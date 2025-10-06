Hama România devine distribuitor exclusiv al brandului Beyerdynamic pentru gamele Enjoyment și Gaming

Hama România anunță oficial parteneriatul cu Beyerdynamic, prin care devine distribuitorul exclusiv în România pentru gamele de produse Enjoyment și Gaming ale brandului audio german. Această colaborare consolidează prezența locală a unuia dintre cele mai respectate nume din domeniul audio premium, cu o tradiție de peste 100 de ani în dezvoltarea de căști și microfoane de înaltă fidelitate.

Beyerdynamic, companie fondată în 1924 și cu sediul în Heilbronn, Germania, este recunoscută la nivel internațional pentru calitatea produselor sale dedicate creatorilor, gamerilor, profesioniștilor din domeniul audio și pasionaților de muzică. O mare parte din portofoliul de produse Beyerdynamic este realizată manual în Germania, accentul fiind pus pe precizie acustică, confort sporit și design contemporan.

Prin acest parteneriat, Hama România devine responsabilă de distribuția pe piața locală a gamelor Enjoyment (dedicată iubitorilor de muzică) și Gaming, contribuind la extinderea accesibilității produselor Beyerdynamic în rețelele de retail, e-commerce și specialitate din România.

Produse Beyerdynamic disponibile pe eMAG

Pentru cei interesați de gamele Enjoyment și Gaming, o selecție variată de produse Beyerdynamic este deja disponibilă pe eMAG, cel mai mare retailer online din România. Printre acestea se numără:

Beyerdynamic DT 770 PRO 80 Ohm – căști profesionale pentru studio, recunoscute pentru fidelitatea acustică și confortul sporit

Beyerdynamic MMX 100 – headset de gaming cu microfon cardioid, ideal pentru sesiuni intense de joc

Beyerdynamic DT 990 PRO 250 Ohm – căști deschise pentru mixaj și mastering, preferate de profesioniști

Beyerdynamic MMX 150 – headset USB pentru gaming, cu funcție de monitorizare și design ergonomic

Beyerdynamic DT 240 PRO – căști compacte pentru monitorizare mobilă, potrivite pentru creatorii de conținut

Beyerdynamic DT 700 PRO X – căști versatile pentru studio și producție muzicală

Beyerdynamic DT 900 PRO X – model deschis, ideal pentru mixaj și ascultare critică

Produsele pot fi achiziționate direct de pe eMAG – pagina dedicată Beyerdynamic, cu livrare rapidă și opțiuni de plată flexibile

„Parteneriatul cu Beyerdynamic marchează un pas important în consolidarea ofertei noastre audio și reflectă angajamentul Hama România de a aduce pe piața locală mărci cu standarde tehnice ridicate și reputație internațională”, declară Razvan Panait – Comercial Director Hama România.