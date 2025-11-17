Guvernanță modernă a identității pentru o companie axată pe cloud

De ce trebuie să evolueze guvernanța identității

Cloud-pe-primul loc. Muncă hibridă. Explozie SaaS. Compania de astăzi nu arată deloc ca acum un deceniu – și nici abordarea sa față de guvernanța identității nu ar trebui să se compare.

Pe măsură ce organizațiile accelerează transformarea digitală, acestea trebuie să regândească modul în care gestionează accesul. Vechile metode de guvernanță – revizuiri manuale, drepturi statice, sisteme izolate, analiză reactivă a riscurilor – pur și simplu nu mai sunt suficiente.

Guvernanța modernă a identității trebuie să fie agilă, automatizată, proactivă și profund integrată cu restul arhitecturii de securitate. Iată de ce.

Guvernanță într-o lume fără granițe

Explozia platformelor cloud și a aplicațiilor SaaS a creat o extindere a accesului pe care instrumentele tradiționale IGA nu au fost niciodată concepute să o gestioneze. Identitățile se întind pe AD local, Azure AD, Okta, Workday, Salesforce, GitHub – și multe altele. Și fiecare sistem are propriile roluri, permisiuni și ierarhii.

Rezultatul? Puncte slabe în materie de securitate. Deviația drepturilor de acces. Acces învechit care persistă luni – sau ani – după ce angajații își schimbă rolurile sau părăsesc organizația.

Pentru a rămâne în siguranță, organizațiile au nevoie de instrumente de guvernanță care pot:

• Gestiona atât sistemele în cloud, cât și pe cele locale

• Normaliza datele de acces în toate aplicațiile

• Identifica și remedia proactiv drepturile de acces riscante sau învechite la scară largă.

Dincolo de certificările manuale

Să fim sinceri: nimănui nu-i place să facă revizuiri ale accesului. Acestea consumă mult timp, sunt repetitive și adesea le lipsește contextul. Mai rău, mulți evaluatori aprobă aprobările doar pentru a trece mai departe.

De aceea, automatizarea schimbă regulile jocului.

RSA Governance & Lifecycle ajută organizațiile să eficientizeze certificările cu funcții precum:

• Sugestii bazate pe inteligență artificială pentru evaluatori

• Aprobări bazate pe politici, în funcție de rol sau departament

• Remedierea automată a încălcărilor politicilor.

Nu este vorba despre eliminarea supravegherii umane, ci despre concentrarea acesteia acolo unde contează cel mai mult.

Flexibilitatea întâlnește controlul

Guvernanța modernă a identităților nu înseamnă doar eliminarea riscurilor, ci și sporirea agilității afacerii. Angajații ar trebui să poată solicita acces și să fie aprobați rapid, fără a compromite securitatea.

RSA permite solicitări de acces în regim self-service cu verificări de politici încorporate, fluxuri de lucru pentru aprobare și jurnale de audit detaliate. Aceasta înseamnă că utilizatorii primesc ceea ce au nevoie, iar echipele de securitate au liniște sufletească.

Întreprinderea bazată pe cloud necesită o guvernanță rapidă, flexibilă și sigură. Cu RSA, le obțineți pe toate trei.

Indiferent dacă gestionați medii hibride complexe sau vă pregătiți pentru audituri de reglementare, RSA Governance & Lifecycle vă ajută să mențineți controlul, fără a încetini inovația.

În noua întreprindere digitală, guvernanța nu înseamnă doar control, ci și activare. Hai să facem ca guvernanța identității să funcționeze în favoarea ta, nu împotriva ta.

Soluțiile de securitate IT, risc si conformitate RSA sunt distribuite în România de compania SolvIT Networks, ajutând la reușita celor mai importante organizații din lume prin rezolvarea celor mai complexe și mai sensibile provocări privind securitatea.