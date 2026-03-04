HONOR accelerează dezvoltarea unui ecosistem AI deschis

La deschiderea Mobile World Congres 2026, în cadrul panelului ConnectAI, HONOR a prezentat o nouă etapă în strategia sa de inteligență artificială. Prin platforma modernizată HONOR AI Connect, compania accelerează dezvoltarea unui mediu conectat în care dispozitivele inteligente comunică mai eficient și oferă expriențe personalizate utilizatorilor. Obiectivul este integrarea a peste 20.000 de servicii AI până la finalul anului 2026 și consolidarea poziției HONOR printre liderii globali ai ecosistemelor inteligente.

Strategia marchează tranziția de la un model centrat pe dispozitive la un ecosistem bazat pe inteligență distribuită și colaborare deschisă. În centrul acestei viziuni se află conceptul de „Avatar Personal” un dublu digital al utilizatorului, capabil să funcționeze fluid într-un ecosistem format din dispozitive aparținând unor branduri diferite.

Spargerea barierelor dintre AI, hardware și conectivitate

În cadrul panelului, Fang Fei, Președinte al Diviziei de Produse HONOR, a participat la o discuție alături de Philippe Lucas, Executive Vice President Partnerships, Content and Devices la Orange Innovation despre eliminarea barierelor dintre inteligență artificială, hardware și infrastructură de rețea.

HONOR și-a reafirmat angajamentul pentru colaborarea deschisă cu partenerii din telecom și din industrii conexe pentru extinderea către noi categorii de hardware: educație, smart home, produse audio, dispozitive pentru animale de companie sau jucării inteligente.

Pentru a descrie momentul actual al industriei, Fang Fei a făcut o paralelă cu „explozia cambriană”, sugerând că piața are un ritm acelerat de diversficare a dispozitivelor AI. De la soluții de tip „Embodied AI”, precum conceptul HONOR Robot Phone, până la asistenți AI specializați dezvoltați împreună cu partenerii, ecosistemul evoluează rapid către noi forme de interacțiune.

„La HONOR, credem că ecosistemele închise aparțin trecutului. Combinăm o abordare centrată pe om cu tehnologia pentru a valorifica potențialul fiecărei persoane. Construim parteneri AI care îi ajută pe utilizatori să fie mai creativi și să interacționeze mai natural cu tehnologia” a declarat Fang Fei.

De la un singur ecran la inteligență distribuită

Interacțiunea om – computer nu mai este limitată la un singur dispozitiv. Evoluția tehnologiilor distribuite redefinește experiența digitală și generează două tendințe majore: „Decuplarea” hardware-ului inteligent prin care dispozitivele devin periferice specializate, optimizate pentru scenarii specifice;

Generalizarea accesului la AI, astfel încât inteligența să fie prezentă peste tot și să se adapteze firesc fiecărui context de utilizare.

Prin platforma HONOR AI Connect, interfața tradițională este înlocuită de un AI Agent, un avatar digital personal care funcționează pe toate dispozitivele utilizatorului. Acesta înțelege intențiile exprimate pe smartphone și transferă contextul către mașina conectată, locuința inteligentă sau alte dispozitive compatibile, asigurând continuitate inteligentă și fluidă.

De la instrument pasiv la partener proactiv

Conceptul Augmented Human Intelligence (AHI) marchează tranziția dispozitivelor din instrumente reactive în parteneri activi. Un exemplu relevant este HONOR Robot Phone, care combină funcționalitățile smartphone-ului cu tehnologie robotică avansate. Dispozitivul poate acționa ca un cameraman personal, urmărind și filmând automat utilizatorul, schimbând modul în care sunt capturate momentele importante.

Lansări majore la MWC 2026

În cadrul evenimentului oficial din 1 martie, din Barcelona, HONOR a prezentat cel mai nou smartphone pliabil nativ AI, HONOR Magic V6, alături de noile generații de laptop, tablete și alte dispozitive inteligente