HONOR 600 Lite aduce experiența de flagship într-un format accesibil

HONOR anunță lansarea HONOR 600 Lite pe piața din România. Noul model aduce inovație din segmentul flagship într-un format accesibil printr-un design metalic unibody realizat prin tehnologia vacum forged, o premieră în industrie, o cameră ultra-clear de 108MP și o baterie de mare capacitate de 6520mAh.

Cu funcții inteligente precum AI Screen Suggestions și un buton dedicat pentru cameră, HONOR 600 Lite transformă experiențele de zi cu zi în interacțiuni intuitive și eficiente.

Dispozitivul este disponibil în trei variante de culoare, Sprout Green, Velvet Grey și Velvet Black, prin partenerii oficiali HONOR, la un preț recomandat de 2.199 lei. În plus, utilizatorii beneficiază de serviciul HONOR Care+ Screen Protection, care oferă, timp de 12 luni de la activare, o reparație gratuită pentru ecran și capacul spate, pentru dispozitivele achiziționate local și activate până la 30 iunie 2026.

Design unibody metalic premium, pentru prima dată în acest segment

HONOR 600 Lite introduce primul design unibody din aluminiu, realizat printr-un proces avansat de Vacuum Forging. Spre deosebire de materialele plastice utilizate frecvent în categoria de preț accesibil, noul model cu construcție metalică oferă durabilitate sporită și un aspect premium. Pentru a realiza acest lucru, HONOR utilizează materiale metalice dezvoltate intern prelucrate printr-un proces avansat de gravare la rece și tehnologie excimer, pentru a obține o structură metalică solidă și texturi micro-nano rafinate.

