Google prezintă noul telefon din seria A: Pixel 10a

Google anunță lansarea noului telefon Pixel 10a, cel mai accesibil dispozitiv din gama de telefoane Pixel, dotat cu cele mai avansate instrumente de inteligență artificială ale Google și un sistem de camere avansat.

O caracteristică distinctă a noului telefon din clasa Pixel este spatele complet plat. Sistemul de camere se îmbină perfect în spatele telefonului, nu mai există acea „insulă” foto care ieșea în relief la predecesoarele sale. Astfel, Pixel 10a alunecă ușor în și din buzunar și stă perfect unde este așezat.

Culori și sustenabilitate

Pixel 10a este disponibil într-o gamă nouă de culori, vibrante și pline de energie: lavandă, roșu căpșună, gri bleu și negru. Pixel 10a este lansat cu sistemul de operare Android 16. Interfața de utilizare a telefonului are un design Material 3 Expressive de la Android.

Conceput având în vedere sustenabilitatea, Pixel 10a este realizat cu cel mai mare procent de material reciclat dintre toate telefoanele Pixel din seria A de până acum, incluzând pentru prima dată cobalt, cupru, aur și tungsten reciclate.

Culorile Pixel 10a, în ordine: gri bleu, negru, roșu căpșună și lavandă

Durabilitate și o autonomie mai mare

Pixel 10a beneficiază de o etichetare IP68 pentru protecția față de apă și praf, precum și de un ecran cu sticlă de protecție Corning® Gorilla® Glass 7i, care oferă rezistență sporită la zgârieturi și căderi. De asemenea, ecranul Actua de 6,3 inchi al Pixel 10a este cu 11% mai luminos decât cel al Pixel 9a.

Pixel 10a se încarcă mai rapid decât Pixel 9a, iar bateria oferă mai mult de 30 de ore de utilizare, cu până la 120 de ore cu opțiunea „Economisirea extremă a bateriei” activată. Mai mult, Pixel 10a beneficiază de șapte ani de actualizări de sistem de operare și securitate, precum și funcții noi Pixel. Noul telefon este primul din seria A care este dotat cu funcția „SOS prin satelit”, care permite conectarea la serviciile de urgență chiar atunci când nu există conexiune Wi-Fi sau celulară.

Performanțe foto și video

Pixel 10a este dotat cu o cameră principală de 48MP și o cameră ultrawide de 13MP. Telefonul dispune de numeroase funcții dedicate foto/videografiei, precum Macro Focus și Modul Vedere Nocturnă. De asemenea, Pixel 10a beneficiază și de o serie de funcții în premieră pe un telefon de seria A:

Cea mai bună fotografie automată: Pixel analizează automat mai multe cadre pentru a găsi fotografia perfectă. Astfel, la o fotografie de grup va selecta automat instanțele cele mai bune pentru fiecare persoană din poză.

Camera Coach folosește modele Gemini pentru a sugera modalități de îmbunătățire a fotografiilor, precum alegerea unui alt cadru și a unei alte compoziții în fotografie.

Procesor Google Tensor, cu Gemini și funcții AI

Pixel 10a este dotat cu procesorul Google Tensor G4, care oferă acces complet la Gemini, asistentul personal AI. Utilizatorul de Pixel 10a poate folosi Gemini Live pentru o conversație naturală sau poate folosi funcția Nano Banana pentru a modifica fotografii și a genera imagini. De asemenea, funcția „Încercuiește și caută” îi oferă posibilitatea de a afla mai multe despre orice este afișat pe ecran, prin simpla evidențiere a elementului cu un cerc desenat în jurul lui.

Preț și disponibilitate

Noul Pixel 10a este disponibil în România pentru precomandă începând din 18 februarie, prin intermediul partenerilor locali ai Google: Vodafone și eMAG. Pixel 10a va fi disponibil pentru livrare din luna martie. Iată prețurile recomandate în România ale telefonului Pixel 10a:

Varianta de 128 GB: 2.799,99 RON

Varianta de 256 GB: 3.299,99 RON

Achiziția unui Pixel 10a aduce și 3 luni gratuite ale serviciile YouTube Premium și Google One[3],[4],[5]. Toate informațiile despre produsele din gama Google Pixel disponibile în România se găsesc pe pagina dedicată store.google.com.

[1] Aceste materiale reciclate reprezintă cel puțin 36% din greutatea de bază a produsului

[2] Proiectat să respecte clasificarea IP68 pentru protecție împotriva prafului și apei conform standardului IEC 60529 atunci când fiecare dispozitiv părăsește fabrica, însă dispozitivul nu este rezistent la apă sau praf. Rezistența la apă și praf nu sunt condiții permanente și se vor diminua sau pierde în timp din cauza uzurii normale, a reparațiilor, dezasamblării sau deteriorării dispozitivului. Telefonul nu este rezistent la cădere/rostogolire, iar scăparea dispozitivului poate duce la pierderea rezistenței la apă/praf. Daunele cauzate de căderi, rostogoliri și alte forțe externe nu sunt acoperite de garanție. Lichidele anulează garanția. Consultați g.co/pixel/water pentru detalii.

[3] La achiziția unui dispozitiv eligibil. Oferta este disponibilă numai pentru utilizatorii noi (care nu au beneficiat de o perioadă de încercare anterioară pentru YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red sau Google Play Music). Oferta expiră în data de 31 martie 2027, la ora 23:59 EET. La înscriere sunt necesare o formă de plată valabilă și un Cont Google, apoi se reînnoiește automat la prețul de 29 RON/lună după expirarea abonamentului de 3 luni, dacă nu a fost anulat anterior. Vârsta minimă este de 18 ani. Poți anula oricând. Returnarea dispozitivului achiziționat poate duce la anularea abonamentului. Nu se oferă rambursări pentru perioade de facturare parțiale, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare. Accesează https://www.youtube.com/t/terms_paidservice?hl=ro&override_hl=1 pentru toate condițiile.

[4] Dacă te abonezi, ești de acord cu condițiile pentru Google One, disponibile la one.google.com/terms-of-service, și pentru oferte, disponibile la one.google.com/offer/freetrial. Vezi cum gestionează Google datele la www.google.com/policies/privacy.

[5] La achiziția unui dispozitiv eligibil. Oferta este disponibilă numai pentru utilizatorii noi Google One. Valorifică oferta până în data de 31 martie 2027, la ora 23:59 EET. La înscriere este necesară o formă de plată valabilă, dar nu ți se va percepe niciun tarif înainte de expirarea perioadei de încercare. Cu excepția cazului în care abonamentul este anulat anticipat, Google One va debita 9,99 RON după încheierea perioadei de încercare, sumă facturată lunar în mod recurent. Poți anula oricând. Nu se

oferă rambursări pentru perioade de facturare parțiale, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare. Returnarea dispozitivului achiziționat poate duce la anularea abonamentului. Accesează g.co/pixel/google-one-3-month-offer pentru mai multe detalii.