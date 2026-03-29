GIGABYTE Z890 PLUS – performanță de ultimă generație la un nou nivel

GIGABYTE Technology, lider global în dezvoltarea de plăci de bază de înaltă performanță, plăci grafice și soluții hardware, a prezentat astăzi mult așteptata serie de plăci de bază Z890 PLUS. Proiectată pentru a maximiza performanța sistemelor desktop moderne, seria Z890 PLUS este construită în jurul a două inovații exclusive—Ultra Turbo Mode și tehnologia D5 Duo X—concepute special pentru cele mai recente procesoare Intel® Core™ Ultra 270K Plus și 250K Plus.

Deblochează potențialul ascuns: Ultra Turbo Mode

Seria GIGABYTE Z890 PLUS depășește specificațiile generale prin integrarea unor optimizări profunde ale sistemului, accesibile oricărui utilizator. Modul exclusiv Ultra Turbo permite posesorilor de procesoare Intel® Core™ Ultra 200S Plus (K-SKU) să obțină până la 40% mai multă performanță* cu un singur click, prin trei niveluri progresive:

LV1 Intel 200S Boost : Activat implicit, oferă câștiguri instant în gaming prin overclocking ajustat cu precizie.

: Activat implicit, oferă câștiguri instant în gaming prin overclocking ajustat cu precizie. LV2 Turbo Mode : Crește FPS-ul prin optimizarea performanței nucleelor și accelerarea agresivă a memoriei.

: Crește FPS-ul prin optimizarea performanței nucleelor și accelerarea agresivă a memoriei. LV3 Extreme Mode: Setări maxime, concepute pentru a debloca toată performanța disponibilă pentru gaming la cel mai înalt nivel și benchmark-uri competitive.

D5 Duo X: depășește limitele DDR5

Modelele Elite Duo X și Force Duo X conduc seria GIGABYTE Z890 PLUS cu tehnologia revoluționară D5 Duo X. În mod tradițional, creșterea capacității DDR5 implica sacrificarea frecvenței și stabilității, însă D5 Duo X elimină această limitare. Prin suport pentru standardul CQDIMM, cu compatibilitate pentru CUDIMM, tehnologia oferă capacitatea configurațiilor cu 4 sloturi într-un design optimizat cu doar 2 sloturi..

Această tehnologie revoluționează performanța memoriei prin integrarea, în premieră în industrie, a unor trasee optimizate pe placa de bază, reglaje avansate BIOS și o arhitectură rafinată. Prin reducerea semnificativă a încărcării canalelor de memorie și îmbunătățirea integrității semnalului, GIGABYTE a atins performanțe impresionante de DDR5-10266 MT/s stabilind un nou standard pentru platformele mainstream.

Pentru a garanta fiabilitatea în condiții reale la aceste viteze, GIGABYTE a colaborat îndeaproape cu producători de memorie de top—ADATA, TeamGroup, V-color și alți furnizori importanți—pentru a dezvolta soluții CQDIMM de mare capacitate și a asigura compatibilitate completă pentru sarcini AI și creare de conținut.

