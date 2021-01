FREE NOW – peste 1 milion de clienți și 8 milioane de curse în România

FREE NOW anunță atingerea unor cifre record în 2020. Cursele generate de companie în toate țările în care operează au echivalat ca distanță cu ocolul Pământului de 6.000 de ori. 15 noi metropole europene au fost integrate în platformă și beneficiază acum de o soluție integrată și modernă de transport.

În România, peste 1 milion de pasageri au călătorit cu FREE NOW. Aplicația este singura care integrează serviciile de taxi și ridesharing, oferind clienților cele mai bune opțiuni de transport în cele mai mari 9 orașe. Aplicația s-a dezvoltat și extins continuu în primul an de prezență locală, în ciuda efectelor pandemiei de Covid-19 asupra pieței de transport. Lansat inițial în București la finalul anului 2019, serviciul FREE NOW este astăzi disponibil și în alte opt orașe din țară – Cluj, Brașov, Iași, Constanța, Sibiu, Oradea, Timișoara și Târgu Mureș.

La nivel european, FREE NOW este unul dintre liderii pieței de servicii de mobilitate. În total, cursele FREE NOW au parcurs o distanță de 231 de milioane de kilometri pe continent, echivalentul unui zbor tur-retur către Marte sau al înconjurului Pământului de 6.000 de ori. La ore de vârf, FREE NOW a înregistrat în medie peste 700.000 de cereri zilnic.

„Este remarcabil și impresionant să vedem că milioane de clienți utilizează în mod constant serviciile noastre. Și ne bucură că am extins oferta de mobilitate în 2020 integrând în platformă servicii de taxi, ridesharing și micro mobilitate în majoritatea țărilor în care activăm. Reacția utilizatorilor este entuziasmată chiar și în aceste vremuri dificile în care distanțarea reprezintă un element cheie pentru sănătatea tuturor”, a declarat Marc Berg, CEO FREE NOW.

Servicii noi pentru toate categoriile de clienți

În aceasta toamnă, FREE NOW și-a extins serviciile prin lansarea flotei Confort, România fiind singura țară din cadrul grupului care oferă în prezent acest serviciu prin care pasagerii pot comanda mașini premium direct din aplicație. Opțiunea este afișată alături de Ride și Taxi după selectarea destinației de călătorie.

Tot ca parte din strategia grupului FREE NOW de a extinde permanent serviciile, în România a fost lansat la începutul anului 2020 și serviciul FREE NOW Business. Peste jumătate de milion de angajați din peste 300 de companii care au cont de business pe FREE NOW au beneficiat de curse plătite de angajator pentru a se deplasa între casă și birou, cu riscuri minime pentru sănătate în contextul epidemiologic actual.

Suport pentru personalul medical

FREE NOW s-a implicat activ și în comunitate după izbucnirea epidemiei de coronavirus și a sprijinit medicii implicați direct în gestionarea cazurilor de Covid-19. În perioada stării de urgență, compania a creat o secțiune specială în aplicație, dedicată acestor eroi din spitale, prin care au putut comanda curse și s-au putut deplasa gratuit de la și către unitățile medicale. Românii au donat peste 3.000 de curse gratuite cu FREE NOW pentru medici și personal auxiliar din București și Cluj-Napoca, iar pentru desfășurarea în siguranță a curselor, FREE NOW a echipat 500 de mașini ale șoferilor voluntari cu panouri care despart scaunele din față de bancheta din spate.

“Credem că este datoria noastră să fim responsabili și să susținem oamenii, comunicațiile și orașele. Suntem mândri că am putut contribui la efortul de a oferi în mod gratuit medicilor soluții sigure de transport într-o perioada critică pentru întreaga planetă”, a mai spus Berg.

Expansiune pe piețe noi. Lansări de noi servicii

Aplicația este prezentă în 15 țări și 150 de orașe la nivel global. În luna septembrie, compania a migrat pe platforma FREE NOW business-ul său din Franța, care opera anterior sub brandul Kapten. De asemenea, FREE NOW și-a extins oferta în România prin lansarea serviciilor în noi orașe, în Austria prin lansarea în Linz și este disponibilă acum la nivel național în Portugalia. FREE NOW înregistrează o creștere accelerată și în țări precum Olanda, unde jumătate din populația adultă are deja cont pe FREE NOW.