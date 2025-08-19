Grupul Lenovo anunță rezultatele financiare din primul trimestru al anului fiscal 2025/26

Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), împreună cu filialele sale („Grupul”), a anunțat rezultatele pentru primul trimestru al anului fiscal 2025/26, raportând o creștere semnificativă a veniturilor și a profitului la nivel de grup. Veniturile au crescut cu 22% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 18,8 miliarde USD, iar profitul net a urcat cu 108% de la an la an până la 505 milioane USD. Pe o bază non-Hong Kong Financial Reporting Standards (non-HKFRS[1]), profitul net a crescut cu 22% față de anul anterior, la 389 milioane USD, ajustat pentru câștigul din valoarea justă non-cash a garanțiilor[2].

Toate segmentele principale de business au înregistrat creșteri majore de două cifre ale veniturilor de la an la an, iar segmentul de PC-uri a raportat rezultate remarcabile, marcând cea mai mare rată de creștere anuală a veniturilor din ultimele 15 trimestre consecutive și o cotă de piață record de 24,6%. Motoarele de creștere diversificate ale Grupului continuă să avanseze, ponderea veniturilor non-PC crescând cu aproape jumătate de punct procentual de la an la an până la 47%. Toate regiunile geografice au înregistrat creșteri ridicate sau foarte ridicate ale veniturilor. Rezultatele confirmă capacitatea Lenovo de a-și menține competitivitatea, cota de piață și profitabilitatea în ciuda mediului extern provocator.

Trei factori strategici majori au determinat aceste rezultate. În primul rând, execuția consecventă a viziunii privind inteligența artificială hibridă i-a permis Grupului să valorifice oportunitățile fără precedent din domeniul AI. În al doilea rând, angajamentul de a investi continuu în inovare, care a dus la o creștere a cheltuielilor pentru R&D cu peste 10% față de anul precedent, sprijinind astfel obiectivul Grupului pe termen lung de a crea tehnologii AI twins pentru utilizatori individuali și pentru companii. În al treilea rând, excelența operațională susținută de un model unic de producție ODM+, o prezență globală echilibrată în ceea ce privește vânzările și un model „global/local” care combină sursele de aprovizionare și resursele globale cu distribuția la nivel local.

Această combinație de factori conferă Grupului flexibilitate și reziliență maxime pentru a naviga în perioade de ciclicitate economică și incertitudini geopolitice. Privind în perspectivă, Lenovo va continua să livreze inovații revoluționare pentru clienți, să genereze profituri mai mari pentru acționari și să creeze valoare pe termen lung pentru stakeholderi și comunitățile din întreaga lume.

Yuanqing Yang, președinte și CEO:

„Prin valorificarea rezilienței și flexibilității lanțului nostru de aprovizionare și a excelenței operaționale, am depășit provocările generate de volatilitatea tarifelor și de peisajul geopolitic și am înregistrat o creștere semnificativă atât la nivel de venituri, cât și de profit. Aceste rezultate record din primul trimestru subliniază capacitatea noastră de a ne respecta promisiunea pe care o avem față de menținerea competitivității și dezvoltarea continuă a afacerii. Privind spre viitor, vom continua să implementăm consecvent strategia noastră privind inteligența artificială hibridă, în conformitate cu viziunea noastră Smarter AI for all, vom inova constant în segmentul produselor și soluțiilor de inteligență artificială destinate utilizatorilor individuali și companiilor și vom continua să ne consolidăm competitivitatea operațională, astfel încât să putem obține o creștere durabilă și o îmbunătățire a profitabilității.”

