HP impulsionează transformarea digitală a muncii

HP a anunțat o serie de produse și servicii noi, concepute pentru a impulsiona transformarea digitală a muncii. Prin optimizarea și simplificarea experienței de lucru, HP sporește productivitatea, stimulează creativitatea și aduce mai multă satisfacție în activitatea de zi cu zi.

Pe măsură ce forța de muncă modernă își desfășoară activitatea din diverse locuri, la birou și în afara lui, angajații au nevoie de tehnologie performantă. HP își extinde constant portofoliul de produse și servicii, nu doar pentru a crește productivitatea, ci pentru a crea platforme integrate care favorizează implicarea și colaborarea la locul de muncă.

Spații de lucru personalizate

Un element esențial al viitorului muncii îl reprezintă spațiile de lucru personalizate. Printre inovațiile anunțate:

Angajații care lucrează remote, cei din vânzări sau din domenii creative nu mai sunt limitați la un singur ecran atunci când sunt în deplasare, datorită monitorului portabil HP Series 5 Pro 14”, primul monitor Neo:LED portabil de business din lume cu acoperire color de 100%[i]. Cu rezoluție WQXGA, raport 16:10[ii] și tehnologie IPS Black cu Neo:LED, oferă luminozitate și claritate impresionante într-un design elegant și ușor de transportat.

HP Series 5 Pro 49” Conferencing Monitor este primul monitor ultrawide de 49″ pentru conferințe, cu funcție AI de reducere a zgomotului[iii]. Funcția Virtual Multiple Display[iv] creează până la trei spații de lucru virtuale pentru organizarea eficientă a aplicațiilor și a conținutului.

HP USB-C 100W G6 Dock face parte din primele stații de andocare din lume cu activare prin proximitate[v]. Funcția HP Quick Connect detectează PC-ul prin Bluetooth și pornește automat dispozitivele asociate, pregătindu-le de lucru. Permite conectarea cu un singur cablu[vi] la mai multe display-uri 4K, iar echipele IT pot gestiona de la distanță stațiile fără a întrerupe activitatea angajaților.

Versiuni noi de tastaturi și mouse. HP Ultra-Fast Scroll Wireless Mouse 785M, primul mouse wireless din lume fără baterii, alimentat prin supercondensator, cu rotiță laterală de scroll[vii]. HP Tilt Ergonomic Mouse 725M, cu o înclinare de 21° pentru o poziție naturală a mâinii. HP Multi-Device Dual-Mode Mouse și Keyboard Combo cu Palm Rest 580C/585C oferă confort și flexibilitate în utilizarea zilnică.

O nouă eră în dezvoltarea AI

HP ZGX Nano G1n AI Station aduce performanță de clasă petaFLOP într-un format compact de desktop. Bazat pe noul NVIDIA® GB10 Grace Blackwell Superchip, oferă până la 1.000 TOPS de performanță AI și 128 GB de memorie unificată. Accesul complet la suita software NVIDIA AI permite rularea de modele de mari dimensiuni direct pe desktop.

Securitate inteligentă

HP aduce performanță și autonomie extinsă pe laptopurile bazate pe Snapdragon®, integrate acum cu prima și singura soluție de izolare a amenințărilor prin virtualizare hardware[viii]. Cu suport pentru Sure Click Enterprise[ix] și Wolf Pro Security[x], companiile pot valorifica mobilitatea și puterea PC-urilor cu Snapdragon®, protejând în același timp angajații de atacuri ransomware și phishing asistate de AI.

Viitorul imprimării, redefinit prin AI

HP transformă imprimarea prin AI, iar sarcinile zilnice la birou și acasă pot fi simplificate și eficientizate.

Scanări mai inteligente pentru IMM-uri. Noua funcționalitate HP AI oferă scanări clare, corectate automat, cu denumire inteligentă a fișierelor și captură facilă a documentelor cu mai multe pagini [xi] . Din octombrie, este disponibilă și funcția „scan-to-email”, care rezumă automat documentele și creează un email cu fișierul atașat.

Noua funcționalitate HP AI oferă scanări clare, corectate automat, cu denumire inteligentă a fișierelor și captură facilă a documentelor cu mai multe pagini . Din octombrie, este disponibilă și funcția „scan-to-email”, care rezumă automat documentele și creează un email cu fișierul atașat. Documente perfect formatate. O funcție AI care elimină conținutul nedorit și permite imprimarea exactă a paginilor web sau emailurilor, fără layout-uri deranjante sau pagini irosite [xii] .

O funcție AI care elimină conținutul nedorit și permite imprimarea exactă a paginilor web sau emailurilor, fără layout-uri deranjante sau pagini irosite . Large Format reinventat pentru arhitecți și designeri. Noua imprimantă HP DesignJet T870 24-inch, platforma extinsă HP Build Workspace și actualizările HP SitePrint conectează fluxurile de lucru digitale și fizice, cu soluții sigure și sustenabile, alimentate de AI.

Seria HP Envy Photo 7200/7900 All-in-One aduce imprimarea inteligentă în casele familiilor active, cu fotografii de calitate, culori vibrante și funcționalități intuitive de print, scan și copy prin touchscreen și aplicația HP. Cu cel puțin 60% materiale reciclate, seria reflectă angajamentul HP pentru sustenabilitate.