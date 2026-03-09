Huawei a lansat soluții de rețea avansate, bazate pe AI

Huawei a prezentat în cadrul MWC Barcelona 2026, o serie de produse U6 GHz pentru toate scenariile de utilizare, menite să ajute operatorii telecom să valorifice pe deplin potențialul 5G-A și să pregătească terenul pentru tranziția către 6G. Compania a lansat, de asemenea, versiuni îmbunătățite ale soluțiilor sale de rețea bazate pe inteligență artificială (AI-Centric Network), care îi vor ajuta pe operatori să se pregătească pentru era agenților inteligenți, prin servicii, rețele și elemente de rețea (NE) inteligente. Huawei prezintă totodată, pentru prima dată în afara Chinei, clusterul său SuperPoD, creat pentru a oferi „o nouă opțiune pentru lumea inteligentă”.

Tema standului Huawei din acest an este “Advancing All Intelligence””, ce reflectă planurile companiei de a dezvolta rețele și infrastructuri de calcul tot mai orientate spre inteligență artificială, care să ajute operatorii telecom și clienții din industrie să profite de oportunitățile aduse de era AI.

U6 GHz: valorificarea potențialului 5G-A și pregătirea tranziției către 6G

Potrivit Huawei, următorii cinci ani vor reprezenta o fereastră importantă de oportunități pentru valorificarea potențialului deplin al 5G-A. Compania intenționează să colaboreze cu operatori telecom din întreaga lume pentru implementarea pe scară largă a 5G-A, să utilizeze capacitățile de uplink ridicat pentru a răspunde cererii tot mai mari din partea consumatorilor și a industriei pentru aplicații mobile bazate pe inteligență artificială și să folosească banda U6 GHz pentru a valorifica pe deplin spectrul disponibil și a pregăti evoluția naturală către 6G.

La nivel global există deja 70 de milioane de utilizatori 5G-A, iar tehnologia este adoptată din ce în ce mai mult de operatorii telecom la scară largă. În China, Huawei a ajutat operatorii să ofere acoperire 5G-A continuă în 270 de orașe și să lanseze pachete comerciale 5G-A în peste 30 de provincii, monetizând experiența avansată oferită utilizatorilor.

Produsele și soluțiile U6 GHz pentru toate scenariile de utilizare, lansate astăzi de Huawei, utilizează tehnologii inovatoare pentru a crea o infrastructură de rețea cu capacitate ridicată, latență redusă și experiență optimă, concepută special pentru aplicațiile mobile bazate pe AI.

Inteligență pe trei niveluri cu AI-Centric Network: oportunități în era agenților inteligenți

În contextul tendinței de integrare directă a inteligenței artificiale în rețele, Huawei dezvoltă soluțiile AI-Centric Network, concepute ca infrastructură țintă pentru era agenților inteligenți. Aceste soluții integrează inteligența pe trei niveluri:

La nivelul serviciilor, Huawei sprijină operatorii să construiască platforme de colaborare cu mai mulți agenți AI, cu agenți specializați pentru apeluri, monetizarea experienței și broadband pentru locuințe. Aceste platforme vor permite transformarea serviciilor de bază ale operatorilor – precum voce, acces la internet și broadband – prin utilizarea inteligenței artificiale.

La nivelul rețelei, prima fază a soluției L4 Autonomous Driving Network (AND L4) se concentrează în principal pe automatizarea unor scenarii specifice, care să ajute operatorii să îmbunătățească semnificativ eficiența operațiunilor și mentenanței (O&M), calitatea rețelei și capacitatea de monetizare. Până la finalul anului 2025, soluțiile ADN pentru scenarii individuale au fost implementate comercial în peste 130 de rețele telecom din întreaga lume. În continuare, Huawei va ajuta operatorii să transforme operațiunile cu ajutorul AI, pentru a trece de la automatizarea scenariilor individuale la autonomie completă a rețelei la nivel de domeniu.

La nivelul elementelor de rețea (NE), Huawei colaborează cu operatorii pentru a accelera inovația în domenii precum optimizarea algoritmilor pentru rețelele RAN, identificarea inteligentă și precisă a serviciilor pentru rețelele WAN, precum și definirea unificată a intenției serviciilor pentru rețelele core, care permite integrarea serviciilor B2C și B2H. Aceste inovații generează deja îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește eficiența energetică și spectrală a rețelelor, conștientizarea inteligentă a serviciilor și reziliența infrastructurii.

