FREE NOW încurajează transportul sustenabil în Săptămâna Europeană a Mobilității

FREE NOW, lider european de servicii multimodale de mobilitate, se alătură Săptămânii Europene a Mobilității, inițiativă care se desfășoară în toată Europa între 16 și 22 septembrie.

Compania încurajează pasagerii să călătorească sustenabil folosind aplicația de ridesharing și taxi pentru a contribui la reducerea traficului și a reduce timpul petrecut în căutarea unui loc de parcare, sprijinind astfel eliberarea trotuarelor. FREE NOW oferă 1.000 de curse gratuite pasagerilor care aleg să își lase mașina personală acasă în timpul Săptămânii Europene a Mobilității în favoarea alternativelor de mobilitate oferite de FREE NOW și plantează câte un copac pentru fiecare dintre ei în parteneriat cu inițiativa Plantăm fapte bune în România, pentru un mediu mai sustenabil și mai verde.

Pasagerii care aleg FREE NOW în timpul Săptămânii Europene a Mobilității se pot număra printre cei 1.000 de pasageri care călătoresc gratuit și pentru care compania va planta un copac. Jumătate dintre curse vor fi oferite pasagerilor care folosesc aplicația pe 22 septembrie, „Ziua Mondială fără mașini”, data oficială în care oamenii din întreaga lume sunt îndemnați să devină mai conștienți cu privire la impactul asupra mediului și, prin alegerile lor, să contribuie la combaterea degradării climei. Utilizatorii FREE NOW pot lua parte la această acțiune și se pot număra printre cei 1.000 care vor beneficia de o cursă gratuită și de un copac plantat în numele lor folosind aplicația, unde vor găsi un cod promoțional valabil între 16 și 22 septembrie.

FREE NOW a decis să se alăture inițiativei de plantare Plantăm fapte bune în România. Prin împădurire, Plantăm fapte bune în România contribuie la îmbunătățirea calității aerului, precum și la reducerea riscului de alunecări de teren și la prevenirea eroziunii.

„La FREE NOW, ne-am propus să încurajăm alternativele de mobilitate care să le permită pasagerilor să se deplaseze liber, în siguranță și fără grija căutării unui loc de parcare în orașele aglomerate. Mai mult decât atât, ne dorim să creștem conștientizarea în rândul publicului larg cu privire la impactul pe care utilizarea mașinilor personale îl are asupra mediului. Prin această inițiativă, sperăm că oamenii vor apela mai des la ridesharing, reducând astfel nivelul de poluare din orașe. Invităm pasagerii FREE NOW să călătorească gratuit între 16 și 22 septembrie și ne bucurăm că, prin parteneriatul cu Plantăm fapte bune în România, transformăm aceste curse în surse de oxigen”, a declarat Lennart Zipfel, Country Manager FREE NOW România.

Sustenabilitatea este unul dintre principalii piloni de CSR ai FREE NOW în toate țările în care își desfășoară activitatea, întrucât transportul rutier reprezintă aproape un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră din Europa și este principala cauză a poluării aerului în orașe, potrivit unui raport al Comisiei Europene. Mobilitatea urbană este în continuă transformare, deoarece nivelul de poluare din orașe crește, timpul petrecut în trafic crește și el, iar efectele se răsfrâng asupra oamenilor. Astfel, FREE NOW încurajează oamenii să găsească alternative la mașina personală pentru deplasările în oraș și oferă o soluție pentru a crește gradul de conștientizare asupra alternativelor de transport sustenabil.

La începutul acestui an, FREE NOW a fost declarată prima platformă de mobilitate care își propune să devină Net Zero în Europa până în 2030. FREE NOW va deveni neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon, urmărind ca cel puțin 50% dintre curse să fie efectuate cu mașini electrice până în 2025, iar până în 2030, 100% dintre cursele din piețele europene cheie să aibă emisii zero. Până în prezent, FREE NOW a înregistrat o creștere de 71% a numărului de curse cu mașini electrice și o creștere de 20% a numărului de șoferi de astfel de vehicule pe platformă în întreaga Europă. Mai exact, începând cu ianuarie 2021, FREE NOW a integrat 130.000 de mașini electrice în platformă.

Ca parte a demersurilor pentru o amprentă neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon, FREE NOW a compensat deja 173.000 de tone de emisii de CO2, care acoperă emisiile produse de companie și de serviciile sale de la începutul anului 2020.