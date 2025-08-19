GXTrust revine la Gamescom 2025

După succesul remarcabil de la Gamescom 2024, GXTrust revine în 2025 cu o prezență spectaculoasă, menită să ridice experiența vizitatorilor la un nivel superior. De la produse noi și inovatoare, până la activități interactive în cadrul standului, ediția din acest an promite să ofere o experiență completă pentru gameri, parteneri și profesioniști din industrie.

În colaborare cu Freaks 4U Gaming GmbH, GXTrust va fi prezent în zona cu cel mai mare flux de vizitatori, Hall 8 ProArena. Noul stand, inspirat de sloganul „Your Game, Your Story” și construit sub forma emblematicului „X”, va fi un spațiu care celebrează diversitatea comunității de gaming.

Standul va include patru zone tematice, fiecare dedicată unui stil de gaming distinct – immersive, competitive, cosy și superhero fan – echipate cu produse GXTrust special concepute pentru a răspunde nevoilor fiecărui tip de jucător. Fie că ești un explorator casual sau un jucător competitiv de top, vei găsi ceva care să ți se potrivească perfect.

Vizitatorii vor putea să testeze în exclusivitate noua tastatură hot-swappable GXTrust, ce urmează să fie lansată în sezonul de vârf, și să participe la provocări distractive ce le vor pune la încercare viteza și dexteritatea. Participanții vor avea șansa să câștige surprize atractive, de la produse GXTrust la înghețată delicioasă. Curios ce legătură are înghețata cu gamingul? Te așteptăm la stand să descoperi!

Pentru o experiență și mai interactivă, standul GXTrust va găzdui influenceri din cinci țări (Marea Britanie, Spania, Grecia, Țările de Jos și Germania) oferind fanilor oportunitatea de a-și întâlni creatorii preferați, de a vedea produsele în acțiune și de a împărtăși povești chiar pe loc.

Și surprizele nu se opresc aici. Prezența GXTrust la Gamescom 2025 merge dincolo de experiența de gaming. Compania va organiza și un spațiu dedicat întâlnirilor Trust B2B, situat lângă Hall 8, pentru a conecta parteneri, retaileri și reprezentanți media, atât din zona de Gaming, cât și din segmentul Home & Office.