Infrastructură de calcul cu SuperPoD și clustere: o nouă opțiune pentru lumea inteligentă

În domeniul infrastructurii de calcul, Huawei prezintă pentru prima dată în afara Chinei clusterele sale de calcul și produsele SuperPoD, care includ noi inovații la nivel de arhitectură de sistem, precum tehnologia UnifiedBus pentru interconectarea SuperPoD. Printre produsele prezentate se numără: Atlas 950 SuperPoD pentru calcul AI, TaiShan 950 SuperPoD pentru calcul general, Atlas 850E SuperPoD și serverele TaiShan 500 și TaiShan 200. Aceste soluții reprezintă răspunsul Huawei la cererea în creștere pentru putere de calcul mai mare și latență mai redusă, două elemente esențiale într-un context în care modelele AI cu trilioane de parametri devin tot mai frecvente, iar AI-ul bazat pe agenți începe să fie integrat în sistemele de producție critice.

Aceste produse reflectă, de asemenea, angajamentul companiei pentru ecosisteme deschise și acces deschis. Huawei colaborează activ cu partenerii pentru a construi un ecosistem deschis de calcul și pentru a oferi pieței globale o alternativă solidă în ceea ce privește puterea de procesare.

În sfera enterprise, Huawei se concentrează la MWC pe sprijinirea diferitelor industrii pentru accelerarea transformării lor inteligente. Împreună cu clienți, parteneri și reprezentanți din diferite industrii, Huawei a dezvăluit o serie de practici inovatoare care ajută diferite industrii să devină inteligente pe toate fronturile. De asemenea, compania a împărtășit noile sale oferte în infrastructura digitală și inteligentă și a oferit actualizări despre cele mai recente eforturi ale sale în dezvoltarea ecosistemului partenerilor. În total, Huawei a prezentat 115 de modele de inteligență industrială pentru clienții de tip enterprise din diferite domenii, cadrul său de parteneriat SHAPE 2.0 și 22 de noi soluții de inteligență industrială dezvoltate în comun cu partenerii.

În spațiul consumatorilor, tema Huawei pentru MWC din acest an este „Now is Yours”. Compania lucrează pentru a oferi o experiență inteligentă de neegalat pentru consumatori în toate scenariile și va prezenta o gamă de noi smartphone-uri, dispozitive portabile, tablete, PC-uri și căști care prezintă cele mai recente descoperiri ale sale în domenii precum ecrane pliabile, sănătate și fitness, fotografie mobilă, productivitate și creativitate. În 2026, Huawei va continua să inoveze pentru a livra produse competitive cu o experiență de nivel superior, ce vor oferi consumatorilor o libertate mai mare de a descoperi și crea în propriul lor mod unic.

Huawei a anunțat astăzi că și-a depășit cu succes angajamentul asumat de a contribui la promovarea incluziunii digitale și de a combate creșterea rapidă a decalajului digital. Până la sfârșitul anului 2025, Huawei colaborase cu clienții pentru a oferi conectivitate la 170 de milioane de oameni din zone îndepărtate din peste 80 de țări, oferind mai multor persoane acces la servicii digitale incluzive.

MWC Barcelona 2026 are loc în perioada 2–5 martie la Barcelona, Spania. În cadrul evenimentului, Huawei își prezintă cele mai noi produse și soluții la standul 1H50 din Hall 1, Fira Gran Via.

Era rețelelor agentice se apropie rapid, iar adoptarea comercială pe scară largă a 5G-A accelerează. Huawei colaborează activ cu operatori telecom și parteneri din întreaga lume pentru a valorifica pe deplin potențialul 5G-A și pentru a pregăti evoluția către 6G. În paralel, compania dezvoltă soluții AI-Centric Network pentru servicii și rețele inteligente, accelerează implementarea rețelelor autonome de nivel 4 și utilizează inteligența artificială pentru transformarea activității sale de bază. Împreună cu alți actori din industrie, Huawei își propune să dezvolte rețele orientate spre valoare și infrastructuri de calcul AI, care să susțină un viitor complet inteligent.