GXTrust lansează tastatura mecanică Xyra TKL Gasket

GXTrust anunță disponibilitatea noii tastaturi mecanice Xyra TKL Gasket, primul model din gama companiei cu montură gasket, concepută pentru utilizatori care doresc flexibilitate, confort și performanță constantă în sesiunile de gaming sau lucru intensiv.

Tastatura are format tenkeyless (TKL) și dispune de switch-uri hot-swappable compatibile cu standardele 3-pin și 5-pin, permițând schimbarea rapidă. Din fabrică este echipată cu switch-uri lineare LEOBOG Seiya 5-pin, testate pentru până la 60 de milioane de apăsări, care oferă un răspuns lin și un sunet uniform, plăcut la utilizare.

Sistemul de montare gasket contribuie la un feedback mai moale, cu amortizarea zgomotului de tastare, ceea ce face tastatura potrivită pentru utilizare pe termen lung, cu nivel redus de oboseală auditivă și tactilă.

Pentru iluminare, Xyra folosește LED-uri RGB cu suport pentru 16,8 milioane de culori, ce pot fi personalizate individual prin intermediul software-ului dedicat. Aplicația permite și programarea funcțiilor tastelor, în funcție de stilul de joc sau preferințele utilizatorului.

Tastatura oferă 12 combinații Fn pentru control media și funcții rapide, precum și un cablu USB-A la USB-C detașabil, de tip spirală, pentru conectare flexibilă. În pachet este inclus și un instrument 2-in-1 pentru extragerea atât a keycap-urilor, cât și a switch-urilor, facilitând personalizarea completă.

GXTrust Xyra TKL Gasket îmbină construcția solidă cu opțiuni extinse de configurare și este disponibilă la prețul recomandat de 89,99 €.