Identitatea fără parolă și provocările forței de muncă pentru infrastructura critică

Infrastructura critică modernă nu se bazează doar pe tehnologie avansată – depinde de oamenii care o operează. Vedeți cum identitatea fără parolă poate echilibra eficiența operațională cu securitatea robustă în sectoarele energiei, transporturilor și sănătății.

Identitate centrată pe oameni în infrastructura critică

Forța de muncă de astăzi este extrem de mobilă, transfrontalieră și se bazează pe accesul digital. Tehnicienii de teren, echipele de întreținere și contractorii trebuie să opereze cu eficiență – iar acest lucru creează provocări unice de acces și securitate. Securitatea identității fără parolă oferă acestor lucrători controale de acces solide și fără probleme, care reduc riscul și permit productivitatea.

Amenințarea din interior în infrastructura critică

Chiar și personalul bine intenționat poate face greșeli. Parolele slabe sau reutilizate, atacurile de phishing și compromiterea acreditărilor pot provoca timpi de nefuncționare devastatori. Prin înlocuirea parolelor cu metode de acces puternice, bazate pe hardware sau biometrice, organizațiile pot reduce riscul reprezentat de erorile umane și amenințările din interior.

Instruire, conștientizare și gestionarea privilegiilor

Controalele puternice ale accesului trebuie să fie însoțite de politici solide de educație și acces cu cele mai puține privilegii. Un program de identitate fără parolă de succes nu doar elimină parolele – ci permite personalului să opereze în siguranță, făcând accesul atât fără probleme, cât și robust.

Cele mai bune practici pentru programele de identitate operațională

• Adoptați identitatea fără parolă pentru personal și contractori.

• Integrați politicile de acces cu Zero Trust și controalele adaptabile la risc.

• Mențineți o revizuire regulată a privilegiilor de acces, în special pentru personalul critic.

• Oferiți instruire și conștientizare continuă care să poziționeze personalul ca o linie cheie de apărare.

Perspectivă: gestionarea unei forțe de muncă fără frontiere

Pe măsură ce serviciile critice evoluează peste granițe, accesul și identitatea trebuie să evolueze și ele. Viitorul securității cibernetice se bazează pe punerea la dispoziție a unui acces puternic și fără probleme pentru personal, indiferent de locație.

Chiar și cea mai bună tehnologie de securitate cibernetică poate fi subminată de o singură eroare umană. Cheia este asigurarea securității fără probleme – făcând accesul la fel de inteligent pe cât este de sigur.

Identitatea modernă fără parolă nu protejează doar infrastructura critică de atacurile externe. Acesta permite personalului și contractorilor să își facă treaba în siguranță, făcându-i parte a soluției, nu o vulnerabilitate.

Soluțiile de securitate IT, risc si conformitate RSA sunt distribuite în România de compania SolvIT Networks, ajutând la reușita celor mai importante organizații din lume prin rezolvarea celor mai complexe și mai sensibile provocări privind securitatea.