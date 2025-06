FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI Gestionarea costurilor serviciilor de roaming în afara UE/SEE Ionut Razvan Share







ANCOM atrage atenția persoanelor care călătoresc în afara României asupra importanței verificării condițiilor de utilizare a serviciilor de roaming, în special dacă destinația nu este în Spațiul Economic European (SEE). În interiorul SEE, roamingul se desfășoară în condiții similare cu cele din țară, datorită aplicării principiului „roam like at home”, ceea ce înseamnă că nu se percep costuri suplimentare pentru apeluri, SMS-uri și internet mobil în limita resurselor naționale incluse în abonament sau opțiune. În schimb, în afara SEE, tarifele pentru serviciul de roaming nu sunt reglementate și pot fi semnificativ mai mari. Este important ca utilizatorii să verifice cu atenție, înainte de a efectua o călătorie în state precum Marea Britanie, Republica Moldova, Serbia, Muntenegru, Turcia, Egipt, Emiratele Arabe Unite (EAU), Maroc, care sunt tarifele aplicabile în aceste state pentru serviciul de roaming internațional. Taxarea apelurilor în roaming în afara SEE Dacă, în general, pentru apeluri tarifarea se face la minut indivizibil, pentru traficul de date unitatea minimă de tarifare diferă în funcție de operator și destinație (de exemplu, la 1KB, 10KB sau 1MB). De asemenea, pentru destinații în afara SEE, unii operatori folosesc și tarife standard percepute sub formă de pachete. Exemplu: În cazul utilizării serviciilor de roaming în Republica Turcia, tarifele standard la pachet sunt de 7 euro/30 minute pentru apeluri primite/efectuate sau 2 euro/20 minute pentru apeluri primite/efectuate sau SMS trimise/24 ore, dar și 18 euro/4000 MB utilizați sau 3 euro/2 GB trafic de date/24 ore. Atenție! În cazul acestui tip de tarifare, dacă utilizatorul efectuează sau primește chiar și un singur minut de apel sau utilizează un singur MB de date dintr-un pachet, acesta va fi taxat cu întregul preț al pachetului, dar poate utiliza ulterior și restul resurselor, până la epuizare, înainte de a i se percepe un nou tarif. În afara acestor tarife standard, operatorii mai pot oferi punctual și (extra)opțiuni tarifare ce necesită activare separată și care oferă resurse și/sau tarife diferite în funcție de mai multe criterii cum ar fi: țara de destinație, tipul de serviciu folosit (pe bază de abonament sau cartelă preplătită) sau tipul de ofertă deținută de utilizator. Recomandăm consultarea cu atenție a informațiilor disponibile pe paginile de internet ale furnizorilor. De reținut! Utilizatorii trebuie să verifice dacă planul tarifar pe care îl dețin include serviciul de roaming și pentru ce zone este activat, întrucât nu toate abonamentele sau opțiunile conțin resurse de roaming.

Dacă o persoană călătorește doar într-o țară din SEE, este recomandabil să solicite activarea serviciului de roaming dedicat acestei zone (dacă furnizorul oferă acest serviciu), pentru a evita conectarea accidentală la o rețea din afara SEE, în apropierea granițelor.

Dacă utilizatorul nu dorește să folosească serviciul de roaming, dar acesta este activ în contul său, se recomandă dezactivarea serviciului direct din setările telefonului, pentru a preveni conectarea automată la rețele străine și generarea de costuri suplimentare.

Atunci când utilizatorii se conectează la rețeaua unui furnizor de comunicații electronice dintr-un alt stat, furnizorii din România au obligația de a transmite, de regulă prin SMS, informații cu privire la tarifele de roaming (inclusiv TVA). Excepție fac situațiile în care utilizatorul a informat furnizorul că nu dorește să primească aceste notificări. Ce, cum și unde reclamiUtilizatorii care au o nemulțumire în legătură cu serviciul de roaming trebuie să se adreseze în primul rând furnizorului de la care au achiziționat planul tarifar. În cazul în care furnizorul nu a rezolvat problema sesizată, utilizatorii se pot adresa ANCOM, urmând pașii descriși aici.

