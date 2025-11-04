Google sărbătorește 15 ani în România: diversificare, extindere a activităților și focus pe AI

Se împlinesc 15 ani de când Google este în România. De la un birou cu câțiva angajați, cu care a început în noiembrie 2010, echipa locală a Google a ajuns peste 400 de oameni care își desfășoară activitatea în două birouri. Activitățile din biroul local s-au diversificat constant, iar acum Google are în București un adevărat centru de inovare, cu echipe dedicate de consultanță în digital advertising, servicii de cercetare și dezvoltare pentru ”wearables”, Cloud și Android.

În cei 15 ani în România, Google și-a extins proiectele locale, de la a face accesibile digital frumusețile și moștenirea culturală a României, până la a susține educația digitală și siguranța online a elevilor, promovarea mediului antreprenorial local și impulsionarea creșterii economice. Focusul actual este inteligența artificială (AI), toate produsele localizate în ultima perioada bazându-se pe AI. Mai mult, Google România se concentrează pe impulsionarea utilizării AI-ului și sprijinirea inițiativelor de educației în domeniul inteligenței artificiale.

„Google este și va fi în continuare un partener de încredere pentru România. Cei 15 ani de activitate reprezintă o fundație solidă pentru următorul capitol, unul care va fi definit de inteligența artificială. Vom continua să sprijinim dezvoltarea competențelor digitale, să accelerăm inovația în mediul de afaceri și să contribuim la transformarea digitală a întregii societăți prin parteneriate și produse localizate. În același timp, vom continua dezvoltarea în România a tehnologiilor folosite în dispozitivele Pixel”, a declarat Elisabeta Moraru, Country Director Google România.

Biroul local și tehnologia dezvoltată în România

În prezent, România este cel mai mare centru Google de dezvoltare pentru dispozitive ”wearables” din EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa). Bucureștiul este pe harta centrelor de inovare pentru tehnologiile Google, iar soluțiile și serviciile care sunt dezvoltate în România sunt încorporate în smartwatch-uri și telefoane Pixel utilizate în întreaga lume. În București lucrează mai multe echipe de ingineri a căror activitate acoperă domenii ca Google Wearables Health Experiences și Fitbit Consumer Services, alături de Google Research și soluțiile de infrastructură Google Cloud.

Echipele de ingineri din România dezvoltă funcționalități legate de sănătatea și siguranța personală, de fitness și starea organismului, folosite de utilizatorii de produse Pixel din toată lumea. În această toamnă, echipa locală de ingineri de la Google a extins inovația prin încorporarea funcționalităților dezvoltate într-un antrenor de sănătate și fitness bazat pe inteligență artificială.

„Avem un produs software nou lansat și care a fost anunțat la evenimentul Made by Google, unde a fost primit cu mare deschidere de către cei care l-au testat. Împreună cu partenerii noștri, sportivi de performanță și antrenori, ne dorim să oferim utilizatorilor un antrenor de sănătate și fitness personalizat și adaptat nevoilor lor, bazat pe inteligență artificială, care să le pună la dispoziție cele mai potrivite planuri de antrenament și cel mai bun ghidaj pentru a-și îmbunătăți sănătatea și starea de bine”, a declarat Lavinia Neagoe, Director Engineering & Bucharest Technology Site Lead, Google.

Educație, digitalizare și dezvoltare economică

Programele Google în aceste zone își propun să sprijine românii în dezvoltarea abilităților pentru a utiliza tehnologia cu încredere și în siguranță, cu focus recent pe noile tehnologii AI. Iată câteva inițiative locale dezvoltate de Google România în cei 15 ani, cu impact în diverse zone ale societății:

Google Atelierul Digital pentru studenți

Google a organizat 9 huburi în cele mai importante centre universitare ale României în care desfășoară cursuri online și offline, de digital marketing, programare, siguranță online și dezvoltare a carierei. Peste jumătate de milion de persoane au participat la cursurile organizate în cadrul programului Google Atelierul Digital, destinat studenților, în parteneriat cu 15 universități din România.

