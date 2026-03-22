HONOR prelungește programul de protecție pentru ecran și capacul spate la seria Magic 8

HONOR anunță prelungirea programului HONOR Care+ Screen Protection în România pentru smartphone-urile din seria Magic8. Astfel, utilizatorii modelelor HONOR Magic8 Pro și HONOR Magic8 Lite au acces la reparații gratuite pentru ecran și capacul spate pentru telefoanele achiziționale local și activate până pe 30 iunie 2026.

Serviciul oferă, pe o perioadă de 12 luni de la activare, o reparație gratuită atât pentru ecran cât și pentru capacul din spate în cazul deteriorărilor accidentale, fără costuri suplimentare pentru piese sau manoperă.

Prin această inițiativă, HONOR își propune să ofere utilizatorilor un plus de siguranță și încredere în utilizarea zilnică a produselor.

Protecție completă împotriva incidentelor neprevăzute

Serviciul HONOR Care+ Screen Protection a fost gândit pentru situațiile de zi cu zi în care pot apărea diferite accidente de la scăpări neintenționate până la impact sau presiuni care pot afecta telefonul.

Dacă ecranul sau capacul spate se deteriorează, utilizatorii pot beneficia de reparații gratuite, realizate în centrele de service autorizate HONOR.

Pentru detalii despre programul de asistență, utilizatorii pot accesa site-ul oficial HONOR sau pot contacta serviciul de suport prin telefon sau email.

Activare rapidă, fără pași suplimentari

Utilizatorii modelelor HONOR Magic8 Pro și HONOR Magic8 Lite beneficiază de serviciul HONOR Care+ încă de la prima pornire a telefonului și conectarea la rețea, fără să fie nevoie de activări sau setări suplimentare

Mai multă siguranță, zi de zi

Prin aceat program, HONOR își consolidează angajamentul de a oferi nu doar tehnologie avansată, ci și servicii care oferă mai multe liniște și încredere în utilizarea de zi cu zi.

Pentru mai multe informații despre centrele de service, accesați:

https://www.honor.com/ro/support/service-center/

Pentru mai mai multe detalii despre programul HONOR Care+:

https://www.honor.com/ro/support/screen-protection/.