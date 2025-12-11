Genetec lansează raportul global „State of Physical Security” 2026

Genetec Inc. („Genetec”), lider global în software de securitate fizică la nivel enterprise, a publicat astăzi cea de-a șasea ediție a raportului anual State of Physical Security. Bazat pe informații oferite de peste 7.300 de lideri din domeniul securității fizice din întreaga lume (utilizatori finali, parteneri de canal, integratori de sisteme și consultanți), raportul arată că securitatea fizică joacă un rol strategic tot mai complex în cadrul organizațiilor. Concluziile evidențiază o colaborare interdepartamentală mai strânsă și un interes crescut pentru tehnologiile care îmbunătățesc vizibilitatea operațională și procesul de luare a deciziilor.

Securitatea fizică evoluează de la simplă protecție la facilitator al rezultatelor de business

Raportul evidențiază o schimbare majoră în modul în care sunt concepute și utilizate sistemele de securitate fizică. Acestea nu mai sunt privite doar ca soluții de protecție, ci devin funcții esențiale în atingerea obiectivelor organizaționale pe termen lung.

„Pe măsură ce devine tot mai integrată în structura întregii organizații, securitatea se conturează ca un adevărat facilitator al rezultatelor de business — ajutând organizațiile să colaboreze mai eficient, să răspundă mai rapid și să rămână concentrate pe obiectivele strategice”, afirmă Christian Morin, Vicepreședinte Product Engineering, Genetec Inc.

Modernizarea se accelerează pe fondul creșterii cererii pentru sisteme unificate

Sondajul arată că organizațiile prioritizează modernizarea sistemelor de securitate fizică pentru a susține colaborarea extinsă și un proces decizional mai solid.

Peste 70% dintre respondenți utilizează soluții unificate sau integrate, iar 60% menționează că principalul motiv pentru înlocuirea tehnologiilor vechi este integrarea de noi capabilități.

În plus, 51% consideră accesul la funcționalități moderne un factor determinant.

Aceste tendințe reflectă interesul crescut pentru sisteme interconectate, capabile să ofere insight-uri operaționale valoroase și să maximizeze eficiența investițiilor existente.

Stabilitatea furnizorului devine un criteriu esențial de selecție

Raportul arată că organizațiile acordă o importanță semnificativă alegerii unor producători stabili și de încredere.

73% dintre utilizatorii finali afirmă că viabilitatea și stabilitatea furnizorului pe termen lung reprezintă un criteriu determinant în procesul de evaluare, în timp ce performanța produsului (45%) și prețul (43%) sunt factori secundari.

Acest lucru arată o preferință clară pentru parteneri capabili să asigure continuitate, să susțină proiecte de modernizare multi-anuale și să ofere dezvoltare tehnologică sustenabilă.

Interesul pentru AI este în creștere, dar organizațiile caută beneficii reale și clare

Inteligența artificială devine una dintre cele mai importante zone de investiție. Pentru prima dată, AI se află la același nivel de prioritate cu soluțiile de control acces și supraveghere video în planurile pentru 2026.

Interesul pentru adoptarea AI a crescut cu mai mult de 100% față de anul trecut. Utilizatorii finali văd valoare în tehnologiile care facilitează navigarea alarmelor, sprijină investigațiile și reduc „zgomotul” în mediile operaționale.

Totuși, 70% își exprimă îngrijorări privind modul în care sistemele AI sunt proiectate și implementate, în special în ceea ce privește utilizarea datelor și transparența funcționării algoritmilor, subliniind necesitatea unor clarificări și îndrumări sporite din partea furnizorilor.

Cloud-ul hibrid devine opțiunea preferată și definește viitorul infrastructurii de securitate

Cloud-ul joacă un rol tot mai important în arhitectura modernă a sistemelor de securitate.

Utilizatorii finali identifică actualizările automate, simplitatea implementării și mentenanța redusă drept principale avantaje.

Respondenții se așteaptă ca adoptarea cloud-ului să continue în 2026, susținută de flexibilitatea de a alege ce sarcini rămân on-premise și care sunt migrate în cloud.

Previziuni pentru 2026

Raportul prezintă prioritățile pentru anul următor, incluzând modernizarea soluțiilor de control al accesului, inițiative de securitate cibernetică și extinderea utilizării instrumentelor de analiză. Acesta include, de asemenea, perspective regionale și previziuni suplimentare pentru a sprijini organizațiile în planificarea evoluțiilor viitoare.

Pentru mai multe informații și pentru a descărca raportul State of Physical Security 2026, vizitați: 2026 State of Physical Security | Genetec