Google pentru afaceri și antreprenori

În cadrul a diverse programe, precum Atelierul Digital sau „Google for Startups”, Google România oferă susținere constantă IMM-urilor din țara noastră. Până în prezent, Google a pus la dispoziție cursuri și consultanță dedicată pentru peste 10.000 de antreprenori, unde aceștia au primit consiliere specializată despre cum să-și digitalizeze afacerea. Mai mult, în ultimii 2 ani curricula a fost actualizată cu module dedicate inteligenței artificiale, prin care IMM-urile să deprindă abilitățile necesare pentru a exploata potențialul noilor tehnologii AI – de la Modul AI sau Gemini și până la instrumentele AI din Google Workspace sau soluții cloud.

Granturile Google.org pentru organizații neguvernamentale

Începând cu 2012, Google a acordat, prin Google.org, granturi de aproape 6 milioane de dolari către organizații neguvernamentale (ONG) din România, pentru dezvoltarea de programe sociale și în domeniul educației. Până în prezent, în cadrul programelor dezvoltate de ONG-urile finanțate de Google.org au participat peste 1.5 milioane de elevi, profesori, studenți și antreprenori, atât din mediul urban, cat și din mediul rural sau mediile defavorizate.

Google pentru administrația publică

Începând din 2023, Google România, alături de Institutul Național de Administrație, a derulat programe pentru educarea personalului din administrația publică în domeniul inteligenței artificiale. Aproximativ 8.500 de funcționari publici din România și Republica Moldova au participat la sesiuni de instruire privind inteligența artificială pentru creșterea productivității și noțiuni de siguranță în mediul online și securitate cibernetica. Google România va continua aceste programe, cu obiectivul de a ajunge la un număr cât mai mare de funcționari publici.

Ecosistemul YouTube: promovarea creatorilor de conținut

De la lansarea versiunii pentru România, în 2013, și până în prezent, YouTube a devenit unul dintre cele mai importante canale ale creativității românești, iar ecosistemul creatorilor de conținut a crescut constant. Pe lângă o evoluție cantitativă, diversitatea conținutului în limba româna a avansat exponențial, acoperind zonele de interes ale publicului din România.

În cifre, mai mult de 13 milioane de români (cu vârsta peste 18 ani) se uită la video-uri pe YouTube. Zilnic, o persoană din România se uită, în medie, peste 50 de minute pe YouTube[3]. De asemenea, advertiserii și companiile din România dedică tot mai multe resurse pentru dezvoltarea prezenței lor pe YouTube, prin canale proprii, crearea de conținut exclusiv și campanii dedicate. De la lansare și până în prezent, YouTube România a devenit un mediu unde românii găsesc conținut de calitate și care oferă companiilor oportunitățile potrivite pentru a ajunge la publicul țintă.

Societate și cultură: Promovarea patrimoniului României prin digitalizare

De la lansarea biroului local, promovarea patrimoniului natural, cultural și istoric al României s-a aflat constant pe agenda Google. Prin proiectele de digitalizare și publicare pe Google Maps Street View și Google Arts&Culture, Google expune frumusețile și patrimoniul României unui public digital global.

Primul pas important în această direcție a fost făcut în 2012, când Google a acoperit întreaga țară cu imagini panoramice. De atunci, mașinile Street View au revenit periodic în România – cel mai recent anul acesta – pentru a actualiza imaginile țării noastre. Mai mult, proiecte speciale au fost dezvoltate de biroul local Google pentru a adăuga în Street View câteva dintre reperele României. În 2015, Salina Turda a fost deschisă vizitatorilor virtuali pe Street View. În 2018, în colaborare cu organizația World Wide Fund (WWF), Google România a pus pe Street View Delta Dunării, cu peste 1.500 km de canale și drumuri. În 2023, mare parte din Via Transilvanica, traseul de mare distanță care traversează România, a fost fotografiat și poate fi explorat digital pe Google Street View.

Google Arts & Culture se concentrează pe păstrarea moștenirii culturale mondiale. Primele colecții românești au fost lansate pe platformă în 2014, când trei dintre cele mai populare muzee – Muzeul Național Brukenthal, Muzeul Național al Țăranului Român și Complexul Național Muzeal ASTRA, precum și alte asociații de patrimoniu din România și-au publicat colecțiile pe Google Arts & Culture. În anii următori, mulți alți parteneri culturali din România și-au adăugat colecțiile virtuale pe platformă: de la cămașa tradițională românească – „ia” – inclusă într-o expoziție dedicată modei și stilului, până la Castelul Peleș sau Palatul Parlamentului.