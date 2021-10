Generația Tech: cursuri de formare digitală pentru 210 de liceeni din Piatra Neamț

Digital Nation, în parteneriat cu Primăria din Piatra Neamț, anunță a doua ediție a proiectului Generația Tech, în contextul unei viziuni comune legate de strategia de dezvoltare durabilă, susținerea antreprenoriatului local, și cu scopul de a diminua gradul de emigrare în rândul tinerilor și de a încuraja inițiativele locale de inovare în cadrul start-up-urilor și companiilor regionale.

Ediția din acest an a proiectului Generația Tech oferă cinci programe de formare în competențe digitale și IT pentru liceeni și este adresată elevilor indiferent de nivelul acestora și include următoarele specializări: Digital Skills, Dezvoltare web Începători, Dezvoltare web Avansați, Java Avansați și Fullstack JavaScript Avansați.

Elevii din toate cele 13 licee din Piatra Neamț se pot înscrie pentru a participa la Generația Tech, 210 dintre cei înscriși urmând a fi selectați pentru a beneficia de programele oferite. Liceenii admiși vor avea parte de pregătire profesională și de sprijin în a obține joburi entry-level sau internship-uri în IT&C.

Ediția din acest an continuă tradiția rezultatelor obținute în 2019, când Generația Tech a format peste 750 de tineri din 3 orașe din România (Piatra Neamț, Oradea și Alba Iulia).

“Piatra Neamț este un oraș în care am găsit mereu tineri entuziaști în legătură cu programele noastre de formare și implicați în comunitate. Ne bucurăm real că Generația Tech este un program sustenabil, care crește de la an la an și pe care îl putem reinventa mereu pentru noile generații. Învățarea accelerată și dobândirea abilităților practice le ușurează misiunea de a-și găsi un job sau de a se dezvolta ca antreprenori. În plus, companiile partenere au deschidere către o forță de muncă tânără și mult mai pregătită din punct de vedere practic. Împreună construim un ecosistem digitalizat și adaptat nevoilor curente economice locale și naționale.”, a declarat Paul Apostol, Fondator Digital Nation

“Educația este temelia de bază în dezvoltarea unei comunități. Proiectul pe care îl derulăm în parteneriat cu Digital Nation și liceele din Piatra Neamț e șansa de a oferi tinerilor de valoare perspectiva unui viitor acasă. Cele peste 200 de burse de studiu pe care le susținem sunt o investiție nu doar în viitorul profesional al unor tineri cu potențial, ci în însuși viitorul orașului”, a declarat Andrei Carabelea, Primar al Municipiului Piatra Neamț.

Rezultatele ediției de debut

Între 2019 și 2020, Generația Tech Piatra Neamț a înregistrat rezultate remarcabile. Astfel, peste 250 de tineri au urmat programele de formare timp de 9 luni de zile, învățând bazele programării și ale skill-urilor digitale, iar participanții au experimentat atelierele de angajabilitate unde au învățat mai multe despre ce înseamnă un portofoliu de proiecte, interviul tehnic. În plus, au participat la workshop-uri cu antreprenori și companii locale.

“Programa școlară este acum completată de aceste cursuri necesare digitalizării și dezvoltării de competențe de IT pentru nouă generație. Design-ul cursurilor este atractiv, modern și interactiv, find construite cu o abordare mai practică și accelerată a procesului de învățare: micro-proiecte tehnice derulate online și în format fizic, activități de comunitate și de socializare de tip hackathon sau diverse alte competiții. Ne bucurăm că Generația Tech are o nouă ediție în Piatra Neamț și îi încurajăm pe toți liceenii să participe la programele de formare lansate de Digital Nation”, completează Grigoruță Oniciuc, director al Colegiului Național Petru Rareș din Piatra Neamț.

De asemenea, peste 35% din tinerii care au participat la atelierele de angajabilitate au reușit să obțină un internship sau un job în care să aplice skill-urile nou învățate. Ca urmare, la finalul programelor Generației Tech, tinerii au rămas în comunitate și s-au dezvoltat mai departe, cu proiecte de freelancing sau start-up.