Principalele rezultate:

Q1 FY 25/26 milioane USD Q1 FY 24/25 milioane USD Variație Venituri grup 18,830 15,447 22% Venituri înainte de impozitare 622 313 99% Venit net (profitul atribuibil acționarilor) 505 243 108% Venitul net (profitul atribuibil acționarilor – non-HKFRS) [1] 389 320 22% Câștigul de bază pe acțiune (cenți SUA) 4.12 1.99 107%

Conducerea Lenovo încurajează investitorii, analiștii și publicul să se concentreze pe măsurile sale non-HKFRS, care exclud impactul elementelor non-cash legate de garanții și obligațiuni convertibile, ca parte a colaborării strategice a Lenovo cu Alat. Non-HKFRS oferă o imagine mai clară asupra performanței operaționale de bază a Grupului, întrucât elementele neîncasate legate de garanții și dobânzile noționale la obligațiunile convertibile se preconizează că vor persista până la sfârșitul anului fiscal 2027/2028.

Intelligent Devices Group (IDG): creștere puternică pe toate segmentele, lider în sectorul inteligenței artificiale personale

Performanța T1 FY25/26:

Veniturile IDG au crescut cu aproape 18% de la an la an, ajungând la 13,5 miliarde USD, iar segmentul de PC-uri și dispozitive inteligente a înregistrat un avans de 19% de la an la an, cel mai ridicat ritm din ultimele 15 trimestre. Toate regiunile geografice au înregistrat o creștere a veniturilor de două cifre de la an la an pe segmentul PC-urilor și dispozitivelor inteligente.

Segmentul de PC-uri și dispozitive inteligente și-a menținut profitabilitatea cu un profit operațional de peste 8%, datorită performanțelor solide înregistrate de segmentele cu marjă ridicată.

Poziția de lider pe segmentul de PC-uri a fost consolidată și mai mult cu o cotă de piață record de 24,6%, împreună cu un avans crescut față de al doilea producător din clasament.

Rata de penetrare a PC-urilor cu AI a accelerat, ajungând să reprezinte peste 30% din totalul livrărilor de PC-uri Lenovo. Lenovo ocupă locul 1 la nivel mondial în segmentul de PC-uri Windows cu AI cu o cotă de piață de 31%.

Veniturile din vânzările de smartphone-uri au crescut cu peste 14% de la an la an, ajungând la 2,2 miliarde de dolari, iar volumul vânzărilor a depășit piața timp de opt trimestre consecutive. Pe piețele din afara Chinei, cota de piață a smartphone-urilor a atins un nivel record, iar succesul telefonului Razr a permis companiei Motorola să ocupe prima poziție în categoria telefoanelor pliabile (flip și fold), cu o cotă de piață de peste 50%.

Privind în perspectivă, divizia IDG va continua să construiască dispozitive cu agenți nativi în diverse forme, contribuind în același timp la îmbogățirea ecosistemului de aplicații pentru super-agenții AI, cu scopul de a stimula interacțiunea utilizatorilor cu agenții. Acest lucru va conduce la „Un singur AI, mai multe dispozitive”, ceea ce va poziționa dispozitivele cu agenți nativi ca punct de plecare pentru Personal AI.

Grupul de soluții de infrastructură (ISG): creștere accelerată, consolidarea competitivității pe termen lung

Performanța T1 FY25/26:

ISG a înregistrat o creștere semnificativă a veniturilor cu 36% de la an la an, ajungând la 4,3 miliarde de dolari, datorită implementării eficiente a strategiei sale combinate CSP (Cloud Service Provider) și E/SMB (Enterprise și SMB).

Investițiile în infrastructura AI și segmentul R&D au crescut, iar competitivitatea pe segmentul E/SMB s-a îmbunătățit, chiar dacă profitabilitatea a fost afectată pe termen scurt.

Veniturile din activitatea privind infrastructura AI s-au dublat față de anul precedent cu o serie de proiecte solide și o strategie clară de dezvoltare a produselor. Veniturile din soluțiile de răcire cu lichid, lider în industrie, au crescut cu 30% față de anul precedent.

Privind în perspectivă, ISG se angajează să investească în impulsionarea creșterii și valorii pe termen lung prin extinderea strategică pe piețe, transformarea modelului de business pentru segmentul E/SMB, inovație în infrastructura AI și dezvoltare de produse, pentru a rămâne în avangarda evoluției AI și a oferi un avantaj competitiv distinct la nivel global. Grupul este încrezător că ISG nu numai că va susține creșterea pe termen mediu și lung, ci va genera și profituri mai mari.

