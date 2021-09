FREE NOW își extinde echipa locală și o numește pe Daria Marinescu Head of Marketing

FREE NOW, lider european de servicii multimodale de mobilitate, anunță că își extinde activitatea în România și își consolidează echipa de management responsabilă de operațiunile locale.

Astfel, FREE NOW o numește pe Daria Marinescu în calitate de Head of Marketing al companiei în România, pentru a conduce strategia locală de marketing și a consolida poziția FREE NOW pe această piață.

Noul rol presupune stabilirea strategiei de marketing pentru operațiunile locale, coordonarea echipei din România și a echipelor centrale implicate în implementare, dar și stabilirea bugetului de marketing pentru atingerea obiectivelor de business prin campanii de specifice de marketing și de PR.

Cu o experiență complexă de 14 ani dobândită atât în cadrul agențiilor de media și marketing, cât și în echipe ale companiilor, precum PRO TV, Nokia Mobile și Provident, în marketing, strategie media, analiză de date, gestionarea campaniilor de brand și relațiile cu media, Daria reușește să înțeleagă comportamentul utilizatorului în ansamblu, lucru dovedit în campanii și proiecte complexe.

„M-am alăturat echipei FREE NOW datorită viziunii comune în susținerea diversității, incluziunii și sustenabilității. Tocmai de aceea, mi-am propus ca principal obiectiv să contribui, împreună cu echipa de aici, la creșterea notorietății acestor aspecte importante pentru compania din care fac parte și să transformăm România într-un jucător important pe piața mobilității urbane. Cred foarte mult în proiectul demarat de FREE NOW – «Make a Move», o inițiativă de sustenabilitate prin care ne dorim să inovăm pentru a contribui la îmbunătățirea vieții oamenilor prin reducerea poluării fonice și scăderea emisiilor de carbon. În plus, îmi propun să dezvoltăm o echipă puternică de Marketing, care, împreună cu celelalte divizii ale business-ului, să contribuie la creșterea impactului pozitiv pe care FREE NOW România îl are asupra mobilității urbane, dar mai ales asupra calității vieții tuturor celor care folosesc aplicația. Sunt încântată că fac parte din această companie extraordinară și am încredere că vom deveni jucătorul care va schimba felul în care oamenii se mișcă în orașe”, spune Daria Marinescu, noul Head of Marketing FREE NOW România.

În vară, echipa de marketing condusă de Daria a lansat campania de brand „Mișcă-te liber”, prin care a reușit să dubleze notorietatea companiei în orașele principale, atingând astfel cea mai mare valoare de recunoaștere și interacțiune cu brand-ul de la lansarea FREE NOW în România.

„Ne bucurăm să avem alături pe cineva cu experiența și cunoștințele Dariei, mai ales în acest context în care ne concentrăm pe consolidarea poziției FREE NOW pe piața din România, ca principală platformă de mobilitate urbană. Ne dorim să devenim partenerul de transport în care pasagerii și șoferii au încredere și, în acest sens, departamentul de Marketing are un rol cheie. De aceea, experiența unică, ambiția și creativitatea Dariei ne vor ajuta să creăm o legătură puternică între brandul FREE NOW și utilizatorii aplicației noastre”, a declarat Lennart Zipfel, Country Manager FREE NOW România.

Având studii în sociologie, antropologie și statistică, Daria este absolventă a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București și are diplomă de Master în Business, Management and Communication, unde a învățat bazele comunicării de brand și ale marketing-ului.