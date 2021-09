Google premiază cele mai apreciate afaceri HoReCa din România

Cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului, Google anunță premierea celor mai apreciate afaceri din domeniul HoReCa, de pe Google Maps. Sunt premiate astfel 31 de afaceri din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României și 4 domenii de activitate, cu cel mai mare rating pe Google Maps în regiunea și sectorul din care fac parte.

Fiecare afacere câștigătoare primește trofeul „Recenzia de Aur” din partea Google, ca apreciere a calității serviciilor și produselor oferite, reflectate în recenziile de pe Google Maps.

Proiectul în cadrul căruia Google acordă premiile „Recenzia de Aur” vizează companiile din domeniul HoReCa care sunt verificate prin serviciul Google Compania mea. Companiile trebuie să aibă profilul actualizat cu toate detaliile (adresă, program, telefon, etc.) și să fie active prin publicarea de actualizări constante, să aibă cel puțin 100 de recenzii pe Google Maps și un minim de 4,5 stele. Sunt premiate cele mai apreciate companii, ca rating și număr de recenzii, din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, pe 4 domenii de activitate din zona HoReCa: restaurante, hoteluri, centre spa și cafenele. Iată mai jos lista cu câștigătorii „Recenziei de Aur” de anul acesta:

Regiune Restaurante Hoteluri / Pensiuni Spa Cafenele Nord Vest Piața9, Oradea Pensiunea Agnes, Vișeul de Sus Riviera Beauty & Spa, Cluj-Napoca SemiramiS Café, Oradea Centru La Birou Bistro, Brașov Vila Bohemia, Sibiu Masaj Salina Brașov, Brașov The Bean Specialty Coffee, Mediaș Nord Est Restaurant Q’usine, Campulung Moldovenesc Pensiunea Ioana, Ruginești Symphony Exclusive Club, Iași Harmony Cafe, Iași Sud Est Garden Restaurant, Buzău Orizont-Mahmudia Resort, Mahmudia Iaki Spa, Constanța Noi Cafe, Constanța Sud Muntenia Lacul Verde Resort, Zahanaua Foișorul cu Flori, Sinaia Verity Sport & Wellness, Pitesti La Cafenea, Sinaia București – Ilfov Burgeria Știrbei by Malacu, București Epoque Hotel Relais & Châteaux, București The Float Room, București Saint Roastery Specialty Coffee, București Sud Vest Taverna D’Amici, Râmnicu Vâlcea NEST, Drobeta Turnu Severin – Enver Memish & Fiii, Slatina Vest NARU, Timișoara Villa Trevi, Bazoșu Nou Dynamic Gym & Spa, Caransebeș Ovride Specialty Coffee, Timișoara

Google Compania Mea este instrumentul gratuit prin care afacerile își pot pune profilul pe Google Maps și Google Search. Astfel, ele vor apărea pe Google Maps cu toate detaliile, iar informațiile despre ele vor putea fi găsite de cei interesați prin căutare pe Google. Profilul unei afaceri poate conține: programul, adresa, datele de contact, poze, descrierea locației, recenzii, meniu (în cazul restaurantelor), plus butoane cu trimitere către website, Google Maps pentru direcții, apel telefonic sau pentru salvarea locației. Google Compania Mea este un instrument de ajutor pentru orice afacere, în mod special pentru cele din turism și HoReCa, acolo unde oamenii folosesc Google Maps pentru a căuta următoarea destinație de vacanță, un loc unde să se relaxeze sau să se întâlnească cu prietenii.

„A fi online este o condiție critică în lumea de astăzi. Google Compania Mea oferă afacerilor posibilitatea de a ieși în întâmpinarea potențialilor clienți, cu toate informațiile de care aceștia au nevoie (site, adresă, orar, telefon, etc.). Am decis să premiem afacerile care au cele mai bune recenzii pe Google Maps, deoarece un rating mare reflectă aprecierea pentru produsele și serviciile lor din partea celei mai mari părți a clienților. Recenzia de Aur este un premiu al publicului, al clienților mulțumiți. Vom continua să acordăm anual această distincție, pentru a evidenția importanța prezenței online și a susține afacerile românești” – Dan Oros, Head of Marketing Google România.

Datele Google arată că, pe Google Maps în România, există peste 200.000 de afaceri verificate (care și-au validat locația pe hartă). Aceste afaceri sunt din domenii diverse, de la turism si HoReCa, domenii unde prezența pe Google Maps este critică, la servicii specializate de tot felul (precum saloane cosmetică sau frizerii), instituții financiar – bancare, magazine diverse, centre comerciale, afaceri din domeniul medical (precum centre medicale sau de analize) sau auto (service-uri, spălătorii auto, etc.). În prezent, pe Google Maps găsim: