autonomia la următorul nivel, oferind cea mai mare baterie din segmentul său2. Bateria de 7000mAh13 asigură peste două zile și jumătate de utilizare11, perfect pentru a naviga în timpul călătoriilor lungi, pentru ore întregi de apeluri video sau pentru a urmări seriale până la final, cu 28 de ore de redare video11. În plus, cu 1000 de cicluri de încărcare, bateria își păstrează peste 80% din autonomie, chiar și după ani de utilizare. 14

Ambele modele vin cu cel mai mare ecran montat vreodată pe un dispozitiv moto g: un ecran HD+ de 6,88” luminos și generos. Modul High Brightness asigură vizibilitate excelentă, atingând până la 600 nits, iar tehnologia Water Touch permite navigarea ușoară, chiar și cu degetele ude. Experiența vizuală este completată de un sunet fluid Dolby Atmos®, în timp ce difuzoarele stereo cu Bass Boost oferă un bas de două ori mai puternic decât cel al generației anterioare. Datorită tehnologiei Bluetooth® 6.0, redarea audio este fluidă, cu latență minimă, pentru partajare rapidă.

Camerele principale de 50MP surprind imagini detaliate și clare, iar senzorul 2-în-1 accelerează focalizarea, chiar și în condiții de luminozitate dificilă. Camera frontală de 8MP este ideală pentru selfie-uri și apeluri video. Funcțiile cu AI adaugă efecte de tip studio pentru portrete și fotografii de noapte, iar prin Google Photos, utilizatorii au acces la instrumente avansate precum Magic Editor, Magic Eraser și Photo Unblur.

Pe lângă performanță, aceste telefoane oferă și rezistență: finisajul cu textură premium rezistă la praf și amprente, culorile selectate de Pantone exprimă eleganță și personalitate, iar certificarea IP64 oferă protecție împotriva prafului și a stropilor de apă. 16 Corning Gorilla® Glass 3 protejează ecranul împotriva zgârieturilor zilnice, iar modulul opțional LotX extinde durata de viață a produsului prin reparabilitate și upgradabilitate îmbunătățită.

Cu RAM Boost poți obține până la 12GB RAM3,17, pentru multitasking fără efort, pornirea rapidă a aplicațiilor și păstrarea mai multor aplicații active în fundal. Spațiul de stocare generos (64GB / 128GB / 256GB, extensibil până la 1TB prin microSD)17 oferă loc suficient pentru fotografii, filme, muzică și aplicații. Performanța este susținută de chipsetul MediaTek Helio G81 Extreme, care asigură eficiență și stabilitate în utilizarea zilnică.

Acestea sunt printre primele smartphone-uri din gama lor de preț care oferă Circle to Search with Google, ce permite utilizatorilor să încercuiască, să evidențieze, să deseneze sau să atingă orice imagine, videoclip sau text pentru a căuta informații fără a schimba aplicațiile.18 Poți discuta cu Gemini pentru a-ți amplifica ideile, pentru a învăța în moduri noi, a redacta emailuri, a planifica evenimente și multe altele. Poți folosi text, voce, fotografii și cameră pentru asistență în timp real.

Motorola și Swarovski: Colecția The Brilliant, disponibilitate locală

The Brilliant Collection este o colaborare inedită între Motorola și Swarovski, iar produsele razr 60 Swarovski și moto buds loop ajung începând de astăzi și pe piața din România. Colecția exclusivistă și limitată este disponibilă spre vânzare la un preț recomandat de 4999 lei.

Colecția de debut include motorola razr 60, cu un finisaj inspirat de pielea matlasată 3D și decorat cu 35 de cristale aplicate manual, inclusiv un cristal mare, cu 26 de fațete, plasat pe balama, alături de o geantă crossbody premium asortată. Din această primă colecție face parte și moto buds loop, într-o nuanță exclusivă PANTONE Ice Melt, care îmbină decorațiuni cu cristale și tehnologia Sound by Bose, oferind o experiență audio excepțională într-un design deschis, elegant și confortabil.



Disponibilitate

motorola edge 60 neo, moto g06 power și moto g06 vor fi disponibile în anumite țări din Asia, Europa, Orientul Mijlociu, America Latină și Oceania. Produsele din gama moto g vor fi disponibile în curând și pe piața din România. Menționăm, însă, că modelul Motorola Edge 60 Neo nu va fi comercializat în România.