Grupul de soluții și servicii (SSG): creștere și profitabilitate ridicate, valorificând Lenovo Hybrid AI Advantage

Performanța T1 FY25/26:

SSG a înregistrat un nou trimestru record în ceea ce privește veniturile cu o creștere de 20% de la an la an, obținând 2,3 miliarde de dolari SUA – marcând 17 trimestre consecutive de creștere a veniturilor de la an la an.

Marja operațională a crescut cu 1,2 puncte procentuale față de anul precedent, depășind 22%, ceea ce indică faptul că SSG este principalul motor al profitului pentru întregul grup, ca urmare a creșterii sustenabile a marjei.

Serviciile de asistență au înregistrat o creștere a veniturilor de două cifre față de anul precedent, valorificând cererea ridicată de pe piață pentru hardware și punând accentul pe integrarea serviciilor premium, cum ar fi Premium Care și Premier Support Plus.

Serviciile gestionate și ofertele „as-a-Service”, împreună cu segmentul de Proiecte și Soluții, au crescut și mai rapid. TruScale Infrastructure-as-a-service a înregistrat o creștere de trei cifre față de anul precedent în ceea ce privește semnarea de contracte, iar TruScale Device-as-a-service a înregistrat o creștere de două cifre în acest trimestru. Ponderea combinată a acestora a crescut cu trei puncte față de anul precedent, ajungând la 58% din veniturile totale ale SSG.

Soluțiile bazate pe inteligența artificială au cunoscut o creștere rapidă, în special în sectorul de producție și în lanțul de aprovizionare.

Privind în perspectivă, Lenovo va continua să dezvolte cadrul Lenovo Hybrid AI Advantage ca principal factor de diferențiere și se va concentra pe soluții digitale pentru spațiile de lucru, cloud hibrid și soluții de sustenabilitate, construind în același timp soluții verticale simple și scalabile bazate pe AI pentru a răspunde celor mai importante nevoi ale clienților.

Repere corporate și ESG:

Lenovo a publicat în iunie 2025 raportul Environmental, Social and Governance Report pentru anul fiscal 2024/25, care include următoarele aspecte cheie:

Detalii privind progresele înregistrate în direcția atingerii obiectivelor Grupului de reducere a emisiilor de carbon până în 2030, inclusiv confirmarea obiectivului pe termen lung de a atinge zero emisii nete de gaze cu efect de seră până în 2050.

Progresul în domeniul protecției mediului prin implicarea în economia circulară, inclusiv utilizarea continuă a materialelor reciclate în circuit închis în produsele sale, precum și servicii de sustenabilitate pentru clienți.

Performanța Grupului în ceea ce privește sustenabilitatea a fost recunoscută de terți, precum EcoVadis (Medalia de Platină), MSCI ESG Ratings (AAA) și CDP (lista A în domeniul schimbărilor climatice, securității apei și implicării furnizorilor). Activitatea de guvernanță și raportare a Grupului a fost recunoscută cu Gold Award din partea Institutului Contabililor Publici Certificați din Hong Kong (HKICPA) pentru cea mai bună guvernanță corporativă și ESG.

Lenovo a fost recent clasat pe locul 8 în clasamentul Gartner Top 25 Global Supply Chain, cu un scor ESG de 9/10. Clasamentul recunoaște excelența în operațiunile lanțului de aprovizionare în rândul liderilor globali din diverse industrii, inclusiv farmaceutică, auto, FMCG și tehnologie. Clasamentul Gartner identifică companiile care demonstrează în mod constant leadership în strategia și execuția lanțului de aprovizionare.

În iulie 2025, Lenovo a urcat 52 de locuri în clasamentul Fortune Global 500. Această realizare marchează al 16-lea an al Lenovo în clasamentul Global 500, ceea ce plasează compania printre cele mai mari 500 de companii din lume în funcție de venituri, cu cea mai bună clasare din sectorul tehnologic până în prezent – locul 13 în industria tehnologică globală.